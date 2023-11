César Antonio Molina, escritor y exministro: “Los magnates tecnológicos son una gravísima amenaza”

Pregunta. ¿Por qué un escritor de literatura como usted ha afrontado este reto de estudiar aspectos de la ciencia y de las nuevas tecnologías? ¿Qué compatibilidad aprecia entre ambos mundos?

Y ya, poetas y narradores contemporáneos como nuestro Galdós Pío Baroja y extranjeros como Eliot, Yeats, Orwell y un largo etcétera, dedicaron muchas páginas de sus obras a reflexionar sobre la compatibilidad de ambas materias. A mí, salvando las distancias, me pasa lo mismo y por eso he escrito este libro que, fundamentalmente, trata delen el que estamos viviendo. Algunos investigadores hablan incluso de 'genocidio existencial'. Porque como ya escribió Adorno , la idea de progreso no puede existir sin la de la humanidad (en Dialéctica de la Ilustración). Y Einstein nos previno de que la perversión de la ciencia es un pecado contra el espíritu.

Hay unque no solo erosiona al individuo sino también a la sociedad y nuestras democracias. Nuestros sentimientos, afectos, deseos, el amor, la felicidad, la muerte, el destino, el libre albedrío y demás bases existenciales hasta ahora, ¿por qué serán reemplazadas?, ¿qué otros motivos se inventarán para dar sentido a la vida?, ¿serán extirpados y ya no nos serán necesarios?, ¿ya no habrá individuos sino solo masa de nuevo “manipulada”, “orientada” y “dirigida”? El ser humano está cada vez más rodeado de objetos que lo gobiernan. Ya tiene que compartir el mundo con seres que no son irracionales (los animales) sino que cada vez son más parecidos a nosotros mismos. Sí, supuestamente, Dios nos creó a su imagen y semejanza, nosotros queremos hacer eso mismo con los robots. Y entonces qué categoría genérica y legal tendrán (o tendremos)?