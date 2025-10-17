Las Academias de la Lengua cierran filas con Muñoz Machado en medio de la polémica con García Montero

La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) ha respaldado en un comunicado a su presidente y director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, cuando se cumple una semana desde que arrancara el enfrentamiento con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

La polémica se remonta al jueves de la semana pasada, cuando García Montero calificó al director de la RAE como un "experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias". El director del Cervantes lamentaba que la RAE no estuviera en manos de un filólogo, sino de un catedrático en Derecho Administrativo. La RAE salió al paso ese mismo día condenando la "agresión". "Son declaraciones inoportunas y lamentables", rezaba el comunicado.

La brecha entre el director del Cervantes y el director de la RAE se agrandó aún más en Arequipa (Perú), durante la rueda de prensa de presentación del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que hoy llega a su fin. García Montero volvió a reivindicarse como filólogo ante Muñoz Machado y dejó entrever que la RAE no hacía todo lo posible para promocionar "la diversidad y riqueza de las distintas lenguas panhispánicas".

Aunque el ataque más sorprendente tuvo lugar cuando aludió a un presunto sucesor de Muñoz Machado en la RAE, que habría tenido "mucho que ver con el comunicado que emitió el otro día la Real Academia". Muñoz Machado manifestó al respecto: "Ni idea".

El comunicado emitido por la ASALE este viernes es un claro apoyo a su presidente. "La ASALE quiere reconocer, muy especialmente, el firme liderazgo intelectual y cultural que desarrolla nuestro presidente, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, que está impulsando nuestra organización y trabajo común con acciones panhispánicas muy variadas, enriquecedoras e innovadoras".

Reunidas en Arequipa, las Academias de la Lengua Española de Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Venezuela, Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica, Filipinas, Panamá, Cuba, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Honduras, Puerto Rico, los Estados Unidos de América y Guinea Ecuatorial secundan "unánimemente su iniciativa".

Además, la ASALE "comparte su programa de actuación" tanto en el ámbito institucional como en los numerosos proyectos que desarrollan mancomunadamente "al servicio de las necesidades de los hispanohablantes de todo el mundo en el complejo tiempo actual", concluye el comunicado.

Cabe recordar que la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMyP) también mostró hace unos días su apoyo a Muñoz Machado, frente a las "críticas injustificadas" realizadas por parte de su homólogo en el Cervantes. Fuentes de la RAE aseguran que "el ataque de García Montero al director de la RAE se trata de una cuestión personal e inexplicable del primero".

Por otro lado, el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte también se pronunció al respecto este martes. El creador del Capitán Alatriste afirmó que el Ministerio de Exteriores pretendía "meter mano" y "colonizar" la RAE a través de "su mediocre y paniaguado" director del Cervantes.