10 poemarios para celebrar el Día Mundial de la Poesía

Maribel Andrés Llamero

Isla Elefante

El nuevo poemario de Maribel Andrés Llamero (Salamanca, 1984) es la carta de presentación de Isla Elefante, la editorial de poesía contemporánea dirigida por Ben Clark, uno de los autores más influyentes en el panorama poético español. Los inútiles sucede a Autobús de Fermoselle, el poemario con el que Llamero ganó el XXXIV Premio Hiperión junto Carlos Catena Cózar, que lo hizo con Los días hábiles. Antes había publicado La lentitud del liberto, editado por Maclein y Parker en 2018. Este poema, incluido en Los inútiles, está precedido por una cita del poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade. Conviene recordar, a propósito, que la poeta es Licenciada en Filología portuguesa por la Universidad de Salamanca.

Reiniel Pérez Ventura



Visor (Premio Loewe)



El poeta Reiniel Pérez Ventura (Santa Clara, Cuba, 1999) se ha convertido en el autor más joven de la historia en ganar el prestigioso Premio Loewe con este libro. Las sílabas y el cuerpo ensambla amor, fisicidad y erotismo. El poeta valenciano Jaime Siles, histórico miembro del jurado del Loewe, destacó en el fallo "un tono, un tipo de verso y una temperatura de lenguaje admirables". También es reseñable el vertiginoso ritmo que el autor imprime en estos diez poemas de exaltación amorosa. El conjunto del libro tiene un sentido unitario, por más que las piezas se dispongan de manera autónoma.

Estefanía Cabello

Bartleby

La poeta Estefanía Cabello (Córdoba, 1993) regresa a la poesía tras un periplo demasiado largo. Sus dos libros anteriores fueron reconocidos con el Premio Internacional de Poesía Gloria Fuertes (13 segundos para escapar, Torremozas, 2017) y con el Premio Valencia Nova poesía en castellano (La teoría de los autómatas, Hiperión, 2018). En El cielo roto de Shangái, la poeta insiste en el binomio cuerpo-lenguaje, pero su voz es ahora más elocuente y certera. Su escritura deja siempre un poso inquietante y las imágenes, cercanas al expresionismo, tienen una potencia que incomoda, felizmente, al lector.

Los segundos corren. Obediencia y gracia, una orden que no sabes de dónde viene.

Victoria León

Vandalia (Fundación José Manuel Lara)

Brillante traductora de Mary Shelley, Oscar Wilde o Robert Louis Stevenson, Victoria León (Sevilla, 1981) deslumbró a la comunidad lectora en 2019 con Secreta luz, poemario reconocido con el IX Premio Iberoamericano de poesía Hermanos Machado. En Flores de fuego, título que remite a una metáfora de Cioran —León también se ha desempeñado con destreza en el aforismo—, sigue empleando el endecasílabo con prodigiosa elegancia e impoluto rigor. Esta vez, además, sus poemas alcanzan la hondura sin renunciar a la belleza y conmueven desde lo sutil. "La luz es un esfuerzo cotidiano", reza un verso.

Te ofrezco mi canción de centinela, la honda ribera que en mi pecho abriste, el temblor de mis manos en las tuyas, mi dolor, mi esperanza temerosa, la cárcel de mi alma de cristal. Mi corazón que ayer estaba muerto y has devuelto a la vida con tus ojos.

Ben Clark

Sloper

Pocos como Ben Clark (Ibiza, 1984) logran conjugar con tanto tino la tradición y la modernidad en la poesía. El autor de Los hijos de los hijos de la ira (XXI Premio Hiperión), el asombroso Los últimos perros de Shackleton y La policía celeste (XXX Premio Loewe) regresa con un poemario que alude a la cotidianeidad posmoderna, en la que caben los dispositivos electrónicos y las referencias folclóricas. Demonios está plagado de citas, culturalismos y versos tan implacables como los que dan inicio al poema "Desearía", en el que aspira a "Que este poema diga la verdad. / Que no me deje solo ante la muerte". Lo existencial, seña identitaria de su poética, encuentra acomodo en estos abismos, que a menudo se presentan con la falsa máscara de la ingenuidad.

Los ausentes

Poco sabemos de la ausencia

y, sin embargo, todos nuestros días

dependen de los cuerpos que no están;

de unos ojos vacíos; de una boca

que no dice palabras;

de los brazos que ya no nos alcanzan.

¿Cómo configurar lo que tenemos

teniendo en cuenta aquello que ya no?

Porque ellos son presencias, todavía.

Porque la nada duele.

Porque lo que nos falta es lo que existe.