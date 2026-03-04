Emmanuel Carrère celebra que Sánchez "resista" frente a "los que se alinean" con Trump: "Eso genera respeto"

El escritor Emmanuel Carrère (París, 1957) mantuvo una compleja relación con su madre, la historiadora Hélène Carrère d'Encausse, hasta su muerte, que se produjo semanas antes de la recepción del Premio Princesa de Asturias, en 2023. Había sido distinguida en la categoría de Ciencias Sociales y fue a recogerlo su hijo, galardonado en Letras dos años antes.

Su nueva novela, Koljós (Anagrama), es una exploración de su linaje familiar materno que tiene por objeto comprender la fuerte personalidad de la historiadora, pero el libro se desborda hasta convertirse, al mismo tiempo, en una crónica de la Rusia reciente –sus antepasados provienen del zarismo previo a la revolución bolchevique–, en un ensayo que se detiene en la Guerra de Ucrania y en la figura de Putin, defendido por su madre hasta que llevó a cabo la invasión, y hasta en un libro de viajes.

"Rusia está pagando un precio altísimo por la guerra, pero los dirigentes están dispuestos a pagarlo", ha lamentado el autor de El adversario este miércoles en el Instituto Francés de Madrid, donde ha comparecido ante los medios con motivo de la publicación de la novela.

Consciente de que "no nos da el cerebro para tanto acontecimiento", comprende que el foco informativo haya dejado de alumbrar a Ucrania en los últimos tiempos. En el centro de todas las miradas está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien el escritor considera "una veleta".

"En realidad, sus amenazas nos las podemos tomar de aquella manera", dice en tono casi tranquilizador, pues "al día siguiente se le olvida lo que ha dicho el día anterior". Con todo, confiesa que es "un personaje prodigioso" y que "intentaría escribir sobre él". En contrapartida, "Putin es más obstinado, no suelta a su presa".

A propósito de las últimas acciones de Trump en el golfo pérsico, Carrère se ha sumado a la defensa de Pedro Sánchez, en la misma línea en que se expresó la semana pasada Susan Sarandon al recoger el Goya Internacional en la fiesta del cine español. "El presidente español resiste y muestra una actitud más realista que los que se alinean con Trump. Eso genera respeto", ha dicho.