Andrés Restrepo Gómez gana el Premio Tigre Juan con la novela 'El mal de Aira'

El mal de Aira, novela del escritor colombiano Andrés Restrepo Gómez (Medellín, 1996) ha sido reconocida con el Premio Tigre Juan de literatura en su 47.ª edición por la "combinación de lo culto y lo absurdo" en una "prosa rica, amena y cargada de intención".

La obra, publicada por la editorial Barrett, ha sido la escogida entre un total de 343 candidatas procedentes de España y de otros países, principalmente de Latinoamérica.

El jurado, reunido en Oviedo, ha celebrado las virtudes de un "texto irreverente bajo la capa protectora de la autoparodia y con un tono humorístico desde el que lanza en realidad serias reflexiones sobre el arte y la literatura".

La trama parte de un presunto email que el autor envía a César Aira, usando una dirección de correo que imagina que podría ser la suya, para invitarle a Medellín. El veterano escritor argentino rechaza amablemente la invitación, pero sin saberlo ha desatado la enfermiza obsesión de Restrepo, que mezcla la ficción y la realidad, y reflexiona sobre la identidad, la literatura y el arte, de Duchamp a Botero pasando por Adorno y hasta Bob Esponja, a través del humor.

Restrepo Gómez es realizador audiovisual, guionista, dramaturgo, narrador y poeta. Vive desde 2016 en Buenos Aires, donde ha sido docente en la Escuela Profesional de Cine de Eliseo Subiela y donde actualmente realiza un máster de Dramaturgia de la Universidad Nacional de las Artes.

El premio Tigre Juan, creado en 1978 , también ha reconocido como finalista a El chico que ganaba todos los premios, de Miguel Ángel González (Madrid, 1982).

Asimismo, el jurado ha hecho una mención más a las otras tres obras seleccionadas como prefinalistas –El incidente, de Daniel Jiménez; Estival, de Guillermo Aguirre; y Aguafuertes, de Jesús del Campo– por "sus arriesgadas y particulares propuestas".

Primera fila de izquierda a derecha: Adrián de la Fuente Ballesteros, finalista IX Certamen Joven en la categoría B (de 18 a 30 años); José Francisco Carreño Martínez, ganador IX Certamen Joven en la categoría B (de 18 a 30 años); Pablo Hu, finalista IX Certamen Joven en la categoría A (de 12 a 170 años). Segunda fila de izquierda a derecha: David Álvarez, concejal de Cultura y presidente de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo (de pie); Andrés Restrepo, ganador del 47º Premio Tigre Juan 2025 (sentado); Miguel Ángel González, finalista del 47º Premio Tigre Juan 2025 (sentado); Pedro Sánchez Lazo, presidente de Tribuna Ciudadana (de pie); Javier Gámez, coordinador del premio Tigre Juan (detrás).

El premio Tigre Juan toma el nombre de la novela del autor Ramón Pérez de Ayala y del bar del casco antiguo ovetense donde nació. Organizado por Tribuna Ciudadana y patrocinado por el Ayuntamiento de Oviedo, está dotado con 10.000 euros en metálico para el ganador, y con 5.000 euros para el finalista, así como con una estatuilla de Jaime Herrero.

El galardón busca "reconocer una obra narrativa de indiscutible calidad literaria, que, sin embargo, no ha alcanzado todavía la difusión o el reconocimiento que merece", según el concejal y presidente de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, David Álvarez.