El juez desoye al fiscal y rechaza parar la publicación del libro en el que José Bretón confiesa que mató a sus hijos

Un Juzgado de Barcelona ha rechazado suspender la publicación del libro El odio, escrito por Luisgé Martín y en el que José Bretón confiesa cómo mató a sus hijos, Ruth y José.

Aquel crimen, ocurrido en 2011, conmocionó a España. En 2013, Bretón fue condenado por él. Ahora, en El odio, admite, entrevistado por Martín, que lo cometió. Detalla cómo y por qué, pese a haber sostenido durante la investigación judicial que perdió de vista a sus hijos y que éstos desaparecieron.

Al conocerse que la obra saldría al mercado el próximo 26 de marzo, según lo previsto por la editorial Anagrama, la Fiscalía de Menores solicitó paralizar su distribución. ¿Por qué? El Ministerio Público consideraba que el libro incluía referencias que afectan a la intimidad de los niños asesinados. Asimismo, recoge las cartas que se intercambiaron el autor y Bretón, que continúa recluido en una cárcel.

Por ello, el fiscal pidió paralizar la distribución de El odio, hasta haberlo analizado y emitido un dictamen sobre su contenido, debido a que afecta a los derechos de los dos menores, Ruth y José.

También se había opuesto a la publicación del libro Ruth Ortiz, la madre de los niños. Sin embargo, el juez Diego Martínez Pérez rechaza la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.

Ahora bien, el magistrado considera que debería ser la Justicia cordobesa —en dicha provincia vive Ruth Ortiz y allí ocurrió el crimen— la que decida sobre el asunto. Pero opta por tomar la decisión él, debido a la urgencia del caso.

El juez detalla en su resolución que la petición de la Fiscalía se basaba en el análisis de un artículo escrito por el propio autor, así como en un adelanto del libro difundido por la prensa y en la reseña de la obra que distribuyó la editorial Anagrama, con un extracto de sólo seis líneas de El odio.

"A la vista de la solicitud formulada y las pruebas aportadas, no procede, de acuerdo con las exigencias establecidas en el ordenamiento procesal civil, acordar la medida cautelar demandada", concluye el juez.

"En primer lugar, los documentos aportados a los que se ha hecho referencia son insuficientes para poder valorar la presencia de la apariencia de buen derecho", detalla.

"Como se ha dicho, son artículos periodísticos donde se hace referencia al libro, pero ninguno muestra el contenido del mismo (salvo las seis líneas de la nota de prensa)", añade.

"Es absolutamente imposible poder hacer un juicio provisional e indiciario favorable a la estimación de la tutela que se recabaría en el juicio principal. La imposibilidad es tal que en este momento no es posible determinar con claridad el género al que pertenece el libro en cuestión, siendo ésta una cuestión de especial trascendencia a la hora de ponderar los límites de la libertad de expresión (vertientes de libertad de información o creación artística) en relación con los derechos honoríficos de la persona", sostiene.

"En segundo lugar, la falta de una apariencia de buen derecho también impide cualquier valoración sobre la proporcionalidad de la medida solicitada. Nos encontramos ante una solicitud de suspensión provisional de la publicación de un libro", recoge la resolución.

"El no poder analizar en qué medida ese libro puede conculcar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores y de doña Ruth Ortiz, no se puede considerar si existe de una medida cautelar alternativa menos restrictiva. No puede olvidarse que estaríamos restringiendo el derecho fundamental a la libertad de expresión", finaliza.