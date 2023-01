Jeff Beck: seis canciones para seis cuerdas

Heart Full of Soul (1965)

Dentro del paraguas de los Yardbirds, auténtico trampolín para él y para nombres como Jimmy Page y Eric Clapton, Jeff Beck veló armas con este título inconfundible que delata las corrientes psicodélicas de la época. Compuesta por Graham Gouldman (autor también del éxito Four Your Love). Beck pone a prueba su Esquire del 54 con un riff que hizo historia y que propulsó simultáneamente la carrera del guitarrista y del grupo británico.

[Muere el legendario guitarrista de rock Jeff Beck a los 78 años]

Beck's Bolero (1966)

Una de sus creaciones seminales que puso las bases de su genio con las seis cuerdas. Considerada como uno de los temas instrumentales más grandes del rock, Beck reunió el talento que circulaba por la Inglaterra de la época con nombres como el batería de los Who Keith Moon y Jimmy Page (con Led Zeppelin en estado larvario). Primera piedra del hard rock y el heavy.

I Ain't Superstitious (1968)

Fue bonito mientras duró su estancia en los Yardbirds. En su nueva etapa, The Jeff Beck Group, realiza un homenaje a Willie Dixon y a la versión del guitarrista y armonicista Howlin Wolf publicada siete años antes con la rotundidad del blues profundo. Escondido en la cara B del álbum Truth, Beck monta una formación de lujo con Ron Wood y Rod Stewart. Un cruce sin semáforos en el que participa lo mejor del naciente rock británico.

Going Down (1972)

Incluido en el álbum Jeff Beck Group, fue el canto de cisne de la formación que llevaba su nombre (no se olvide su I Can't Give Back the Love I Feel for You). Escrita por el músico de Memphis Don Nix a finales de los 60 contó, como el resto del álbum, con la producción de Steve Cooper. Beck estuvo apoyado en la voz y las cuerdas por Bobby Tench. Un tema que ha corrido de mano en mano por bandas como The Who, Led Zeppelin y Pearl Jam, entre otras, gracias a su aroma del Delta del Misisipi. La guitarra, estupenda, pero los teclados tocan el cielo.

Superstition (1972)

Stevie Wonder incluyó esta canción en su Talking Book pero la pieza, una obra maestra que triunfó comercialmente, fue compuesta en primer término para Jeff Beck, que le dio un toque más rockero. La colaboración Beck/Wonder fue fructífera y fértil, hasta el punto que colaboraron en varios temas más (Thelonius y Cause We've Ended as Lovers).

Nessun Dorma (2010)

Escogemos este tema del álbum de versiones Emotion & Commotion como ejemplo del interés que Beck tuvo por otros ritmos aparentemente ajenos al rock y al blues. La famosa aria de Turandot, de Puccini, interpretada con su guitarra resulta igual de emocionante que en la voz de Pavarotti. No en vano, fue reconocido con un Grammy a la mejor interpretación instrumental pop. Particularmente, preferimos sus coqueteos con el jazz y más concretamente sus colaboraciones con John McLaughlin.

