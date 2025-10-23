El PP señala al Gobierno por la "injerencia y colonización ideológica" de la RAE

El director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Español (ASALE), Santiago Muñoz Machado y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero

El Partido Popular (PP) ha manifestado en un comunicado su apoyo a la independencia de la RAE frente a la "injerencia y colonización ideológica" del Gobierno por el ataque "injusto" del Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el marco del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en Arequipa (Perú).

"La Real Academia Española, institución cultural independiente de profundo arraigo social y prestigio internacional, ha sido atacada injustamente desde una institución pública como es el Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. No se trata de una discrepancia técnica ni de una salida de tono personal. Es una injerencia inaceptable en la autonomía de una entidad esencial para la proyección y unidad del español", ha señalado la formación en el comunicado.

La formación azul se refiere a la polémica surgida hace ahora dos semanas, cuando García Montero lamentó en un desayuno informativo que la RAE no estuviera en manos de un filólogo, sino de un catedrático en Derecho Administrativo, en alusión a Santiago Muñoz Machado. El poeta prefería, según dejó entrever, comunicarse con Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha o Darío Villanueva, "grandes filólogos y hombres de la cultura" con los que "estaba acostumbrado a hablar" anteriormente.

La brecha se agrandó en Arequipa, durante la rueda de prensa de presentación del CILE. García Montero volvió a cargar contra Muñoz Machado, que se encontraba en la misma mesa, e incluso aludió, sin citarlo, a un presunto sucesor en la dirección de la RAE.

Muñoz Machado esta vez sí reaccionó a los ataques de su homólogo en el Cervantes, que hacia el final del Congreso publicó un artículo en Infolibre con nuevos dardos para el director de la RAE, pero también contra los escritores y académicos Álvaro Pombo y Arturo Pérez-Reverte, que criticaron duramente al poeta.

Los populares señalan que lo sucedido no representa un hecho aislado, sino "una tendencia", y advierten que hay una "estrategia" que consiste en "intervenir, homogeneizar y reescribir" desde despachos políticos lo que consideran que debería protegerse con "distancia" y "rigor". "Esta deriva debe frenarse", subrayan.

"Ayer fue la Real Academia de la Historia. Antes, el Museo Nacional de Antropología o el Museo de América, cuyos discursos museológicos fueron revisados por un comité político y politizado. Mañana podría ser la Biblioteca Nacional, cuya actuación cuestiona el propio Ministerio de Cultura", afirma el PP.

Desde el grupo popular apuntan que "la salvaguarda de la autonomía institucional es más urgente que nunca" porque "no hay nada más dañino para la lengua que convertir su cuidado en un conflicto político". "Lo que está en juego es el principio de autonomía que permite a la cultura desarrollarse libremente, sin servidumbres ni tutelas", advierten.

Por último, aseguran que, en tiempos de "arrogancia" institucional, una cultura sometida y condicionada desde el poder es una cultura empobrecida, por lo que se debe "defender la lengua" y las instituciones que la representan, han resaltado. "El Partido Popular dice no a la colonización ideológica de la cultura que promueve el Gobierno de España y, con especial torpeza, su Ministerio de Cultura y de Asuntos Exteriores", apostilla la agrupación.