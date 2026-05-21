Felipe VI da las gracias a Margaret Atwood por "enseñarnos a leernos mejor a nosotros mismos"

El rey Felipe VI ha entregado en la Victoria University de Toronto el III Premio Internacional de Poesía Joan Margarit a Margaret Atwood, en un acto en el que la autora canadiense ha defendido la poesía como refugio de resistencia, memoria y esperanza en tiempos de crisis.

La ceremonia ha reunido a representantes del Instituto Cervantes, la editorial La Cama Sol y la familia de Joan Margarit, impulsoras de un galardón anual creado para difundir internacionalmente la figura del poeta catalán y reconocer a grandes voces contemporáneas.

En su intervención, el rey ha subrayado que Atwood ayuda a “leer nuestro tiempo, nuestras sociedades y a nosotros mismos”, y ha destacado una trayectoria literaria “prolífica y llena de éxitos”. También ha recordado el vínculo previo entre ambos, ya que en 2008 le entregó en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

Atwood, de 86 años, ha recogido el premio con un discurso titulado Poetry in Hard Times (Poesía en tiempos duros), centrado en el valor histórico de la poesía frente a la violencia política.

La escritora ha advertido de que los poetas han sido “temidos y venerados” porque podían “decir lo prohibido”, y ha añadido que los autócratas los consideran una amenaza precisamente por su capacidad de decir lo que otros callan. En ese contexto, ha citado a Federico García Lorca, Pablo Neruda, Ósip Mandelstam y Víctor Jara como símbolos de la persecución de la palabra poética.

El rey Felipe VI otorga el Premio Joan Margarit a Margaret Atwood, este miércoles en Toronto. A la derecha, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

Pese al tono sombrío de su diagnóstico, Atwood ha insistido en que la poesía sigue siendo necesaria cuando la incertidumbre se impone. “Si somos poetas, haremos lo que los poetas siempre han hecho”, ha afirmado, antes de defender que la creación poética responde a una pulsión humana que no desaparece aunque cambien los regímenes o se agraven las crisis.

Su intervención ha girado después hacia una idea central: “Todo poema es un acto de esperanza”, porque el poeta espera terminarlo, que sea bueno, que llegue a quien lo necesita y que sea recibido como un regalo.

La autora de El cuento de la criada también ha rendido homenaje a Joan Margarit, evocando qué habría dicho el poeta sobre el mundo actual si hubiera estado presente en la ceremonia. Margarit, fallecido en 2021, fue una figura clave de la poesía en catalán y castellano y tradujo, entre otros, a Thomas Hardy, Rainer Maria Rilke y Elizabeth Bishop.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha reforzado esa lectura humanista al afirmar que la poesía ayuda a defender la dignidad humana, la diversidad y la convivencia democrática. Ha subrayado además que la obra de Margarit representa una apuesta por el respeto a la diversidad lingüística y que tanto él como Atwood simbolizan el compromiso de la cultura con los derechos humanos.

En el acto han participado también Rhonda N. McEwen, presidenta de Victoria University; Javier Santiso, fundador de La Cama Sol; y Mònica Margarit y Pol Lezcano, hija y nieto del poeta, que han leído textos del autor.

La ceremonia ha incluido lecturas de la propia Atwood y un interludio musical a cargo de un cuarteto de cuerda de la Toronto Symphony Orchestra, que ha interpretado una obra de Joaquín Turina.

El galardón, creado por la escultora Cristina Almodóvar, consiste en un libro-objeto que combina dibujo, escultura e impresión digital, y el discurso de la premiada se publicará en una edición limitada de La Cama Sol.

Nacida en Ottawa en 1939, Atwood es autora de más de cincuenta libros y figura central de la literatura contemporánea, traducida a más de cuarenta idiomas y distinguida con premios como el Booker, el Franz Kafka Prize y el Princesa de Asturias de las Letras.