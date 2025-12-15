La narrativa internacional en 2025: escribir con un cuchillo

De la calidad de la literatura extranjera publicada en España en 2025 respondemos las críticas y críticos de El Cultural. Desde que en los años 60 Umberto Eco promoviera el debate sobre la cultura de masas, dirigida a un público sin conciencia de sí mismo, sufridor sin criterio de las propuestas de los mass media más insistentes, la polémica sobre la literatura de calidad y las novelas de entretenimiento sigue entre nosotros.

Terry Eagleton, profesor de Teoría Cultural, señala que para calificar una obra de ficción de “literaria” debe arrojar intuiciones significativas sobre la experiencia humana.

Varias de las novelas seleccionadas por los críticos de El Cultural este año coinciden en penetrar a fondo, con ternura o a cuchillo, en las relaciones familiares. El italiano Andrea Bajani, Premio Strega con El aniversario, descifra un microcosmos familiar con una madre invisible, cuyo marido ocupa todo el espacio. Gueorgui Gospodínov, ganador del Booker Internacional en 2023, en El jardinero y la muerte medita sobre la pérdida de su padre.

Arundhati Roy, en Mi refugio y mi tormenta, sin rencor, pero con una lúcida memoria, salda cuentas con una madre de armas tomar. El portugués Hugo Gonçalves en Revolución construye una odisea familiar en paralelo a la historia portuguesa desde el colapso de la dictadura a la democracia de 1976. Aunque no entró en las listas, Leila Slimani, con Me llevaré el fuego, cierra su magnífica trilogía familiar.

Mientras las masacres del mundo no cesan, no hay grandes novelas políticas, y sí el enfoque subjetivo y la experiencia de la propia identidad en relación con el espacio social. Es el caso La pregunta 7, de Richard Flanagan. El ganador del Nobel de 2024, Jon Fosse, con Vaim, desentraña los vínculos entre los habitantes de la ciudad ficticia Vaim.

Fuera de lista están los inicios de dos autoras impresionantes: Yael van der Wouden y la norteamericana Julia Phillips

La ganadora del Premio Booker 2024, Samantha Harvey, se eleva en Orbital para observar desde el cosmos la insignificancia de lo humano. Y los Cuentos escogidos, de George Saunders son una entrada perfecta a sus geniales relatos cortos.

Los conocedores recoge tres relatos del impresionante narrador rumano Mircea Cartarescu, una obra para adentrarse en el mundo onírico y deslumbrante del escritor, que siempre suena para el Nobel de literatura. Otra eterna candidata al premio, Joyce Carol Oates, fascina con El señor Fox, una magnética historia de crimen y justicia.

Fuera de lista, los inicios de dos autoras impresionantes: Yael van der Wouden, nacida en Tel Aviv, residente en los Países Bajos, que con su primera novela, La guardiana ha ganado el Women’s Price 2025 y creado una historia donde nada es lo que parece en el espacio cerrado de una casa holandesa.

A seguir también a la norteamericana Julia Phillips, que ha publicado este año su segunda novela, Oso, una intensa historia familiar en plena naturaleza salvaje. También ha sido un buen año para los grandes bestselleros Dan Brown, Ken Follett y John Grisham, que arrasan con El último secreto, El círculo de los días y La viuda, respectivamente.

Arropadas por el Nobel concedido en 2024 a Han Kang, se han multiplicado las novedades de autoras asiáticas, de las japonesas Aki Shimazaki (Una joven en Tokio) y Banana Yoshimoto (Primer amor) a las coreanas Kim Ho Yeon (Las maravillas de la tienda de Cheongpa-dong) y Won-Pyung Sohn (Contraataque a los 30).

Un fenómeno comparable al irresistible empuje de la narrativa italiana actual, encabezada por A. Bajani y con figuras tan relevantes como Carlo Vecce (Vida de Leonardo), Michela Murgia (Tres cuencos), Dario Voltolini (Invernal) y Dacia Maraini (Una casa de mujeres).

En 2025 celebramos los 250 años de Jane Austen, acompañados de toda suerte de reediciones, biografías y exposiciones, mientras esperamos los grandes premios internacionales que verán la luz en español en 2026: La Maison vide, de Laurent Mauvignier, Premio Goncourt; Banu Mushtaq, Booker internacional, con Heart Lamp y David Szalay, que con Flesh ha obtenido el Booker.