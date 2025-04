El libro que revela el secreto de la "química del carbono", un potenciador del deseo de la amistad

La amistad no es una ciencia exacta. Hay amigos que, sin haber estado presentes en los grandes hitos de tu vida, te acompañan siempre y otros con los que compartiste momentos inolvidables y de pronto se esfuman. Estas relaciones tienen intensidades distintas y están sujetas a la lógica de la contingencia.

Amistad. Un ensayo compartido Mariano Sigman y Jacobo Bergareche Debate y Libros del Asteroide, 2025

208 páginas. 19,90 €

El neurocientífico Mariano Sigman (Buenos Aires, 1972) y el escritor Jacobo Bergareche (Londres, 1976) eran vecinos en Chamartín cuando una

partida de mus unió sus caminos. Planearon convocar a setenta y cinco personas para charlar durante cinco intensos días sobre la amistad. El resultado del estimulante propósito es un hermoso libro cuajado de anécdotas y curiosidades como la de la "química del carbono", ese elemento que dispara el deseo de la amistad, o la que atañe a Rosa Montero: la escritora y periodista cree que solo los perros que igualan o superan los 30 kilos pueden convertirse en amigos.

La fuerza del testimonio impulsa un texto que se apoya en obras y autores clásicos –La epopeya de Gilgamesh, Aristóteles, Montaigne…– para cohesionar la reflexión acerca de las habilidades sociales, la sincronía –¿qué hace falta tener en común para ser amigos?–, la lealtad, la traición y condicionantes como el sesgo social o cultural y el sexo: ¿cómo gestionar el deseo en la amistad? ¿Y si lo quiere una parte y la otra no?

A pesar del diálogo que cose el libro, prevalece el elogio a las "amistades asimétricas" en las que no se pide nada a cambio. Bajo la premisa de que "la amistad se puede aprender", aunque "no hay imperativos ni reglas precisas", se derriban mitos como el de la amistad imposible con un ex y, por supuesto, con personas del mismo sexo. Jorge Freire, La Bien Querida, Marta Nieto o Jorge Drexler son algunos de los nombres conocidos que participan en esta conversación, de la que emanan amargas experiencias y bellísimas historias.