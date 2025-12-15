Los diez mejores libros de narrativa en español: Cristina Fernández Cubas se impone en un año con mucho cuento

Un año más, los críticos de El Cultural eligen los mejores libros del año que termina. Destaca el triunfo de Cristina Fernández Cubas tras una década de ausencia, así como la importancia del cuento en su vertiente más oscura (Schweblin, Adón, Liddell).

También la confirmación de maestros como Vila-Matas, Cercas, Neuman, Giralt-Torrente y Luna Miguel, así como el descubrimiento de una nueva y poderosa voz, Lucía Solla.

Lo que no se ve

Cristina Fernández Cubas

Tusquets

Con sus ojos de Bette Davis sabia y feliz, Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar, Barcelona, 1945) rompía este año un silencio narrativo de una década con el libro de relatos Lo que no se ve. Y lo que no se ve, pero se desliza en estas páginas, inquietando al lector con su ambigüedad y su humor perfecto, son algunas de las constantes de su escritura, como la indagación en la figura del doble y la aparición de componentes fantásticos.

De hecho, en estos seis cuentos perturbadores, vale la pena subrayar la atención hacia lo insólito, las situaciones inquietantes y perturbadoras y la trascendencia de lo psicológico. También, como destacó Ascensión Rivas al reseñarlo, el protagonismo de las mujeres y su mundo, la rivalidad o lo complejo de la realidad, al punto que "dicen tanto con lo que manifiestan como con lo que ocultan y solo sugieren".

Hasta que empieza a brillar

Andrés Neuman

Alfaguara

Andrés Barba. Foto: Eva Becerra / FIL

María Moliner se adueña de principio a fin de las páginas de esta novela biográfica que recrea con singular delicadeza y rigor su vida. Neuman (Buenos Aires, 1977) nos descubre su infancia, su labor en las Misiones Pedagógicas de la República y, sobre todo, su asombrosa labor al redactar sola, a lo largo de más de quince años, su revolucionario Diccionario de uso del español (1966).

El autor derrocha también sutileza al describir su lento, desmemoriado final.

El buen mal

Samanta Schweblin

Seix Barral

Samanta Schweblin. Foto: Ivan Giménez / Seix Barral

Si los relatos de Siete casas vacías nos descubrieron el desasosegado talento de Schweblin (Buenos Aires, 1978), El buen mal nos confirma que existen pocas autoras tan perturbadoras como la argentina.

Hay quien dice que sus relatos son un catálogo de soledades, pero lo cierto es que en estos cinco cuentos retrata una tensión continua entre el aislamiento y el deseo de conexión, mientras que la intimidad se ve atravesada por una abrumadora sensación de amenaza.

Canon de cámara oscura

Enrique Vila-Matas

Seix Barral

Enrique Vila-Matas. Foto: Antonio Navarro Wijmark / Seix Barral

Inclasificable y genial, Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) vuelve a seducir a nuestros críticos con este Canon inclasificable que tiene, como destacó Santos Sanz Villanueva en su crítica, "fuerza imantante gracias a sus paradojas y a sus brochazos de humor culto".

Por algo, trata del encargo que el escritor Antonio Altobelli deja al morir a su heredero Vidal Escabia: que seleccione 71 libros de su biblioteca para conformar un canon literario disidente.

Los ilusionistas

Marcos Giralt Torrente

Anagrama

Marcos Giralt Torrente. Foto: Juan Giralt Suárez

Convencido de que la familia es "el territorio de la memoria, memoria de sí misma y del mundo que la contiene", Marcos Giralt (Madrid, 1968) recupera en este libro de relatos las sombras de sus abuelos, su madre, sus tíos apenas enmascarados por sus iniciales.

Con ellos traza una novela biográfica cargada de intensidad y dolor que Santos Sanz calificó de "excelente", pues en ella Giralt da el definitivo salto adelante hacia una escritura del yo.

Las iras

Pilar Adón

Galaxia Gutenberg

Pilar Adón. Foto: José Verdugo

Autora de culto multipremiada y editora, Pilar Adón (Madrid, 1971) ha convertido el cuento en territorio propio en el que desnudar obsesiones y soledades. Así, en los dieciocho relatos de Las iras aborda temas como el abandono y la traición de aquellos que debieran proteger a las protagonistas, niñas o adolescentes en muchos casos, así como la tristeza y la falta de amor.

Son cuentos claustrofóbicos, en los que también la naturaleza se convierte en prisión.

El loco de Dios en el fin del mundo

Javier Cercas

Random House

Javier Cercas. Foto: Pau Venteo

Cuando el Vaticano invitó a Cercas (Ibahernando, Cáceres,1962) a viajar con el Papa Bergoglio a Mongolia, el autor aceptó sabiendo que acabaría escribiendo esta novela que combina crónica, ensayo y ficción.

Un combinado espléndido y algo friki según la crítica, que habla de la trascendencia, de la intrahistoria vaticana y de la compleja personalidad del papa jesuita y argentino, sin olvidar las dudas del escritor ni su mirada divertida y escéptica.

Incensurable

Luna Miguel

Lumen

Luna Miguel. Foto: Laura Rosa

Estamos en 2029 y ya no se lee Lolita de Nabokov. Ni se lee ni se recuerda, en realidad. Por eso, cuando Lectrice Santos –alter ego de la propia Luna Miguel (Madrid, 1990)– comienza una conferencia sobre el placer de la lectura repartiendo fotocopias de la novela prohibida, muchas asistentes huyen.

Otras, las menos, se quedan para escuchar a la profesora hacer una defensa visceral sobre la felicidad que dan los libros, sobre todo si duelen, provocan o resultan ofensivos para el "buen gusto".

Comerás flores

Lucía Solla

Libros del Asteroide

Lucía Solla Sobral. Foto: Marco Mas

Marina se enamora de un hombre más mayor, aparentemente la pareja ideal. Sin embargo, sin que ella se dé cuenta, la va aislando de sus amigas y de su vida anterior, hasta borrarla casi por completo. No hay violencia física pero sí el maltrato de una relación muy tóxica.

Solla (Marín, 1989) narra este sutil descenso a los infiernos sin truculencias y sin efectismos, hasta que su protagonista comienza a preguntarse quién es, qué tiene y qué está haciendo con su vida. Un espléndido debut.

Cuentos atados a la pata de un lobo

Angélica Liddell

Malas tierras

Angélica Liddell. Foto: Bruno Simao

Liddell (Figueres, 1966) escribe relatos con la misma emoción, la misma fuerza brutal de sus obras de teatro. Lean, si dudan, el comienzo del primer relato de este libro: "Días antes del crimen, la madre comenzó a tratar mal al bebé".

Cruda, poética y obscena, perversa y fascinante, Begoña Méndez destacó al reseñarlo que "hay que tener estómago para digerir tanto horror, tanta belleza" como los que empapan cada página del libro.