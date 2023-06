Libros, películas y documentales imprescindibles en el Día Internacional del Orgullo

En los últimos años, la repercusión del Día Internacional del Orgullo ha crecido exponencialmente. Nunca exento de polémicas en torno a lo ideológico, las elecciones generales del próximo 23 de julio han propiciado un escenario aún más sofocante. Inmersos en una semana en la que se multiplican los encuentros y los actos presenciales, resulta pertinente el momento de la reflexión individual. Recomendamos un puñado de libros, películas y documentales recientes que abordan los conflictos con los que cada día pugna el colectivo LGTBIQ+.

Literatura

Los elegidos, de Nando López

Destino

El franquismo siempre ha sido una etapa recurrente a la hora de ambientar las obras de contenido queer, por cuanto representa la moralidad opresiva hacia la homosexualidad. En Los elegidos, Nando López nos presenta a una pareja aparentemente convencional, pero la trama esconde a un esposo reprimido que contrajo matrimonio para que la sociedad no sospechase de su verdadera orientación sexual.



La copla, género del que el régimen se apropió, y el Primer Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, organizado por gente afín al clandestino Partido Comunista, configuran el marco de esta conmovedora novela que transcurre en escenarios tan emblemáticos de la época como el Ateneo de Madrid o los grupos de teatro universitarios, normalmente consituidos en colmenas de disidencia contra el régimen.

Una homosexualidad propia

Inés Martín Rodrigo

Destino

La periodista Inés Martín Rodrigo, que debutó en la narrativa con Azules son las horas (Destino, 2016) y resultó ganadora del Premio Nadal con Las formas del querer (Destino, 2022), acaba de publicar su primer ensayo: Una homosexualidad propia. El título, en evidente alusión al clásico de Virginia Woolf, Una habitación propia, deja claras las intenciones de la autora. Martín Rodrigo transforma las reclamaciones emancipatorias para las mujeres de la escritora británica en una reivindicación de la identidad sexual.

"Este es el texto que hubiera querido leer antes de juzgarme sin conocerme", escribe la autora en esta obra, que supone una confesión en primera persona acerca del proceso que la llevó a descubrir su condición de lesbiana. No faltan los dardos al heteropatriarcado ni las referencias literarias en clave homosexual.

La mala costumbre

Alana S. Portero

Seix Barral

Si la novela de Alana S. Portero es una de las más irreverentes que presentamos es, entre otras cuestiones, por la época en que se enmarca. Decíamos que el franquismo es paradigma de la represión sexual en la historia más reciente de nuestro país, pero lo cierto es que su final no supuso un antes y un después. La mala costumbre recoge los silencios, los secretos y los miedos de una chica trans en el Madrid obrero de los 80.

Alana S. Portero nos involucra en el barrio madrileño de San Blas, cuyo paisaje entonces estaba lleno de solares-basureros asediados por yonquis y prostitutas. En la reseña para esta revista, el crítico Nadal Suau consigna "la garra de sus mejores escenas (las hay magníficas) pero, sobre todo, la solidez del pacto tonal".

Mamá, soy trans

José Errasti, Marino Pérez Álvarez y Nagore de Arquer

Deusto

"Una guía para familias de adolescentes con conflictos de género". Así reza el subtítulo de este libro con vocación didáctica, publicado a seis manos. En el contexto de la aprobación de una Ley Trans que legaliza la modificación del registro del sexo para los menores sin necesidad de autorización paterna ni consejo médico, muchas familias se enfrentan a una verdadera incertidumbre.

Los psicológos José Errasti, Marino Pérez Álvarez y Nagore de Arquer ofrecen pautas a los padres de transexuales para afrontar una situación tan insólita, donde lo más reseñable resulta la desprotección jurídica que padecen los menores. Las redes sociales, los medios de comunicación y el entorno de los niños son los principales agentes analizados en este libro, que desvela las miserias que subyacen en este asunto. Por ejemplo, la intención lucrativa que hay detrás.

Un lugar para Mungo

Douglas Stuart

Random House

El escritor escocés, ganador del Premio Booker con la novela Historia de Shuggie Ban en 2020, nos sitúa en la industrializada ciudad de Glasgow en la era de Margaret Thatcher. Su relato, mayoritariamente autobiográfico, da cuenta del problema añadido que supone ser gay en un contexto obrero. Además, la estricta religión protestante dominaba los comportamientos de toda una sociedad, por lo que Stuart no pudo expresar libremente su homosexualidad.

Un lugar para Mungo es la historia de dos adolescentes que planean huir de su lugar de origen, Glasgow, una ciudad embrutecida y machista en pleno proceso de desindustrialización. Mungo intenta encajar, como ya hiciera Stuart, en una sociedad que no le guarda el sitio. "Nadie podía saber que yo era gay, viví en aislamiento total", confesó el autor de esta novela en la rueda de prensa de presentación en España.

Cine

Extraña forma de vida

Pedro Almodóvar

Actualmente puede verse en las salas de cine la última película de Pedro Almodóvar, Extraña forma de vida, su esperado wéstern gay protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, el actor del momento gracias a su papel en la exitosa serie The Last of Us. Ovacionado en Cannes, este mediometraje de apenas 31 minutos cuenta el pasional reencuentro del vaquero Silva (Pascal) y el sheriff Jake (Hawke). Almodóvar demuestra un profundo conocimiento del género del wéstern, con guiños a John Ford, Sam Peckinpah y Sergio Leone, sin dejar de mostrar su particular universo propio.

20.000 especies de abejas

Estibaliz Urresola

Estibaliz Urresola consiguió la Biznaga de Oro del Festival de Málaga y varios premios de la Berlinale con su ópera prima, 20.000 especies de abejas, que cuenta la historia de Cocó, una niña trans de ocho años que se rebela contra la identidad de género que le impone su entorno. La magnífica interpretación de Sofía Otero le valió a su corta edad el Oso de Plata en Berlín. La película, que camina por la senda abierta por el cine intimista, delicado y de ambientación rural de directoras como Carla Simón, muestra la opresión de un entorno tradicionalista sobre el anhelo de libertad de la joven protagonista.

Zero, la revista que sacó del armario a un país

Damián Ainstein, Mario Suárez y Diego Sabanés

Movistar+ estrena este miércoles un documental sobre la revista Zero con motivo de su 25.º aniversario. Dividido en dos capítulos, narra la historia de esta conocida publicación que se editó desde 1998 hasta 2009 y que fue fundamental en la lucha por los derechos del colectivo LGTBI+. Sus fundadores crearon la revista con el objetivo de cambiar la imagen marginal que aún se tenía de los homosexuales en España y logró que personalidades famosas de la política, la sociedad y la cultura salieran del armario.

El documental cuenta con los testimonios de Jesús Vázquez, Miquel Iceta, Boris Izaguirre, Anabel Alonso, Nacho Duato, Eduardo Casanova, Alaska, Gaspar Llamazares y antiguos integrantes de la revista, y repasa la historia del avance de los derechos LGTBI+ en los últimos años, teniendo como hito principal la legalización del matrimonio entre personas de mismo sexo, que convirtió a España en el tercer país del mundo en hacerlo.

