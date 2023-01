El narcisismo: finalistas

Hola, amigos:

Me llama la atención la locución “ir con la frente muy alta” como metáfora de andar por la vida con orgullo o con tranquilidad o con altanería. Quienes van con la frente alta o levantada no tienen nada que temer ni nada de lo que arrepentirse, saben que la razón está de su lado, tienen la conciencia tranquila, no le temen a nada ni a nadie. Por eso, nosotros, que podemos ir con la frente muy alta a cualquier sitio, escribiremos la semana que viene sobre la frente, que es, como bien sabemos, la parte superior de la cara, comprendida entre una y otra sien, que va desde encima de los ojos hasta el comienzo de la vuelta del cráneo.

Veamos, entretanto, quiénes son los finalistas de la semana dedicada al narcisismo:

Prado

El espejo no se cansaba de mirarle.

gpm

“Estad tranquilos”, dijo a los otros nueve rebeldes que se encontraban con él en el paredón. “Solo van a dispararme a mí”.

Psique

Embelesado por su reflejo en el estanque, no vio salir al cocodrilo del agua.

Psique

La autopsia confirmó que el endiosado asesino hallado en un contenedor no tenía corazón.

NuriaRodríguez

Todos caían rendidos a sus pies ante su belleza, todos menos el invidente que pudo ver su auténtica faz.

PilarAlejos

El pintor cree que su culto a la belleza le está llevando a la ruina. Solo pinta autorretratos.

Torivino

Era correcto, frío, calculador. Cuando mató a su mujer todos dijeron que saludaba siempre en la escalera.

Torivino

Llenó la casa de espejos. Paredes, suelo, techos… Decía que necesitaba encontrarse a sí mismo.

Pugachov

Aquel cuestionado escritor dijo en casa que solo le pasaran llamadas si procedían de la Real Academia Sueca del Nobel.

Annua

Le fascinaba hablar de sí mismo, pero de pronto paró y dijo "Ahora hablemos de ti. ¿Qué te parece mi último libro?".

Annua

Viendo la desigualdad de su pueblo, el rey pidió a sus consejeros un plan para que las aldeas pequeñas también tuvieran una estatua suya.

Pugachov

El dictador volvió a presentarse y a ganar el concurso nacional de belleza.

Annua

Para ilustrar su ponencia sobre los trastornos narcisistas, relató su propia experiencia. La charla duro tres horas más de lo esperado.

Noniná

Cuando aceptó que siempre habría alguien más guapo, más inteligente, más fuerte y más rico pudo presumir de ser el más feliz.

Magnifiqus

En cuanto lo vio entrar por la puerta, el vendedor de coches se frotó las manos. Al fin podría deshacerse de aquel ostentoso deportivo.

Noniná

"¿Qué será ahora del mundo sin mí?", pensó mientras exhalaba su último aliento.

AnaBelén

El duque no entendía que en su jardín solo crecieran los narcisos, mientras que en el de los criados florecían las rosas.

Pugachov

Para no caer en depresiones, llenó su casa de espejos.

Rumor

Todos le decían al vampiro que era muy bello. Para comprobarlo, tuvieron que pintarle un retrato.

Rumor

Narciso odiaba aquel río turbio.

Y uno, de regalo:

DanielAlonsoM

La inteligencia artificial que filtraba los mensajes, al no poder participar, decidió censurar los microrrelatos de los concursantes...

Gracias.

Saludos cordiales.

