Ámbito Cultural celebra el Día Mundial de la Poesía con una jornada de versos en el Thyssen y el Jardín Botánico

No es otra celebración más del calendario. Cuando en 1999 la UNESCO decidió celebrar el Día Mundial de la Poesía el 21 de marzo acertó de pleno al centrarse en reactivar la tradición oral de los recitales poéticos.

Han pasado ya siete años desde que Ámbito Cultural convocara la primera edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, defendiendo la poesía dentro y fuera del libro y todas sus convergencias con el resto de las artes.

Una sintonía con el compromiso de la UNESCO que también se ve reflejado en el ciclo #LdeLírica que coordina un año más por estas fechas Gonzalo Escarpa junto a Ámbito Cultural y La Piscifactoría. Ante nosotros, dos jornadas en las que podremos disfrutar de apasionantes versos en boca de poetas de primera línea como el último Premio Loewe de Poesía Hugo Mujica. Todo ello en lugares tan emblemáticos de la capital como el Jardín Botánico y el Museo Thyssen.

Estas son todas las actividades previstas para esta fiesta de la poesía:

Viernes 20 de marzo

19:30 h: La celebración del Día Mundial de la Poesía arranca con una edición extraordinaria de #LdeLírica, que reúne a Gonzalo Escarpa con el cantautor Amancio Prada.

Cantautor e intérprete con una larga trayectoria, Amancio Prada ha trabajado sobre textos de autores como Rosalía de Castro, San Juan de la Cruz, Federico García Lorca o Agustín García Calvo, articulando un diálogo constante entre tradición y presente.

En este encuentro, Amancio Prada conversa con Gonzalo Escarpa y comparte su experiencia, su mirada sobre la poesía y algunas de sus canciones.

Sábado 21 de marzo

Museo Thyssen-Bornemisza de 11:45 a 13:00 h. Por segundo año consecutivo, 21 poetas llegan al Museo Thyssen para recorrer sus salas con versos y miradas diversas.

En esta edición la celebración contará con la participación de Massiel, que ejercerá de pregonera y madrina de la palabra dicha en vivo.

Imagen promocional de la cita de #LdeLírica con Massiel. Foto: Ámbito Cultural

Los 21 autores invitados son: Alain Uceda, Alicia Louzao, Amaury Muro, Ángel Solo, Arturo Martí, Bernard Engel, Bruno Lastra, Carolina Muñoz, Charo Fierro, Emilia Conejo, Javier Lostalé, José Félix Valdivieso, Marga Clark, María Pastor, Marta González Novo, Pablo Rosal, Pía Tedesco, Raquel Vázquez, Rosa Navarro, Sebastián Fiorilli y Verónica Aranda.

Jardín Botánico de 13:30 a 14:30 h. Tras el recorrido por las distintas estancias del Museo Thyssen, el itinerario se completa este año con una visita al Real Jardín Botánico, en pleno centro de Madrid, que se suma a la celebración de la primavera y de la poesía con un recital a tres voces.

Imagen promocional de la cita de #LdeLírica con Hugo Mujica y Pablo Rosal. Foto: Ámbito Cultural

Participarán el último Premio Loewe de Poesía, Hugo Mujica, el poeta, dramaturgo y director de escena Pablo Rosal y Gonzalo Escarpa, que actuará como anfitrión.

Las entradas para el recital del Día Mundial de la Poesía en el Museo Thyssen deberán ser abonadas por cada asistente. Para acceder al Jardín Botánico se aplicará una entrada reducida presentando la entrada del Museo Thyssen-Bornemisza.

Homenaje a Robe. 19:30 h. Se cierra la celebración del Día Mundial de la Poesía con un especial de #LdeLírica dedicado a Robe Iniesta, creador que hizo del verso uno de sus territorios más personales.

Gonzalo Escarpa y Gonzalo Hormigo, poeta y musicólogo, ya le rindieron en febrero un homenaje centrado en su faceta literaria tras su fallecimiento a finales del pasado año. En esta nueva sesión repasarán las letras de sus discos en solitario y se detendrán en la figura de Robe como poeta.

Imagen promocional del tributo a Robe Iniesta en #LdeLírica. Foto: Ámbito Cultural

La jornada concluirá con un concierto de versiones de sus canciones a cargo del cantautor Gonzalo Hormigo, la cantante y compositora Natalia Vega, la artista multidisciplinar La Chiado, la creadora musical Julia Bamboleira, la joven artista Arisa Vedra, el guitarrista Bucero y la cantautora y guitarrista Eva Calero.