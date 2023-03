Las librerías se tiñen de morado: 15 libros para celebrar el Día de la Mujer

Un año más, las librerías se tiñen de morado en marzo por el verdadero aluvión de novedades y recuperaciones de libros de, para, ante, desde y sobre la mujer. El Cultural selecciona quince títulos empoderados, para todos los lectores.

¿De quién es esta historia?

Rebecca Solnit

Lumen. 224 páginas

Tras el éxito de Los hombres me explican cosas, la escritora estadounidense Rebecca Solnit se ha situado en la vanguardia del feminismo actual con reflexiones valientes, a menudo sorprendentes y provocadoras , como las que contiene este libro, en el que reflexiona sobre el #MeToo y reivindica la necesidad de continuar la lucha por el relato de la realidad, pues, insiste, aún está en manos del hombre blanco heterosexual.



Aunque han mejorado muchas cosas, Solnit, a la que algunos califican como “la voz de la resistencia”, sostiene que quedan aún demasiadas cuestiones por solucionar. A fin de cuentas, subraya, “el cambio es a menudo impredecible e indirecto. No sabemos el futuro, sólo que aún no podemos retirarnos a descansar”.

Los hombres que odian a las mujeres

Laura Bates

Capitán Swing. 392 páginas

Cuando hace más de diez años la escritora inglesa Laura Bates abrió una cuenta en Twitter para que mujeres de todas las edades, origen y formación compartieran sus experiencias y denunciaran el sexismo que habían sufrido, estaba lejos de imaginar que en menos de un año tendría más de 30.000 respuestas y que el proyecto Sexismo Cotidiano había comenzado a andar.

Por eso siguió indagando en la parte más oscura de las redes, con el fin de denunciar la existencia de extensas redes y comunidades misóginas. El resultado es este libro, en el que Bates entrevista a algunos miembros de estos peligrosos grupos y desvela cómo difunden su machismo desde la zona más oscura y peligrosa de internet, a través de trolls y fake news.

El cerebro femenino

Louann Brizedine

Salamandra. 381 páginas

Neuropsiquiatra de la Universidad de California en San Francisco, Louann Brizedine (Kentucky, 1952) dedica este polémico libro a desmontar el mito del cerebro “unisex”. A su juicio, “el cerebro femenino tiene aptitudes únicas: una agilidad verbal sobresaliente, la capacidad de conectarse profundamente en la amistad, una capacidad casi psíquica para leer rostros y tonos de voz para emociones y estados mentales, y la capacidad de desactivar el conflicto”.

En realidad, escribe, todo comienza durante el desarrollo fetal ya que, mientras que la testosterona elimina las conexiones en los centros de comunicación del cerebro, el estrógeno mejora estas conexiones, así como las regiones del cerebro responsables del lenguaje y de expresar emociones y observarlas en los demás.

Vagina obscura

Rachel E. Gross

Pasado & Presente. 330 páginas

Desde el convencimiento de que la vagina es un misterio, un mundo en gran medida desconocido, subestimado e incomprendido desde el comienzo de la humanidad porque la ciencia ha estado en manos de los hombres, la periodista científica Rachel E. Gross lleva a los lectores a través de continentes, culturas, siglos e incluso especies, mientras explora la anatomía femenina desde una perspectiva médica, histórica y social.

Son ocho capítulos, pero en ellos profundiza en historias personales como la de Miriam Menkin, la primera investigadora en fertilizar un óvulo humano fuera del cuerpo o la de la obstetra y ginecóloga Ghada Hatem, que realiza cirugías de restauración del clítoris en mujeres que han sufrido mutilación genital.

Rebeldes y libres

Lydia Cacho

La Esfera de los Libros. 245 páginas

Después de conversar con mujeres de toda España, desde Cataluña a Andalucía pasando por Valencia, Asturias o Madrid, la periodista colombiana Lydia Cacho ofrece en este libro una suerte de mapa sobre qué significa hoy ser feminista, explicando a las nuevas generaciones las olas básicas del movimiento y sus principales herramientas.

La autora trata además cuestiones como el amor y el cuerpo, el cerebro y el lenguaje, el porno y el amor adolescente, el activismo, las emociones, las adicciones secretas, el miedo y la violencia, el consentimiento y el placer. Se trata de responder a preguntas incómodas desde la honestidad, la inteligencia y el rigor, para que el feminismo siga creciendo y reinventándose.

Una historia compartida

Julia Navarro

Plaza & Janés. 408 páginas

Ya lo explica el subtítulo del libro: lo que Julia Navarro nos presenta aquí es una historia de las mujeres pero Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Porque, dice, “no se entiende a Cleopatra sin Julio César […], ni a Frida Kahlo sin Diego Rivera, ni a Simone de Beauvoir sin Jean Paul Sartre”. De ahí que este viaje al pasado, ameno y documentado, transite por mitos de la Antigüedad como Helena de Troya, Casandra o Penélope, se detenga en personajes históricos como Nefertiti, Hipatia o Santa Teresa, y en científicas como Marie Curie, filósofas y escritoras.

Lo mejor es que la reivindicación de Navarro alcanza a figuras del presente como Amelia Válcárcel, Gioconda Belli o Alice Munro, lo que da a estas páginas un renovado interés.

Fémina

Janina Ramirez

Ático de los libros. 464 páginas

La historiadora británica Janina Ramirez deja claro desde el subtítulo mismo cuál es el tema de este volumen: Una nueva historia de la Edad Media a través de las mujeres. Cansada de que en los estudios convencionales de aquellos siglos convulsos apenas aparecieran féminas, Ramirez investigó en muy diversas fuentes históricas hasta descubrir un buen puñado de figuras olvidadas.

Tal es el caso de la polaca Jadwiga, la única mujer que gobernó como “rey” en Europa; Hildegarda de Bingen, la mayor sabia y polímata del Medievo; la guerrera vikinga de Birka, cuyo esqueleto, originalmente atribuido a un varón, contradice la creencia de que las mujeres medievales no se dedicaban a la guerra, o la mística inglesa Margery Kempe.

La luz de mis ojos. Ser madre en la Edad Media

María Jesús Fuente Pérez

Taurus. 448 páginas

Tras el tsunami de libros escritos por presuntas “malas madres”, en los que decenas de autoras han confesado lo traumática que les resultó la maternidad, María Jesús Fuente Pérez combina la literatura, el arte, la historia y la religión para ayudarnos a comprender qué significaba ser madre en el medievo y qué supone serlo hoy.

De ahí que analice cuestiones como la sexualidad femenina de entonces, cómo eran las relaciones hombre-mujer, los preceptos de la Iglesia sobre maternidad y amor conyugal, los problemas de concepción y del parto o las distintas vertientes del amor materno-filial, que en ocasiones podían llevar a las mujeres aquejadas de depresión postparto a creerse endemoniadas y a ser incluso exorcizadas.

El canon ignorado

Tiziana Plebani

Ampersand. 480 páginas

Como escribió Virginia Woolf en Una habitación propia, “en la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer”. Quizá por eso, para reivindicar a tanta escritora olvidada, Tiziana Plebani, doctora en Historia Social Europea, revisa en este apasionante volumen las escrituras y textos medievales de las mujeres, su ignorado papel en el Renacimiento y el Siglo de las Luces, deteniéndose en el siglo XIX “hasta la plena alfabetización”, y en cómo el comienzo del siglo XX, “pedagógico y prolífico”, cambió nuestra manera de entender la cultura y el papel en ella de la mujer. Su conclusión plantea la existencia o no de “una” escritura femenina, algo que la autora niega con vehemencia y con bien fundamentadas razones.

Escritoras

Carmen G. de la Cueva y Ana Jarén

Lumen. 228 páginas

Hecho con los hilos invisibles que unieron a algunas de las mejores escritoras españolas entre sí y con sus homólogas europeas, de Elena Fortún y Carmen Laforet a Carmen Baroja y Carmen Martín Gaite, este libro, magníficamente ilustrado por Ana Jarén, es una suerte de fascinante crónica literaria y sentimental del siglo XX. Así, cuando Virginia Woolf estaba a punto de casarse con Leonard, Carmen Baroja conocía a su futuro esposo, Rafael Caro…

Mientras, Carmen Laforet y Elena Fortún mantenían durante años una correspondencia cómplice y amiga… Y Carmen Martín Gaite se consagró en 1957 al ganar el premio Nadal con El balneario, como había hecho, casi una década antes Laforet con Nada, ambos unos libros primerizos cuajados de incertidumbre, talento y esperanzas.

Pioneras. 1850-1960

Marina Amaral y Dan Jones

Desperta Ferro. 448 páginas

Científicas, escritoras, empresarias, artistas, compositoras, banqueras, deportistas… Ignoradas durante décadas, miles de mujeres escribieron entre 1850 y 1960 páginas asombrosas que revolucionaron el mundo de manera silenciosa, casi clandestina.

Sus rostros, que ahora recuperan el historiador y periodista inglés Dan Jones y la fotógrafa brasileña Amaral (responsable de colorear las doscientas fotografías de la obra), reflejan cómo fueron evolucionando las costumbres y la consideración social de la mujer a través de lo que las instantáneas reflejan sobre las vidas y experiencias de esas precursoras “tanto célebres como ordinarias, que cambiaron el mundo, ya fuese en un laboratorio o protestando en las calles, actuando sobre escenario o luchando en las trincheras”.

Concepción Arenal

Delia Manzanero

Tecnos. 192 páginas

Tras celebrar hace dos años el bicentenario del nacimiento de Concepción Arenal, la profesora de Filosofía Moral Delia Manzanero profundiza en su asombrosa labor como visitadora de cárceles en esta obra que, como reza el subtítulo, nos descubre las “Claves de la emancipación de la mujer que se halla encarcelada”.

Arenal, que denunció las condiciones infrahumanas en las que malvivían las presas, solía decir: “Decidme cuál es el sistema penitenciario de un pueblo, y os diré cuál es su justicia'. Defensora de la prisión como un sistema de reinserción más que de castigo, las reformas que propuso en las cárceles se fueron cumpliendo en unos doce años y siguen presentes en el sistema jurídico español.

Memorias

Ethel Smyth

Alianza. 520 páginas

Abanderada del movimiento sufragista y compositora de seis óperas y numerosas piezas corales y orquestales, de Ethel Smyth (1858-1944) dijo Virginia Woolf que “pertenece a la raza de las pioneras, de las que abren camino”. Ahora Alianza recupera sus memorias, en las que narra sus años de formación musical en Europa pero sobre todo su toma de conciencia feminista, ya que en 1910 se afilió a la Unión Social y Política de las Mujeres.

Su compromiso con el movimiento fue tal que compuso el himno “La marcha de las mujeres” y pasó dos meses en la cárcel por romper con algunas compañeras las ventanas de los políticos que les negaban el derecho al voto. Condecorada con la Orden del Imperio Británico en 1922, jamás abandonó la lucha.

Pura lujuria. Filosofía feminista elemental

Mary Daly

Cátedra. 528 páginas

Profesora asociada de Teología en la Universidad de Boston, Mary Daly (1928-2010) era considerada la principal teórica feminista de Estados Unidos gracias a obras como esta Pura lujuría, en la que defiende el papel esencial del lenguaje en la transformación de la conciencia y la necesidad de rebelarse contra el habla machista que encierra a la mujer en viejos hábitos y estructuras de pensamiento.

Su tesis central, sin embargo, es que es preciso denunciar que todas las religiones, del budismo al islam, del judaísmo al cristianismo, han legitimado históricamente el patriarcado y son infraestructuras de un edificio que domina el mundo desde la antigüedad, sometiendo y negando a la mujer y su libertad.

Una habitación propia

Virginia Woolf

Alfaguara. 176 páginas

Resulta imposible no incluir en una selección de libros como esta el clásico de Virginia Woolf, ahora primorosamente ilustrado por María Hesse (existen también ediciones en Alianza, Seix Barral, De Bolsillo y Austral, entre otras). El origen del libro es bien conocido: en 1928 le propusieron a la autora de Al faro que diese unas conferencias sobre el tema de la mujer y la novela.

En ellas, la escritora solo reclamó dos cosas: una habitación propia y dinero, esto es, independencia económica y personal, para que acabasen siendo cosa del pasado esos tiempos en los que hubo demasiadas “mujeres olvidadas porque ni siquiera ellas mismas pudieron, pueden o podrán decir 'esta boca es mía', 'este cuerpo es mío', 'esto es lo que yo pienso'".

