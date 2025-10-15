Felipe VI insta a la concordia en plena guerra entre la RAE y el Cervantes: "La lengua ha de servir para buscar la paz"

El rey Felipe VI asiste a la ceremonia de inauguración del X Congreso Internacional de la Lengua este miércoles, en Arequipa (Perú). Foto: Paolo Aguilar / EFE

Si había una figura capaz de calmar las aguas en el conflicto, esa era la del rey Felipe VI. El monarca ha clausurado el acto inaugural del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en Arequipa, celebrado en el Teatro Municipal, con una llamada a la "concordia" en un contexto "en que se oye hablar constantemente de competencia, de rivalidad, de desconexión, de resurgimiento de bloques, de intereses y no de cooperación".

"En un tiempo en que la diplomacia es tan necesaria, nuestra lengua ha de servir para buscar la paz y procurar el consenso", ha dicho. Claro y al pie. Muchos hemos interpretado esta frase como un mensaje para la reconciliación entre la RAE y el Cervantes, una polémica que está a punto de cumplir una semana.

Ante la presencia de autoridades y académicos, entre ellos los máximos representantes del Cervantes, Luis García Montero, y de la RAE, Santiago Muñoz Machado, el monarca recordó que esta reunión habría de ser "un ejemplo de comunidad de valores: una conversación en torno a lo que une, no a lo que separa".

Además, Felipe VI ha resaltado la relevancia del Congreso en Arequipa para "potenciar la voz de las naciones hispanohablantes" en un panorama global "incierto". "Es este un lugar idóneo para celebrar la lengua española. Porque nuestra lengua es para nosotros, los hispanohablantes", ha insistido, sin olvidar el eje transversal de este Congreso, Mario Vargas Llosa, que propuso la sede en su ciudad natal. Felipe VI está convencido de que el escritor hubiera deseado que todos contribuyéramos a "mejorar el mundo en que vivimos".

El nobel peruano, fallecido este año, recibirá un solemne homenaje esta tarde –a las 16:30 horas en el Teatro Municipal de Arequipa– que contará con la presencia de los escritores Alonso Cueto, Carlos Granés, Soledad Álvarez y Javier Cercas. Además del director de la RAE y del Cervantes, comparecen como representantes institucionales Eduardo F. Hopkins, presidente de la Academia Peruana de la Lengua; Ernest Urtasun, ministro de Cultura de España; y Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, ministro de Relaciones Exteriores de Perú.

El rey se ha detenido también en los principales ejes temáticos que configuran el programa académico del Congreso de la Lengua. "Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro; y si alguna vez lo han sido ─barreras, obstáculos, impedimentos, imposiciones─ es porque las han hecho discurrir por un camino equivocado", ha dicho a propósito de la interculturalidad.

Respecto al lenguaje claro, considera que su práctica y difusión "contribuirá ─estoy seguro─ a revertir la desafección de muchos ciudadanos hacia la 'cosa pública', como si fuera un arcano del que conviene mantenerse a prudencial distancia".

El escritor y académico Javier Cercas también se ha manifestado sobre la cuestión minutos antes del discurso del rey, aunque sus palabras tenían otro sentido. "La lucha por la claridad es una lucha contra el poder, y eso es asunto de la literatura", ha dicho.

Respecto a la inteligencia artificial, el monarca concede que las tecnologías de la información "potencian las capacidades humanas hasta límites inimaginables, pero también nos exponen a riesgos y desafíos".

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, que ha comparecido también antes que el rey, se ha manifestado de un modo mucho más contundente. "La IA llegó para quedarse y sé que tiene beneficios incontables, pero ya tenemos evidencias suficientes de que es también el más grande experimento de manipulación que han sufrido los seres humanos a través del lenguaje".

La sesión solemne la han abierto García Montero y la secretaria del Cervantes, Carmen Noguero, quienes han defendido la "vocación de comunidad" de los hablantes del español. "Hoy, sin gritar, resulta necesario lanzar una defensa de la democracia, de la dignidad humana, una defensa contra el genocidio, porque como animó García Lorca, queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos", ha añadido García Montero.

Ha continuado el citado Vásquez, que ha mencionado la crisis política y del lenguaje para después criticar los populismos que atacan al periodismo. También se ha referido a los "invasores" en Gaza y Ucrania.

Por su parte, Muñoz Machado ha destacado los ejes del CILE, asegurando que tanto el mestizaje como el lenguaje claro no necesitan "justificación" para ser protagonistas, aunque sí ha recalcado que el mestizaje es de gran importancia y ha sido menos tratado en los anteriores congresos.

La inauguración, en la que también ha participado Giovanna Pollarolo con la lectura del poema Casa de cuervos, de Blanca Varela; el escritor Oswaldo Chanove y el Secretario General Iberoamericano Andrés Allamand, entre otros, llega en un momento de intenso clima de protestas, que rodeó también la destitución de Dina Boluarte, presidenta hasta el pasado viernes, y que no ha cesado.

Este miércoles las organizaciones estudiantiles, transportistas y sindicatos han convocado una movilización nacional. Según medios locales, jóvenes de Arequipa marcharán también en la Ciudad Blanca que acoge el CILE, sobre las 16:00 horas, en apoyo al paro convocado en Lima. No obstante, tendrán que cambiar el recorrido de su manifestación –que pretendía llegar hasta la Plaza de Armas– porque gran parte del centro histórico de Arequipa estará restringido por la llegada de Felipe VI.