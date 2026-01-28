'Mañana seguiré viva', de Marta Pérez-Carbonell: una novela de glamour y cine en la estela de Javier Marías

Destacaba en Nada más ilusorio, la reciente opera prima de Marta Pérez-Carbonell (Salamanca, 1982), cómo conjuga invención e ideas. Lo mismo hace en Mañana seguiré viva, donde empareja relaciones humanas y reflexiones vitales.

Mañana seguiré viva Marta Pérez-Carbonell Lumen, 2026. 217 páginas. 18,90 €

La historia que ahora cuenta ofrece un gran atractivo; y tal como lo hace, con una absoluta naturalidad que disimula el gran trabajo formal subyacente, tiene una cualidad magnética que imanta. Y eso que no refiere sucesos espectacularmente novedosos. Los encontraríamos parecidos en las revistas del corazón y en la hemeroteca del cine.



Lo que se relata es la vida de Linda Rams, una actriz galardonada muy pronto con el Oscar. En torno a ella pululan el director de la primera película y su mujer. También un meticuloso e imprescindible colaborador.



Y una figura esencial del relato, la hija, ignorante de quién fue su padre y dolida por las extravagancias de la famosa estrella. Con este grupo en apariencia disparejo idea Pérez-Carbonell una auténtica familia de no consanguíneos en la que afloran todos los afectos, tensiones, generosidades o egoísmos imaginables.

Suponen una representación plural de la vida, sus afanes, alegrías, penalidades, aciertos y errores encarnada en el sofisticado y áspero mundo del séptimo arte.



A la citada nómina de íntimos de la excéntrica diva hay que agregar a su periodista de cabecera, el guardián de todos los secretos, incluso los inconfesables, a quien ella conoció por azar antes de ser famosa, el cual ahora hace una postrera y testamentaria entrevista a la legendaria actriz.

El instinto de contadora de historias y su trabajo formal acreditan a Pérez-Carbonell como excelente novelista

De este modo toma la novela la dimensión de vivaz recapitulación de medio siglo –de finales de los 40 a 1998– de historia de Occidente desde el prisma de ese grupo social tan singular.

Los personajes –esos protagonistas y un ramillete de atinados secundarios– están muy bien observados y aportan una materia humana de gran interés. Presentan pasiones, algunas fuertes, sustanciales.



A esta vertiente de alcance privado y de retrato psicológico, añaden una carga representativa de fenómenos históricos destacados como los cambios sexuales. Los variados escenarios, Inglaterra e Italia, sobre todo, descritos con sensibilidad plástica, remiten a la literatura viajera. Por otra parte, la novela también homenajea una edad de oro del cine.

El retrato de época se puebla de referencias cinematográficas (Fellini, Rossellini, Marilyn, Ekberg, Mastroianni) y musicales (Queen y Freddie Mercury, el célebre concierto Live Aid, Nancy Sinatra).



Y la narración se salpica con nombres y citas de pensadores y escritores (Kundera, Machado, Kafka, Sor Juana Inés). Podría temerse un embellecimiento culturalista de una historia algo folletinesca, pero las menciones encajan de modo natural y eficaz, con prudencia y sin exhibicionismo, en el fluir del relato.

El drama privado y la estampa colectiva los galvaniza el elemento decisivo de la novela, la voz de un incógnito narrador reflexivo que aporta una dimensión especulativa de tono filosófico.



Recuerda algo un rasgo de Javier Marías, sobre quien la autora escribió su tesis, y lo replica con provecho. En esas digresiones se cuestionan los relatos y las verdades unívocos, se relativizan las apariencias y se desconfía de la memoria.



Invención novelesca y, por así decirlo, pensamiento producen un artefacto narrativo de complaciente lectura. La confluencia en él de un instinto natural de contadora de historias y de un escondido trabajo formal acreditan a Pérez-Carbonell como excelente novelista, aunque un punto en el límite del best seller.