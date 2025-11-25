Alejandro Gándara, ganador del Premio de Ensayo Eugenio Trías por 'Los textos robados de la felicidad'

El autor Alejandro Gándara (Santander, Cantabria, 1957) ha sido galardonado con el Premio de Ensayo Eugenio Trías que otorga la editorial Galaxia Gutenberg en su cuarta edición. El jurado ha fallado el galardón por la obra Los textos robados de la felicidad.

También es convocado por el Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Trías y está dotado con 8.000 euros y la publicación del libro.

La obra verá la luz en este sello en febrero de 2026, coincidiendo con el duodécimo aniversario del fallecimiento del pensador catalán.

El jurado ha destacado que la obra es "un sugerente ensayo que aporta una relectura de textos y personajes de la tradición clásica griega y de la Biblia con el objetivo de desvelar una concepción de la felicidad que no siempre está visible en las interpretaciones tradicionales y hacerla relevante en nuestra contemporaneidad".

Gándara, tras agradecer al jurado la concesión del premio, ha declarado que lo que ha pretendido con este libro es "mirar lo que todos miramos y ver cosas distintas tal como era el espíritu de la filosofía de Eugenio Trías".

El Premio de Ensayo Eugenio Trías se fundó con el objetivo de galardonar textos ensayísticos que respondan al espíritu y profundidad de pensamiento que otorgaba Eugenio Trías a sus proyectos literarios.

En la primera edición el ganador fue Agustín Fernández Mallo por el ensayo La forma de la multitud que se publicó en febrero de 2023, en la segunda, Ana Carrasco Conde por La muerte en común, editado en febrero de 2024 y en la tercera, Daniel Innerarity por Una teoría crítica de la inteligencia artificial, editado en febrero de 2025.