Rafael Argullol: "La pintura del Quattrocento es como la música de Bach, sensual y tranquilizadora al tiempo"

¿Qué libro está leyendo?

Estoy leyendo Con la vida por detrás, de Antoine Compagnon (Acantilado).

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Los Ensayos de Montaigne.

Si no hubiera podido ser filósofo y escritor, ¿qué hubiera querido ser?

Viajero y también astrofísico.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

Me hubiera encantado vivir en la Florencia del siglo XV, la de los Medicis, porque no hay ningún siglo que reúna tal explosión de cultura, talento y belleza.

¿Cómo y cuándo nació su fascinación por el Quattrocento?

Nació en mi estancia en Italia, donde viví cuatro años, al descubrir que la pintura del Quattrocento tiene algo parecido a la música de Bach, algo sensual y tranquilizador al mismo tiempo.

¿Qué supuso esa época para el arte?

Un punto de inflexión. Es la época de Leonardo, de Botticelli, de la recreación de la Antigüedad clásica con una visión y una perspectiva completamente modernas.

¿Y para la literatura?

Tiene unos precedentes muy importantes, Dante y Petrarca, pero luego los grandes autores del Renacimiento son Montaigne, Shakespeare y Cervantes.

¿Qué diferencias hay entre este libro y el que publicó en Montesinos en 1982 con el mismo título?

No hay apenas diferencias, he hecho una modificación bibliográfica, pero en lo sustancial es la misma. Es un texto realizado a partir de un gran entusiasmo intelectual y vital, escrito con mucho conocimiento de causa y con una gran pasión.

¿En qué personaje de la cultura se encarna mejor el espíritu del Quattroccento?

Seguramente en Leonardo como culminación, y, como inicio, en Brunelleschi.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Las Sonatas de Beethoven.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en Lawrence de Arabia y no viviría ni un minuto..., bueno, son tantas, no sé, en cualquier comedia que no me haga reír.

¿Ha experimentado alguna vez el síndrome de Stendhal? ¿Ante qué?

No, pero casi: visité la Frick Collection, el museo que acaban de reabrir en Nueva York, para ver sus Vermeer y sus Holbein, y me robó el corazón San Juan de Patmos, de Piero della Francesca.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

No soporto la envidia, el cotilleo, pero diría que el resentimiento es la característica más odiosa.

Una obra sobrevalorada.

Hay muchos autores de best sellers sobrevalorados y otros que leídos después de los años aguantan relativamente mal. Hace poco intenté releer autores de la nouveau roman y no pude de ninguna manera.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones…

Una que hay en Barcelona sobre Zurbarán, que es maravillosa. Tendríamos que tener cierta vergüenza por no haber dado la importancia universal que merece a un pintor como Zurbarán, que está a la altura de Velázquez.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Es un combate que está abierto. Desde luego, si continuamos entregando nuestras armas (la memoria, la concentración, las ganas de aprender), se puede producir una involución de la inteligencia humana, pero si somos capaces de imponer nuestra libertad y creatividad, la respuesta es no.

España es un país…

Invertebrado, como decía Ortega.