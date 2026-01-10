'Las cabras': el racismo de los españoles, la violencia de género y la bulimia, en la ópera prima de Pilar Asuero

Zadie Smith explicó una vez que los inmigrantes no pueden escapar de su historia más de lo que uno puede escapar de su sombra. De eso, de emigrantes, de ausencias y de sombras trata esta primera novela de la escritora y editora chilena Pilar Asuero (Santiago de Chile, 1997) sobre un grupo de amigas (la Sofi, la Cata, la Majo y la Cami), que se hacen llamar "las cabras".

Las cabras Pilar Asuero Altamarea, 2025

208 páginas. 20,90 €

En el momento de iniciar el relato, Cami lleva un mes en España intentando triunfar como escritora, tras pasar, apunta, "dos años completos desde que acabé la universidad bailando de un trabajo precario a otro, esperando ese milagro que condujera mi vida al éxito". Como no se dio, acaba trabajando de camarera y compartiendo un cuchitril plagado de chinches con su nueva amiga María, que prepara oposiciones.

Mientras, al otro lado del Atlántico, Sofi se ha quedado embarazada y Cami va siguiendo todo el proceso mediante fotos y videollamadas compartidas, en las que las cuatro recuerdan pasadas aventuras, comparten amores imposibles, alegrías y frustraciones.

Dividida en tres partes o semestres, Asuero reivindica en esta novela la importancia de la amistad antigua (que actúa como ancla con su pasado y con su país) y de la nueva, esa que le permite sentirse menos sola en un Madrid hostil "que expulsa a cualquiera que intenta integrarse".

También denuncia, con humor sutil, el racismo de nuestro país y los prejuicios ante el español de Chile, del que se ofrecen palabras y expresiones que enriquecen el relato ('cuico', 'fome'). Emocionante en algunos tramos, muy divertida en otros, no faltan en estas páginas experiencias como la violencia de género o la bulimia de una de las 'cabras'.

Estupendo debut que conviene no perderse, '¿cachai?' ('¿entiendes?').