Muere Ian Watson, premiado escritor de ciencia ficción y coguionista de la película 'Inteligencia Artificial'

El escritor británico Ian Watson (St. Albans, Inglaterra, 1943) falleció este lunes a los 82 años en Gijón, ciudad en la que residía desde 2011. Especializado en la ciencia ficción, escribió decenas de novelas. Su ópera prima, The Embedding (traducido al español como Empotrados), recibió el John W. Campbell Memorial Award y el Prix Apollo. Con su segunda novela, The Jonah Kit (El modelo Jonás), ganó el premio de la British Science Fiction Association y el Orbit Award. También fue Gran Maestro de la European Science Fiction Society.

También coescribió entre 1990 y 1991, junto a Stanley Kubrick, el guion de la película Inteligencia Artificial, que acabó dirigiendo Steven Spielberg y se estrenó en 2001.

Watson participó por primera vez en el festival literario Semana Negra de Gijón en 2001 y, tras regresar a él en 2010, acabó mudándose a la ciudad asturiana junto con la escritora y traductora Cristina Macía, con quien se casó en 2013, informa El Comercio. Desde 2012 participó todos los años en el festival de literatura fantástica y de ciencia ficción Celsius 232 de Avilés, del que su esposa era codirectora.

Graduado en Literatura inglesa en la Universidad de Oxford, ejerció la docencia en universidades de Tanzania, Japón y en la Escuela de Historia del Arte de Birmingham, antes de dedicarse a la literatura a tiempo completo.

Además de una treintena de novelas de ciencia ficción, fantasía y terror, Watson también publicó el poemario Memory Man y varios libros de relatos.

"Lamentamos muchísimo informar del fallecimiento de nuestro querido Ian Watson", ha expresado el festival Celsius en su perfil de la red social 'X' en el que ha definido al autor como un "extraordinario escritor y pieza clave del festival" y ha apuntado que "la familia agradece las muestras de apoyo", rogando "privacidad" en estos momentos.

Según informa EFE, en su esquela figura la última petición, por expreso deseo del fallecido, de que no se compren flores en su memoria, sino libros.