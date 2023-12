100 libros perfectos para regalar esta Navidad

Hay quien, parafraseando a Borges, no se imagina el mundo sin pájaros, sin fútbol, sin plataformas audiovisuales, sin fiestas ni viajes. En El Cultural no lo concebimos sin libros. Son, sin duda, el mejor regalo, no solo por lo que tienen de elogio al obsequiado sino porque demuestran de manera irremediable la intensidad, la profundidad de nuestra amistad y el verdadero conocimiento de las pasiones, las inquietudes y placeres más escondidos y secretos del presunto amigo.

Por eso en estas fechas en las que se multiplican las alternativas deleitosas, seguimos eligiendo las que nunca fallan, los libros, que procuran diversión, conocimiento, aventura, entretenimiento y emoción, mientras abren inesperadas puertas que nos acercan a otros mundos desconocidos y venturosos.

Y para eso, para no errar a la hora de elegir el más acertado, hemos seleccionado cien novedades que seducirán a letraheridos y viajeros, a melómanos y poetas, a los amantes de bucear en los secretos de espías y amantes y a los apasionados por el mundo del arte, la ciencia, la historia, el ensayo, el buen comer, el cómic y los secretos de la intimidad más personal. Cien libros sugerentes, divertidos, que empujan a repensar el mundo y nuestra misma manera de vivir.

Narrativa

No te veré morir. Antonio Muñoz Molina. Seix Barral. 19,90 €. A vueltas con el amor frustrado, el paso del tiempo, la memoria y el dolor, Muñoz Molina narra el nostálgico reencuentro de dos jóvenes enamorados, Gabriel y Adriana, que tuvieron que separarse en 1967.

Donde vuela el camaleón. Ida Vitale. Lumen. 17 €. Veintisiete relatos, fábulas y alegorías, rebosantes de ironía y humor, conquistan al lector en este libro de indudable aliento poético, en el que la centenaria y cervantina autora reflexiona sobre la felicidad, la inocencia o el amor.

S. El barco de Teseo. J. J. Abrams y Doug Dorst. Duomo. 49 €. Concebido por el cineasta J. J. Abrams y escrito por el novelista Doug Dorst, este libro es un divertimento, una historia de amor y una aventura en cuyas páginas se ocultan cartas y notas escritas a mano, páginas de libros fotocopiadas, postales...

Cuentos completos. Irène Némirovsky. Punto de vista. 42 €. Superviviente de la Rusia zarista que vio desaparecer en su infancia, Némirovsky retrató en sus relatos tanto la vida en el París de entreguerras y sus bailes de alta sociedad como la incertidumbre de la Europa en llamas de los años cuarenta.

Obra narrativa selecta. Copi. Anagrama. 25,90 €. Raúl Damonte (1939-2020), Copi, fue un trangresor que derramó en novelas como El uruguayo, El baile de las locas o La vida es un tango un humor incendario y burlón que el paso de los años ha logrado acrecentar, como demuestra este volumen recopilatorio.

Fragua. Ali Smith. Nórdica. 19,50 €. Tras el éxito del Cuarteto estacional, Ali Smith publica esta breve novela que demuestra cómo los problemas de nuestro tiempo (la pandemia, la identidad de género, la igualdad en el trabajo) están arraigados en nuestro pasado colectivo.

Yo que fui un perro. Antonio Soler. Galaxia Gutenberg. 22 €. A través del diario de Carlos, el protagonista, Antonio Soler aborda la violencia machista ejercida desde la manipulación y el control de la pareja. Los celos y la desesperación dominan un relato marcado por la inquietud de un personaje roto.

El columpio. Cristina Fernández Cubas. Firmamento. 21 €. “Un día, mucho antes de que yo naciera, mi madre soñó conmigo”. Así comienza esta inquietante novela de la reciente Premio Nacional de las Letras. Publicada en 1994 por primera vez e inencontrable, ahora la recupera la editorial Fundamento sin cambios ni añadidos.

Holly. Stephen King. Plaza & Janés. 23,90 €. Ambientada en plena pandemia, Holly es una verdadera historia de crímenes y de terror, en la que, desde el principio, King nos muestra el rostro del mal: los protagonistas, una pareja de profesores de universidad jubilados, son un asesinos en serie despiadados.

Nada que decir. Silvia Hidalgo. Tusquets. 18,50 €. En plena crisis de los cuarenta, Eva ha perdido todas sus certezas y solo sueña con huir, tras decir adiós a un matrimonio desgastado por la rutina y el aburrimiento mutuo. Presa de un angustioso afán autodestructivo, deberá enfrentarse al pasado y a sus fantasmas.

Le dedico mi silencio. Mario Vargas Llosa. Alfaguara. 20,95 €. El Nobel peruano fabula sobre un experto en música criolla, Toño Azpilcueta, que decide escribir la biografía de Lalo Molfino tras escucharle tocar la guitarra. Ayudado por un mecenas, el protagonista descubrirá, a través de Molfino, el verdadero rostro del país y de sus gentes.

Sobre la losa. Fred Vargas. Siruela. 24,95 €. Tras seis años de silencio, vuelven Fred Vargas y el comisario Adamsberg, su carismático protagonista, para desenmascarar en un pueblo remoto de la Bretaña a un asesino en serie que podría ser el descendiente del legendario Chateaubriand.

La armadura de la luz. Ken Follett. Plaza & Janés. 24,90 €. Mientras surge un nuevo mundo, el de la revolución industrial, y el viejo sistema feudal se resiste a desaparecer, nuevos amos, los fabricantes, explotan al pueblo. De cómo este se rebela trata esta trepidante novela que recupera al Follett mejor.

Te di ojos y miraste las tinieblas. Irene Solà. Anagrama. 17,90 €. Narradora audaz, ligada a tradiciones ancestrales, Solà se embarca aquí en una saga familiar de mujeres que arranca en un pasado indeterminado y llega al presente, atravesando períodos de guerra y paz.

Carus. Pascal Quignard. Galaxia Gutenberg. 23 €. En este desaforado elogio de la amistad, Quignard nos lleva al París actual para que nos encontremos con un hombre desolado. Es músico, y su desdicha le hace guardar silencio. Afortunadamente sus amigos se empeñarán en que recupere la alegría de vivir.

Los papeles de Admunsen. Manuel Vázquez Montalbán. Navona. 20,90 €. Escrita en los años 60 y olvidada desde entonces, esta novela inédita retrata la Barcelona de su tiempo a través de las vivencias de su protagonista, Admunsen, un publicista en el que el autor refleja muchas de sus experiencias clandestinas.

Ensayo

El estrecho puente del arte. Virginia Woolf. Páginas de Espuma. 37 €. Antes de consagrarse como novelista, la joven Virginia Stephen publicó reseñas literarias en el Guardian, sorprendiendo por la originalidad de sus planteamientos y por su encendido feminismo, evidentes ambos en este volumen de ensayos.

La novela y el espíritu de la caballería. José Enrique Ruiz-Domènec. Taurus. 18,90 €. Ruiz-Domènec se embarca en una fascinante aventura: la de descubrir a través de las novelas de caballerías, del siglo XII a nuestros días, los motivos de la fragilidad del hombre.

¿Cuánta verdad necesita el hombre?. Rüdiger Safranski. Tusquets. 19 €. Desde la noche de los tiempos, el ser humano se ha planteado qué es la verdad, si es posible alcanzar el conocimiento o cuánta verdad necesitamos para vivir. Ahora, Safranski acepta el desafío de la mano de Kant, Nietzsche o Freud.

Praga mágica. Angelo Maria Ripellino. Siruela. 26 €. Laberíntico como la ciudad a la que está consagrado, este asombroso ensayo reivindica una Praga mágica en más de un sentido. Quizá por eso, recupera la ciudad del Golem y del rey loco, Rodolfo II, en un viaje que conjuga el arte, la historia y la autobiografía.

La revolución religiosa. Dominic Green. Galaxia Gutenberg. 25 €. Desde mediados del XIX, el hombre vio nacer una nueva espiritualidad inspirada en la naturaleza, las emociones, el yo y la intimidad. Green revisa su evolución y el peso en ella de figuras como Thoreau, Baudelaire, Walt Whitman o Gandhi.

Filosofía vulgar. Andrés Amorós. Fórcola. 24,50 €. Trasmitida de padres a hijos, existe una suerte de filosofía vulgar, hecha de refranes y decires, que Amorós disecciona con ingenio, amenidad y rigor, desmenuzando en estas frases la sabiduría cotidiana que atesoran.

Universal concreto. Javier Gomá. Taurus. 20,90 €. Culminación de la obra filosófica de Javier Gomá, centrada en la ejemplaridad, este volumen descubre su Método, ontología, pragmática y poética, respondiendo a las dos preguntas esenciales que plantea toda filosofía: qué hay en el mundo y qué hacer con ello.

George Steiner, el huésped incómodo. Nuccio Ordine. Acantilado. 12 €. Testimonio de la amistad que unió a Steiner con Nuccio Ordine, a quien consideraba su heredero como crítico europeo de referencia, este libro reúne las conversaciones que mantuvieron a lo largo de quince años en torno a la cultura.

Curar la piel. Nadal Suau. Anagrama. 17,90 €. Galardonado con el último Premio Herralde, Curar la piel es un ensayo sobre el significado del tatuaje, con mucho de ejercicio de (auto)crítica cultural con su piel, de reafirmación personal y de retrato social. Es, sí, una apasionada reflexión con confesiones y aristas que reivindica la piel como territorio del arte.

De la amistad con una montaña. Pascal Bruckner. Siruela. 17,95 €. A vueltas con el pasado y la juventud, Bruckner traza una suerte de retrato sensorial de nuestro tiempo, combinando filosofía y literatura, reivindicaciones ecologistas y montañeras, recuerdos y certezas.

Una aventura terriblemente seria. Nikhil Krishnan. Paidós. 24,90 €. Entre 1900 y 1960 coincidieron en Oxford algunos de los pensadores más originales de nuestro tiempo, de Isaiah Berlin a Bernard Williams. De sus complicidades, enemistades y reflexiones sobre el lenguaje da cuenta esta apasionante obra.

Chomsky & Mújica. Sobreviviendo al siglo XXI. Saúl Alvídrez. Debate. 20,90 €. La apuesta de este libro es invencible: reunir al polémico Noam Chomnsky y al ahora respetado ex presidente uruguayo Pepe Mujica y hacerles debatir sobre las grandes cuestiones de nuestro tiempo, del cambio climático a la violencia.

El tiempo de la promesa. Marina Garcés. Anagrama. 10,90 €. A partir de la certeza de que hoy las promesas desempeñan un lugar poco importante en el modo en que nos relacionamos con los demás, Marina Garcés reflexiona aquí sobre el poder de la palabra en estos tiempos de incertidumbre y de fragilidad.

La crisis de la narración. Byung-Chul Han. Herder. 12 €. El filósofo coreano vuelve a sorprender a los lectores planteando hasta qué punto hoy la narración es inseparable de la publicidad. Se trata, escribe, de cómo comerciamos con nuestra vida e imágenes en las redes, convirtiéndonos en un producto más.

Historia

De campesinos a franceses. Eugen Weber. Taurus. 42,90 €. Obra esencial de la historiografía, he aquí un análisis apasionante y documentado del proceso de modernización del mundo rural francés (esto es, europeo) entre 1870 y 1914, y de cómo donde antes había un campesinado heterogéneo se consolidó una nación.



Europa. Una historia personal. Timothy Garton Ash. Debate. 23,90 €. El ensayista británico nos invita a recorrer la turbulenta Europa que va de la segunda posguerra mundial a la invasión rusa de Ucrania, en una suerte de crónica personal cargada de entusiasmo europeísta.

El poeta y el archivero. Edward Wilson-Lee. Ariel. 22,90 €. En la Lisboa de 1574 fue asesinado Damião de Góis, el Archivero del Estado. Los secretos que pretendía silenciar su muerte y su relación con Luis de Camoens nos descubren la otra historia de la conquista de América.

El olor de la Edad Media. Javier Traité y Consuelo Sanz de Bremond. Atico de los libros. 39,90 €. Pocas leyendas tan arraigadas como la de una Edad Media apestosamente insana, algo que los autores de esta obra desmontan revisando los modelos de higiene urbana medieval (del vikingo al islámico).

La inflación alemana. Crónicas 1923-1924. Josep Pla. Destino. 22,90 €. Corresponsal en Berlín del periódico La Publicitat entre 1923 y 1924, Josep Pla fue testigo del colapso económico, político y social de la Alemania de entreguerras, que retrató en las ochenta y ocho crónicas aquí reunidas por primera vez.

Emperador de Roma. Mary Beard. Crítica. 27,90 €. Combinando acontecimientos históricos relevantes y anécdotas lujuriosas y divertidas, Mary Beard pasa revista a los Césares en sus miserias y grandezas, desmontando tópicos sobre las inmensas cualidades de los mejores y las perversiones de los malditos.

Los últimos días del imperio otomano. Ryan Gingeras. Galaxia Gutenberg. 27 €. La Primera Guerra Mundial, además de acabar con el imperio austrohúngaro, destruyó el Otomano, que en 1914 se extendía desde el Adriático hasta el océano Índico. Gingeras revisa el origen y consecuencias del fin de un Imperio que había redefinido el mundo.

Troya. Stephen Fry. Anagrama. 22,90 €. Fascinado por la historia de la guerra de Troya, que estalló cuando el príncipe Paris secuestró a la reina Helena, el escritor y actor inglés Stephen Fry se sumerge en un relato en el que no falta nada, ni amor, ni traición, ni venganza.

Noviembre 1942. Peter Englund. Debate. 26,90 €. A partir de testimonios directos (diarios, cartas, memorias) de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, Englund reconstruye qué pasó en noviembre de 1942, y cómo lo que parecía una posible victoria del fascismo dio paso a la certidumbre de su derrota.

Los olvidados de Roma. Robert Knapp. Ático de los Libros. 26 €. Los verdaderos romanos, esto es, los trabajadores, las amas de casa, las prostitutas, los libertos, los esclavos, los soldados y los gladiadores que solo buscaban sobrevivir, se citan en este foro de papel para narrarnos sus vidas sin historia.

Muy personal

Stefan Zweig. Luis Fernando Moreno Claros. Arpa. 24,90 €. Es la primera biografía de un experto expañol sobre el maestro de la literatura del siglo XX, muy leído en su tiempo. Los testimonios de su entorno y sus cartas son el anclaje para componer el fresco de su vida. Se incluyen, además, comentarios de sus obras.

José Luis Sampedro. Un hombre fronterizo. José Manuel Lucía Megías. Plaza & Janés. 24,90 €. Tras investigar durante una década en los archivos del autor de La sonrisa etrusca, el poeta Lucía Megías entrega un bellísimo homenaje en forma de biografía literaria. Incluye un centenar de textos inéditos del pensador.

Cartas a mi madre. Sylvia Plath. Random House. 25,90 €. La correspondencia de la poeta con su madre comprende los últimos trece años de su vida. Los testimonios de estas cartas recogen la evolución de su tormento, su matrimonio con Ted Hughes y la desesperación final.

Correspondencia inédita. Carmen Laforet y Emilio Sanz de Soto. Renacimiento. 23,90 €. “Una amistad amorosa”. Así definieron su relación la autora de Nada y el crítico cultural. Durante treinta años, se enviaron cartas en las que compartían lecturas y confidencias que revelan interesantes datos sobre sus vidas.

Un espía privado. John Le Carré. Planeta. 23,90 €. Este monumental volumen, aderezado con fotografías, nos muestra su cara menos conocida. Las cartas en las que se da cuenta del cáncer que el espía y su mujer padecieron durante la pandemia resultan las más emocionantes.

Diarios Amorosos. Anaïs Nin. Siruela. 36 €. Pocos libros tan explícitos para documentar la turbulenta personalidad de la escritora. Está dividido en dos volúmenes: Incesto y Fuego. En el primero recoge la relación con su padre; en el segundo, que se sitúa en París y Nueva York, nos habla de encuentros con grandes autores.

Epistolario. Francesco Petrarca. Acantilado. 148 €. Cuatro volúmenes componen el estuche definitivo dedicado al poeta y filósofo italiano.

La esencia de su testimonio está integrada en algunas de estas “Cartas familiares”, “de senectud”, “sin nombre” y “dispersas”.

Poesía

Poesía completa. Jon Fosse. Sexto Piso. 22 €. El primer volumen de los poemas reunidos del flamante Nobel de Literatura está dominado por la concisión verbal, lo cotidiano y la espiritualidad –en consonancia con lo terrenal–. “Primero / hay que ver lo que no existe”, leemos, y nos recuerda a Rimbaud.

Poemas de lo irremediable. Antonio Gala. Planeta. 18,90 €. Este volumen recoge poemas de juventud, la mayoría de ellos inéditos, escritos desde 1947 hasta 1952. El amor, la muerte, los viajes, el deseo y lo físico confluyen en este libro póstumo que es, también, un homenaje.

Materia. Yolanda Castaño. Visor. 12 €. Reconocido con el Premio Nacional de Poesía y el Premio de la Crítica, este poemario, político e intenso, arraiga en los pequeños conflictos. La autora vierte sus preocupaciones acerca del amor, la familia, el lenguaje o el cuerpo.

Libro de la guerra. Miguel Hernández. Seix Barral. 20,50 €. La poeta Elena Medel se ocupa de esta antología de cuentos, piezas de teatro, artículos de opinión, crónicas periodísticas, texos personales y, por supuesto, poemas colindantes a su experiencia en la guerra civil, cuyo impacto fue decisivo en su vida y en su obra.

Parir el alba. Gioconda Belli. Ediciones Universidad de Salamanca. 20 €. Con motivo de la concesión del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana a la nicaragüense, la USAL publica una antología que incluye cuatro poemas inéditos. La autora ha dividido las piezas de la selección en cuatro etapas de su vida.

Cómic

Dispararon al pianista. Fernando Trueba y Javier Mariscal. Salamandra Graphic. 39 €. Después de Chico y Rita, Trueba y Mariscal unen fuerzas de nuevo para contar, en una película y en esta novela gráfica, otra historia a ritmo de música latina: la del pianista brasileño Tenório Júnior, desaparecido en 1976.

El gran libro de Cuttlas. Calpurnio. Reservoir Books. 74,90 €. Tras el señuelo de unas aventuras de indios y vaqueros dibujadas con monigotes se esconden las agudas reflexiones sobre lo divino y lo humano del bueno de Cuttlas. El compendio definitivo de las tiras que Calpurnio publicó durante 40 años.

El infinito en un junco. Tyto Alba e Irene Vallejo. Debate. 16,90 €. El ensayo sobre la historia de los libros que se convirtió en un fenómeno mundial, colmado de premios, ya tiene su versión en viñetas a cargo de todo un especialista en adaptaciones literarias.

Mujer Vida Libertad. Marjane Satrapi (coord.). Reservoir Books. 31,90 €. Cuando se cumple un año del asesinato de Mahsa Amini y de la revolución contra el velo en Irán, la célebre autora de Persépolis coordina este libro colectivo en el que han participado los españoles Paco Roca y Patricia Bolaños.

Bukowski-Schultheiss. Matthias Schultheiss. La Cúpula. 21,50 €. A polvo y alcohol derramado huele este cómic en el que el dibujante alemán traduce a viñetas varios relatos del capo del realismo sucio. Su estilo lleno de tramas es idóneo para plasmar un mundo sórdido dominado por la sensación de derrota.

El viaje de Shuna. Hayao Miyazaki. Salamandra Graphic. 24 €. Inédita hasta ahora en España, esta novela gráfica fue una de las primeras obras de Miyazaki, responsable de los aclamados animes El viaje de Chihiro o La princesa Mononoke. Imprescindible para sus seguidores.

Ilustrados

Momentos estelares de la humanidad. Stefan Zweig. Ilustr. Kim Amate. Duomo. 22,90 €. No se agota el interés actual por la figura de Stefan Zweig. En su obra más famosa recoge momentos épicos como la derrota de Napoleón o la conquista del Polo Sur, ilustrados con grandes acuarelas de Kim Amate.

Hamlet. W. Shakespeare. Ilustr. John Austen. Libros del Zorro Rojo. 23,90 €. El gran clásico shakespeariano regresa con las estilizadas ilustraciones modernistas de John Austen, que le otorgaron un gran reconocimiento en 1922.

Parpadeos. Andrés Rábago. Taurus. 19,90 €. 700 aforismos nos abren la puerta a una faceta hasta ahora desconocida de Andrés Rábago, alias El Roto. Conocido por sus viñetas satíricas y por sus lienzos, en estos fogonazos de ingenio expone su personal teoría de las bellas artes.

El Rey Arturo y los Caballeros de la Tabla Redonda. Alfred W. Pollard. Ilustr. Arthur Rackham. Reino de Cordelia. 35,95 €. Ve la luz por primera vez en español esta versión de las leyendas artúricas realizada en 1917 por el bibliófilo Alfred W. Pollard con ilustraciones de Arthur Rackham, a partir del clásico de Thomas Malory publicado en 1485.

Asesinato en el Orient Express. Agatha Christie. Ilustr. Esther Gili. Lunwerg. 23,90 €. La gran novela de la reina del crimen regresa con las espléndidas ilustraciones de Esther Gili. Una víctima, doce sospechosos y una mente privilegiada en busca de la verdad, el detective Hércules Poirot.

Iluminaciones. Arthur Rimbaud. Ilustr. Frederic Amat. Galaxia Gutenberg. 39 €. Estos poemas en prosa escritos con apenas 20 años cierran la fugaz carrera literaria del gran poeta maldito. La edición bilingüe de Miguel Casado va acompañada por los collages abstractos de Frederic Amat.

Arte

Cuando también las mujeres se pusieron a pintar. Anna Banti. Elba. 19,50 €. La llegada de Miguel Ángel borró a las mujeres, pero a mediados del XVI algo cambió, y así lo atestigua este librito que cuenta cómo Sofonisba Anguissola era “una damisela que pintaba en la corte” o como María Bashkirtseff lo hacía en el coche dos horas al día.

Ser fotógrafa. Un regalo de la vida. Cristina García Rodero. JdeJ Editores. 29,90 €. “El gran regalo que la vida me ha dado es poder trabajar en aquello que me apasiona”. Así empieza la fotógrafa el texto que acompaña la selección de imágenes que recorre su trayectoria, desde el Madrid de los 90 a la India de 2022.

Los tesoros del prado. Javier Sainz de los Terreros. Montena. 26,95 €. El responsable de redes sociales del Prado propone un nuevo viaje por la inabarcable colección del museo. Una visión cercana de pinturas como Las meninas al estilo de los directos que realiza en redes y que acumulan miles de seguidores.

Artistas latinoamericanos desde 1795 hasta hoy. VV. AA. Phaidon. 59,95 €. Cuidado recopilatorio con más de 300 artistas modernos y contemporáneos que han nacido o vivido en Latinoamérica. Lygia Clark, Martín Chambi, Waltércio Caldas, Frida Kahlo, Ernesto Neto...

¿Por qué Dalí?. Javier Sierra, Antonio López y Montse Aguer. Planeta. 21,90 €. Una correspondencia ficticia con el artista ideada por Sierra nos sumerge en El Cristo de Dalí. Una charla entre Antonio López y la directora de los Museos Dalí y varios estudios completan el ensayo.

Un extranjero llamado Picasso. Annie Cohen-Solal. Paidós. 32 €. Exhaustiva investigación sobre los pasos del artista en Francia, desde que fuera señalado como anarquista en 1901 hasta que deja París en 1955 y se instala en el sur. Pasando, claro, por el Guernica (1937).

Jardines. Una exploración del arte del paisajismo. VV. AA. Phaidon. 54,95 €. Más de 300 imágenes para recorrer la historia del paisajismo desde el antiguo Egipto hasta hoy. Un viaje por el arte, la ciencia y la cultura en general desde un jardín funerario en Luxor a Pierre Bonnard, desde un tratado romano a Joaquín Sorolla.

Música

Letras. Paul McCartney. Cúpula. 32,95 €. Entre las muchas sorpresas que ha dado el mítico bajista de Los Beatles este año están estas 161 canciones que incluyen los clásicos de The Fab Four y siete temas añadidos para esta edición.

Johnny Cash. La vida en letras. Mark Stielper/John Carter Cash. Kultrum. 44 €. El gran especialista en el Hombre de Negro y su hijo arman este trabajo sobre su vida a través de sus canciones. Bien ilustrado, y acompañado de sus textos, realizan un retrato exacto de quién fue, y cómo, una de las figuras del country rock.

Bob Dylan. Mixing Up The Medicine. Mark Davidson y Parker Fisher. Cúpula. 80 €. Mientras preparamos el viaje al Bob Dylan Center de Tulsa nos aferramos a este monumental volumen con buena parte de sus archivos. Fotos, canciones, manuscritos... de sus primeras grabaciones caseras de los 50 hasta Rough and Rowdy Ways (2020).

Historia de la ópera. Tomás Marco. Galaxia Gutenberg. 27,50 €. De la tradición a la posmodernidad, el compositor y crítico Tomás Marco cruza todos los mares de la ópera (en los siglos XX y XXI) con un esclarecedor prólogo de Xavier Güell. El maestro sube el telón.

Kirsten Flagstad. La voz del siglo. Ingeborg Solbrekken. Fórcola. 34,50 €. El arte de la soprano noruega Kirsten Flagstad fue adornado con todo tipo de piropos pero el que más se ha apreciado ha sido el de musa wagneriana. Solbrekken nos desvela su vida tempestuosa y su fatal connivencia con los nazis.

Los comienzos del jazz. Gunther Schuller. Acantilado. 30 €. Conocer el origen del jazz es trepar al árbol musical que ha dado sombra a todos los ritmos actuales. El autor, músico y compositor también, sabe de lo que habla y nos ayuda con nombres como Louis Armstrong o Charles Mingus.

Antonio Vega. Una vida entre las cuerdas. Magela Ronda. Espasa. 19,90 €. Sin canciones como El sitio de mi recreo o Se dejaba llevar por ti el pop español habría sido otra cosa. Magela Ronda eleva a los altares a uno de nuestros mejores músicos. Silencio, brisa y cordura para quien dio sol, espiga y deseo.

Cine

El exorcista. Jesús Palacios. Notorious. 30,35 €. Todo lo que queríamos saber sobre el clásico cinematográfico de William Friedkin (en su 20 aniversario) y de la novela de William Peter Blatty. Misterios, mitos y leyendas de la película de terror más famosa de la historia.

Tótem sin tabú. Carlos Benpar. Espurna. 44 €. Decir que este libro es una muestra del paraíso disfrutado con películas ajenas y del apasionante infierno experimentado con las propias es quedarse corto. El director de El jovencito Drácula, ganador de dos Goyas, nos enseña a amar el cine y a luchar por la vida.

Stephen King. Matthieu Rostac y François Cau. Lunwerg. 25 €. El autor de Carrie, La niebla, Misery, It o Creepshow ha puesto el cine patas arriba con sus historias. Los autores han ideado este libro ilustrado que analiza todos los formatos con su marca y que lo convierte en un objeto ideal para incondicionales.

El cine deseado. Carlos Losilla. ECAM/DAMA. 20 €. Meritxell Colell, Belén Funes, Elena López Riera, María Pérez Sanz, Nely Reguera, Ainhoa Rodríguez, Clara Roquet, Alauda Ruiz de Azúa, Carla Simón y Diana Toucedo. Diez directoras, vistas en primera persona.

Elizabeth Taylor. Kate Andersen. Cúpula. 22,95 €. Libro que lleva el sello de “primera biografía autorizada” y que analiza la fuerza y el glamour de la protagonista de filmes como Cleopatra o La gata sobre el tejado de zinc. La leyenda, a través de cartas inéditas, el diario de la actriz y entrevistas extraoficiales.

En busca de la luz. Oliver Stone. Kultrum. 24 €. Sabíamos que la vida de Oliver Stone (Platoon, JFK, Wall Street...) había sido intensa y cargada de dificultades pero faltaba él para contárnoslo con su habitual energía. Inicia sus memorias con este impecable volumen que abarca sus primeros cuarenta años.

Cine documental. Ian Haydn Smith. Cúpula. 23,95 €. Los mejores documentales de la historia, analizados uno a uno. Películas de Flaherty, Rouch, Marker, Philibert, Kopple, Guzmán, Wiseman, Pennebaker, Welles, Varda, Wenders, Watkins, Lanzmann, Moore, Oppenheimer... Y dos españoles: Erice y Portabella.

Teatro

El método. Isaac Butler. Alianza. 23,70 €. El crítico de teatro Isaac Butler reconstruye cómo los criterios, objetivos y modales de interpretación de Constantin Stanislavski, a través de Stella Adler, Lee Strasberg y Elia Kazan, se erigieron en las tablas de la ley de cualquier actor. O sea, en ‘el Método’.

Teatro. Yasmina reza. Anagrama. 25,90 €. Un volumen para degustar la dramaturgia de la autora francesa, tan incisiva e irónica a la hora de retratar las derivas humanas de nuestro tiempo. Incluye: Arte, Tres versiones de la vida, Una comedia española, Un dios salvaje y Bella figura.

Teatro reunido. William Butler Yeats. Punto de vista. 34,10 €. Aunque más conocido por su faceta poética, Yeats también cultivó a fondo el teatro. Este libro recoge sus piezas en el orden en que planeó que se publicaran. Desde Las aguas misteriosas a La muerte de Cuchulain.

Ciencia

Virus, chicas y laboratorios. José Antonio lópez Guerrero. Guadalmazán. 21,95 €. Pocos científicos son capaces de mostrarse en carne viva en sus memorias. JAL, símbolo de la ciencia amena y divertida, recoge aquí 40 años de carrera. De Hannover a Heilderberg pasando por el CBMSO y Radio 5...

¿Qué hacemos con los humanos?. César Antonio Molina. Deusto. 19,95 €. Escritor y exministro de Cultura, César Antonio Molina reflexiona, con una sólida base bibliográfica, sobre la nueva era de la inteligencia artificial. La pregunta del título resulta más que inquietante.

Artificial. Mariano Sigman y Santiago Bilinkis. Debate. 20,90 €. Nueva demostración de que la IA ha venido para quedarse. El enfoque de lo autores, que tienen en el horizonte al gran Alan Turing, nos explica la nueva coyuntura a través de retos como la educación, el arte o la moral relacionados con los algoritmos.

Salud Global. Elisa Pérez-Ramírez, Ignacio López-Goñi y Gorka Orive. Ediciones B. 20,81 €. Cambio climático, sida, virus animales, zoonosis, vacunas... todo está conectado según los autores, especialistas en diversas disciplinas científicas. Un aviso muy serio que nos afecta a todos.

Homo antecessor. José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell. Crítica. 20,90 €. No solo encontrarán aquí cómo se consolidó una nueva especie. También viajamos al yacimiento de Atapuerca. De sus inicios a la participación de los autores en uno de los lugares fundamentales de la paleontología. Esencial.

Viajes

Atlas novelado de los volcanes de Islandia. Leonardo Piccione. Nórdica. 25 €. Si Islandia es una “enfermedad” los volcanes son su cura. Como Julio Verne, Piccione recorre las profundiades de la isla a través de sus múltiples calderas. Helgrindur, Grímsnes, Hengill... son solo algunas de las 47 formaciones naturales que harán cenizas nuestra rutina.

Libros de viaje. Julio Camba. Biblioteca Castro. 52 €. “Llovía. El cielo estaba tan bajo que cuando el guardia nos autorizó a entrar en Inglaterra, bajamos la cabeza instintivamente”. La chispa de Camba en todo su esplendor en Aventuras de una peseta y Londres, entre otros.

Recuerdos de montañas lejanas. Orhan Pamuk. Random House. 28,40 €. Joya del Nobel turco con formato de cuaderno ilustrado donde cultiva, a través de sus escapadas, dos de sus grandes pasiones: el dibujo y la escritura.

Homo Viator. Pepe Pérez-Muelas. Siruela. 24,95 €. Descubrir el mundo a través de los viajeros es la forma más precisa de conocerlo. Pérez-Muelas nos acerca a Marco Polo, Richard Burton, Mark Twain, Darwin y tantos otros por lugares como la Meca, Egipto, Roma...

Gastronomía

Cocina de autor. Recetas para amantes de la cultura. Berta Vias y Antón Casariego. Ladera Norte. 26,51 €. De la sopa de pollo de Jane Austen a la pularda al estragón de Tolstói o el cocido de Emilia Pardo Bazán, 52 referencias culinarias extraídas de la literatura universal, con receta completa y referencia literaria.

La enciclopedia de los sabores. Vol. 2. Niki Segnit. Debate. 23,90 €. Café y dátil, tomate e hinojo, manzana y mostaza. Segundo volumen de esta singular enciclopedia que además de explorar nuevos aromas, empareja los ingredientes (todos vegetales) con precisión.

La receta verde. Eneko Atxa y Eneko Axpe. Planeta Gastro. 19,95 €. La gastronomía de hoy no es sostenible pero el cocinero de Azurmendi y el físico Eneko Axpe se han propuesto cambiar esta deriva con este libro que nos ilustra sobre el kilómetro cero o la comida del futuro.

