La RAE detecta y analiza palabras que no están en el 'Diccionario' gracias a la inteligencia artificial

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, interviene en la presentación de las herramientas elaboradas en el marco del proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial), este jueves. Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez

La Real Academia Española ha presentado este jueves las herramientas del proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial) en la sede de la institución. Apoyado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, tiene como objetivo "la defensa, proyección y buen uso del español en el universo digital y, especialmente, en el ámbito de la IA y las tecnologías actuales", según anuncia la RAE.

Entre las distintas aplicaciones basadas o apoyadas en inteligencia artificial, destaca el observatorio de palabras del español, del que la RAE ya está haciendo uso, para la detección de neologismos, derivados, tecnicismos, regionalismos y extranjerismos, además de otras palabras o expresiones cuyo uso resulte novedoso o pueda suscitar dudas a los hispanohablantes.

Se trata de "una herramienta capaz de detectar automáticamente, de forma diaria y masiva, en el universo digital y a partir de un buen número de fuentes (prensa, redes sociales, boletines…), palabras y expresiones que no están registradas en el Diccionario de la lengua española (DLE)", explican desde la institución.

Este recurso permite a los equipos de la RAE observar diariamente "palabras que puede ser conveniente estudiar". Posteriormente, la plataforma podrá mostrar públicamente una selección de esas palabras en observación con información sobre su uso e incluir comentarios provisionales.

El sistema de consultas lingüísticas es otra de las herramientas que se han presentado en un acto en el que han participado el director de la Academia, Santiago Muñoz Machado, la académica y directora del proyecto Asunción Gómez-Pérez y la directora general de Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Aleida Alcaide.

A través de este sistema, se recopilan las dudas y preguntas que llegan a la RAE a través de la red social X o la página web institucional. Gracias a la inteligencia artificial, estas se clasifican automáticamente según su categoría (léxica, morfológica, sintáctica, etc.), lo que reducirá los tiempos de respuesta.

El usuario podrá introducir su duda en un buscador, que cuenta con un sistema de autocompletado, y la herramienta buscará esa consulta o consultas similares entre las ya respondidas para ofrecer la información solicitada. A propósito, este servicio forma parte del área pública que ofrece la plataforma, pero LEIA también cuenta con una parte privada para el trabajo diario de los departamentos de la institución.

Por otro lado, LEIA cuenta con herramientas orientadas a la verificación lingüística automática de textos mediante técnicas de inteligencia artificial, que serán capaces de localizar errores ortográficos, léxicos y gramaticales, y un recopilador de la diversidad de las variedades lingüísticas del español según su zona geográfica.

"Esta aplicación tiene como objetivo recopilar de forma masiva información lingüística de los hispanohablantes utilizando dinámicas de juegos o retos", informan desde la RAE. Los datos obtenidos serán posteriormente analizados por los equipos lingüísticos de la RAE.

Estos desarrollos, que incluyen la mejora de herramientas de regulación de la lengua, se han diseñado pensando en la accesibilidad (con estándares AA y AAA). También se han llevado a cabo labores de digitalización de fondos propios de la Academia y, para apoyar las pruebas e implementación de estas herramientas y acercarlas al público, se han organizado diversos maratones de datos o datatones.

Las herramientas presentadas ya están siendo utilizadas por los equipos de la RAE internamente para su trabajo diario y próximamente podrán ser consultadas, en su versión pública, por toda la comunidad hispanohablante.

Su desarrollo ha contado con la concesión directa de una subvención del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, por valor de 5 millones de euros, a la Real Academia Española, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.