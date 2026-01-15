La poesía de José Manuel Lucía Megías llega a #LdeLírica

La nueva sesión de #LdeLírica se celebra junto a un creador que se mueve entre los versos, los archivos y los platós de cine. José Manuel Lucía Megías es una de las voces más inquietas y versátiles de nuestra cultura: poeta, ensayista, cervantista, profesor, gestor cultural…

Además en el último año ha colaborado en uno de los proyectos cinematográficos más esperados de los últimos años. Junto a Alejandro Amenábar, ha trabajado como asesor histórico en la película El cautivo.

En el terreno literario, llega a nosotros en plena efervescencia creativa ya que acaba de publicar nuevo poemario, El hombre que yo amo (Huerga). Y el próximo lunes, 19 de enero, dialogará con Gonzalo Escarpa, poeta y director de La Piscifactoría.

La cita será a las 19:30 h. en la sala de Callao de Ámbito Cultural. La asistencia será presencial hasta completar aforo y se podrá seguir en streaming a través de las redes sociales de Ámbito Cultural y de su canal de YouTube.

Sobre el autor

José Manuel Lucía Megías (Ibiza, 1967) es un filólogo, escritor y poeta español, considerado una de las voces más activas y versátiles del panorama cultural actual. Es catedrático de Filología Románica en la Universidad Complutense de Madrid, donde desarrolla su labor docente e investigadora en el ámbito de la literatura medieval, la crítica textual, las humanidades digitales y los estudios cervantinos.

Especialista reconocido en Miguel de Cervantes, es titular de la Cátedra Cervantes de la Universidad Nacional del Centro (Argentina) y Padrino del Festival Cervantino de Azul, uno de los eventos cervantinos más importantes de Latinoamérica. Ha sido también Coordinador Académico del Centro de Estudios Cervantinos y es académico de la Academia Española de Artes Escénicas.

Como poeta, ha publicado una obra amplia y en constante crecimiento, con títulos como Elogio del instante, Flores en el asfalto, Aquí y ahora o Kabul. Crónica de un silencio, que lo han consolidado como una voz íntima, reflexiva y comprometida. Su poesía ha sido presentada en recitales en España, Francia, Argentina, Brasil y Colombia, y es uno de los impulsores del ciclo “Poesía en el Corral” en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.

En el ámbito audiovisual, participa como asesor histórico en la nueva película de Alejandro Amenábar, El cautivo, centrada en el cautiverio de Cervantes en Argel, aportando su profundo conocimiento cervantino al proyecto.

Además de su obra poética y académica, ha publicado ensayos, ediciones críticas y estudios sobre literatura caballeresca, Cervantes y la tradición textual hispánica. Su trayectoria combina investigación, creación literaria y gestión cultural, siempre con una mirada humanista y un compromiso firme con la difusión de la literatura.