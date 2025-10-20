László Krasznahorkai, Nobel de Literatura 2025, cancela su viaje a Barcelona por motivos de salud

El escritor húngaro László Krasznahorkai ha anunciado que no podrá participar en Kosmopolis, encuentro literario bienal que se celebra en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) desde 2002 y que este año se desarrolla entre el 22 y el 26 de octubre.

El reciente ganador del Premio Nobel de Literatura 2025 ha esgrimido problemas de salud que requieren atención inmediata para cancelar la conversación que iba a mantener el viernes 24 con el escritor Miquel de Palol en el marco del festival.

Krasznahorkai ha agradecido en un comunicado a todo el mundo su comprensión y amabilidad. Las entradas adquiridas con antelación serán reembolsadas a través del mismo sistema utilizado para su compra.

Krasznahorkai es un gran escritor épico dentro de la tradición de Europa Central que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y que se caracteriza por el absurdismo y el exceso grotesco. Pero su talento va más allá: también mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y cuidadosamente calibrado.

Cuenta con reconocimientos tan importantes como el Premio Kossuth, concedido por el Gobierno húngaro y uno de los más prestigiosos de su país, por el conjunto de su obra.

En mayo de 2015 recibió el Man Booker Internacional; en abril de 2021, el Premio Austríaco de Literatura Europea y, en 2024 fue galardonado con el Premio Formentor de las Letras.

"Maestro del apocalipsis" según Susan Sontag, es una de las máximas figuras de la literatura europea actual, donde es considerado un autor de culto.

Testigo desgarrado de tiempos oscuros y violentos, el narrador húngaro pasó gran parte de su juventud vagando por su país en compañía de borrachos y marginados. Sus novelas, entre las que destacan la mencionada Tango satánico (1985) y Melancolía de la resistencia (1989), exploran la fragilidad y el miedo de los seres humanos.

El jurado del Premio Nobel se lo ha concedido "por su obra conmovedora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

La 13.ª edición de Kosmopolis presenta un programa especial dedicado al cómic de autor contemporáneo. Chris Ware, a quien el CCCB dedica la exposición Chris Ware, dibujar es pensar, vuelve a Barcelona para compartir cartel con nombres tan relevantes como los internacionales Art Spiegelman, Charles Burns y François Mouly, y los nacionales Javier Mariscal, Max, María Medem, Ana Galvañ y Luci Gutiérrez, entre otros.

El festival viaja también hasta Corea del Sur, un foco creativo que ha recibido los máximos reconocimientos a escala global, para acercarnos las tendencias y las voces de una de las escenas literarias más vibrantes del momento.

Más cerca de aquí, Kosmopolis 2025 abre una ventana a la literatura gallega para explorar su singularidad, la vitalidad y el potencial de internacionalización y de conexión con otras disciplinas.

No faltarán los clásicos Diálogos K, donde ya han confirmado su presencia para conversar sobre temas clave de la literatura y de nuestro tiempo Didier Eribon, Kapka Kassabova, Corina Oproae, Sigrid Nunez, José Eduardo Agualusa, Isabella Hammad, Mònica Batet, Núria Bendicho, Adrià Pujol y Juan Pablo Villalobos.