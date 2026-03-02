'Nazarena', de Karina Sainz Borgo: una tragedia griega con Venezuela al fondo

Karina Sainz Borgo (Caracas, Venezuela, 1982) es columnista cultural, además de escritora. Como periodista ha trabajado en medios de comunicación españoles (Vozpópuli, Zenda o ABC) porque vive en nuestro país desde hace veinte años, un dato que sorprende a quien se adentra en su literatura, profundamente venezolana y caribeña.

Nazarena Karina Sainz Borgo Alfaguara, 2026

200 páginas. 18,90 €

Hasta la fecha, en el ámbito ficcional ha publicado las novelas La hija de la española (2019), El Tercer País (2021) y La isla del Doctor Schubert (2023). En la primera late una Venezuela urgente que se desmorona y que obliga a huir del territorio; y en todas se dibuja un universo habitado por mujeres en lucha, cuya existencia se desarrolla en un entorno legendario. Los textos, además, están repletos de intertextualidades.

En Nazarena, Karina Sainz Borgo nada en el mismo líquido amniótico. La protagonista, cuyo nombre da título al libro, es la séptima de ocho hermanas que viven en un espacio con aire de tragedia griega. Nazarena barre el patio día y noche como antídoto contra los miedos y las desgracias que se ciernen sobre su estirpe.

Así lo auguran el regreso de algunos difuntos, la visita funesta de dos hombres, la muerte de numerosos animales, el recuerdo lúgubre del pasado, el cúmulo de fatalidades, las rencillas entre las hermanas y el deseo de escapar que las atenaza. También el espíritu devastado de una madre que está exhausta, sin fuerzas para seguir adelante.

La novela se inicia con un texto de El rey Lear que recoge una pregunta conminatoria ("Tigres, más que hijas. ¿Qué habéis hecho?") a la que se une un buen número de afirmaciones dramáticas: "Soy la séptima de ocho hembras, como siete son los puñales de la Virgen"; "Si nacen vivas, hay dolor. Si no nacen, también hay dolor"; "A la vida le cuesta abrirse paso en esta tierra"; "Las mujeres colgaban de las ramas ingrávidas".

La acción principal tiene lugar un Miércoles de Ceniza, en La Araira, aunque el espacio se mueve también entre Italia, Alemania, Argentina, Granada y, en general, en el Caribe; y se ambienta en una época imprecisa entre finales del siglo XIX y principios del XX. El presente se entreteje con distintas retrospecciones que incluyen la llegada al lugar del padre –Guiseppe Della Vicenza–, un italiano que recala allí para trabajar en la construcción del ferrocarril y al que un caballo le causa la muerte.

Ese Miércoles de Ceniza en el que Nazarena escoba de forma obsesiva para espantar los males, un Cadillac negro estaciona frente a la casa familiar. Dos hombres de aspecto amenazante se apean de su interior y se dirigen a la vivienda.

'Nazarena' es una novela poderosa sobre la vida, el dolor y la muerte

La trama está compuesta por numerosas historias, entre las que destacan las protagonizadas por las hermanas Della Vicenza: Bendita vive atrapada en un matrimonio infeliz; Vicenta tuvo que regresar porque la abandonó el marido; Leda perdió el habla cuando se ahogó su amante; Nazarena, la narradora, tiene perturbada su capacidad mental…

A estas se añaden otras como la de Mendito, el gitano que acompañó a Lorca a Buenos Aires y que funge como amante de Brígida; o la de Klaus Krugman, el cristalero optometrista, conocido por los habituales de la autora. Al mezclarse, algunas liberan chispas explosivas por la diferencia de tono, aunque al final todo encaja.

En Nazarena se escuchan ecos de numerosas obras y autores. Además de El rey Lear, resuenan Macbeth, El ruido y la furia de Faulkner, Pedro Páramo de Rulfo, La vida es sueño de Calderón, así como Sófocles, Lorca, García Márquez y Jorge Amado. Una novela poderosa sobre la vida, el dolor y la muerte. Al fondo, como siempre, Venezuela.