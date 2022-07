Lecturas de verano: más de 30 recomendaciones para estas vacaciones

No hay aventura comparable al viaje imaginario que comienza con un buen libro, pues son miles las vidas secretas, propias y ajenas, que descubrimos en él. Estos son los títulos que hemos seleccionado desde la novela hasta el cómic, pasando por la poesía, el ensayo o el relato histórico.

Novela

El amante polaco (Seix Barral), de Elena poniatowska

Entre la crónica familiar y sus secretos más íntimos, Elena Poniatowska salta en su última ¿novela? del siglo XVIII, durante el reinado de su antecesor Stanislaw Poniatowski, último rey de Polonia y amante del Catalina la Grande, al siglo XX, cuando la autora es una joven parisina que debe huir a México.

Mouchette (Periférica), de Georges Bernanos

Carne de yugo nacida, más humillada que bella, Mouchette es una niña de catorce años de la Francia rural víctima de los malos tratos de su padre, alcohólico, y de la indiferencia de su madre enferma. Pero su historia aún puede empeorar, aún puede entenebrecerse más, porque una noche de tormenta un cazador furtivo abusa de ella.

Los effinger (Libros del Asteroide), de Gabrielle Tergit

Gabriele Tergit narra la historia de cuatro generaciones de una familia judeo-alemana, desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, cuando el Holocausto ya se ha consumado y del viejo, amado Berlín en el que su comunidad era respetada, apenas queda la nostalgia y la vergüenza ante tanto silencio cómplice.

El río de cenizas (Tusquets), de Rafael Reig

Menos festivo que nunca, Rafael Reig narra la historia de un anciano, víctima de un ictus, al que ingresan en una residencia cuando todo el país padece una pandemia similar a la Covid. Sin embargo, lo que podría haberse convertido en un demoledor relato testimonial es una sátira sutil del poder y sus engaños.

Quienes se marchan de Omelas (Nórdica), de Ursula k. Le Guin

Reivindicada como una de las grandes autoras del siglo XX, solo su dedicación a la ciencia ficción explica lo poco y mal que se la ha leído en España. De ahí el interés de esta nouvelle que plantea un fascinante dilema: ¿qué hacer cuando la prosperidad de todos depende de la desdicha de un solo muchacho?

Huéspedes de la nación y otros relatos (La Navaja Suiza), de Frank O' Connor

Maestro de maestros y uno de los más grandes narradores irlandeses del siglo pasado, Frank O’Connor retrata en estos deliciosos relatos el tejido de las costumbres, supersticiones, amores y odios de su tierra, ya se trate de soldados enfrentados o de niños abrumados por la culpa.

Novela negra

El caso Alaska Sanders (Alfaguara), de Joël Dicker

Finaliza la trilogía de Harry Quebert con la que quizá sea la mejor novela de Dicker y el regreso de Marcus Goldman, el escritor aficionado a resolver crímenes que en esta ocasión investiga el asesinato de la bella Alaska Sanders, de nuevo con la ayuda del sargento Perry Gahalowood, confirmando que nada es lo que parece cuando Dicker/Goldman entra en acción.

Asesinato en el jardín botánico (Destino), de José María Guelbenzu

El cadáver de Concepción Rivera, la secretaria de la “Asociación de Amigos de los Jardines”, aparece en el Jardín Botánico de Madrid junto a un ramillete de acónito, planta extremadamente tóxica. Y la jueza Mariana de Marco, en el que quizá sea su último caso, tendrá que desenmascarar al culpable, mientras su pareja, el periodista Javier Goitia, realiza una investigación paralela con tanto humor como desencanto.

La muerte de Belle (Anagrama/Acantilado), de Georges Simenon

Una noche, en una apacible ciudad norteamericana, la joven Belle Sherman es asesinada en casa de los Ashby, donde se aloja. De manera inesperada, sólo por puro azar, el profesor Spencer Ashby se convierte en el principal sospechoso del crimen, por lo que sufrirá humillantes interrogatorios policiales y la desconfianza de vecinos y amigos, con inesperadas consecuencias.

Los asesinatos silenciosos (Siruela), de A. G. MacDonell

Un vagabundo, un banquero y un profesor de lenguas clásicas son ejecutados con una pistola de aire comprimido por un asesino en serie que deja junto a sus cadáveres un número: tres, cuatro y cinco. El inspector Deward y el superintendente Bone tendrán que detener al culpable para impedir que siga sumando víctimas, mientras retratan, implacables, a la alta sociedad inglesa de su tiempo.

Un caso de tres perros (Salamandra), de S. J. Bennett

Nueva entrega de la deliciosa serie policiaca de Bennett, que cuenta con una investigadora y protagonista de excepción, la reina Isabel II. En este nuevo caso, en medio de las turbulencias post-Brexit, Su Majestad debe averiguar qué relación existe entre la desaparición de un cuadro y el hallazgo del cadáver de la gobernanta de palacio junto a la piscina.

Poesía

Arqueologías (Pre-Textos), de Ada Salas

“No puedes dar detalles” [...] “Puedes sólo describir lo más simple”. Estos versos activan la sustancia poética que se repite como un mantra a lo largo de todas las páginas de Arqueologías, el libro donde Ada Salas alcanza la más alta depuración en su escritura. La sangre, la religión y los recursos de la naturaleza vuelven a ser los elementos que concita para descender hasta la hondura de su pensamiento, transformado en poema fugaz pero infinito, misterioso y sencillo.

Los niños no ven féretros (Hiperión), de Omar Fonollosa

Nacido en el año 2000, el poeta galardonado con el último Premio Hiperión siente la cercanía de la infancia. Con un respeto riguroso por la tradición, Omar Fonollosa combina la brillantez formal y la evocación en estos poemas breves y, sin embargo, poderosos. No falta la dosis generacional en este poemario sin ínfulas, cuyo interés reside en todo lo que cuestiona más que en lo que asevera.

Mundo (Sexto Piso), de Ana Luísa Amaral

Reconocida con el Premio Reina Sofía de Poesía en 2021, la poeta portuguesa, una de las más influyentes de Europa, se ha caracterizado siempre por convertir lo anodino en trascendente, lo cotidiano en universal. Si no fuera un cliché literario demasiado repetido, diríamos que es una de sus grandes virtudes. Pero además su poesía entronca con los clásicos y señala las injusticias derivadas del racismo y la desigualdad social. Este libro, Mundo, regresa a la complejidad humana para explicarla desde la humildad más terrenal.

Soñar con bicicletas (Tusquets), de Ángeles Mora

La poética de Ángeles Mora, alejada de la experimentación posmoderna, no es incompatible con la contemporaneidad de su pensamiento. El mensaje decididamente nostálgico de Soñar con bicicletas no es indiferente a los compromisos que imperan en la actualidad. Claro que las alusiones al feminismo y la crítica social no tendrían mayor relevancia si no estuvieran justificadas por la belleza de su poesía, siempre intensa.

Sin ley de gravedad (Visor), de Raquel Lanseros

Desde 2005 hasta hoy, la poesía de Raquel Lanseros se ha transformado felizmente, si bien mantiene el poso de la rotundidad y la claridad expresiva. Sus versos aparecen recogidos en este volumen de 372 páginas que dan cuenta de una vida dedicada a la poesía. Lo imaginario y lo existencial son sus dos anclas.

Ensayo

Locos por los clásicos (Espasa), de Emilio del Río

Este profesor de Filología Clásica de la Universidad Complutense, Cruz de Alfonso X el Sabio por sus méritos en educación, ciencia, cultura, docencia e investigación, se ha propuesto hacer llegar el legado de los clásicos hasta el último rincón de nuestras estanterías. El autor de Calamares a la romana y Latin Lovers recorre ahora con portentoso sentido de la divulgación las principales obras de los genios grecolatinos.

Agua y jabón (Anagrama), de Marta D. Riezu

Si Si La moda justa fue una declaración de intenciones sobre la imagen que proyectamos, este Agua y jabón nos desvela las lealtades y pasiones de la autora. Su lectura nos lleva a las bibliotecas públicas, a los mapas, a la familia Cirlot, al paseo errante, a las viejas pastelerías, a los trenes, a Wagner, a los perros cuentistas, al Rastro, a Josep Pla, a Snoopy, a actividades como barrer nuestro trozo de acera y a nombres como Giorgio Morandi, Carlos Barral y Ricardo Bofill. Ah, y al surf, a la lana, al queso, a los jardines...

Silencios (Las Afueras), de Tillie Olsen

En los tiempos de los luchadores de salón hallamos a esta activista de verdad que dedicó su vida a dar voz a los enmudecidos por el poder. En este volumen, publicado en 1978, la escritora estadounidense escarba en las desventajas colectivas que hacen callar a los escritores, dibujando una suerte de canon literario de los silenciados que revolucionó los estudios literarios de su época. En el segundo ensayo aborda la invisibilización de las escritoras.

Ivo y Jorge (Tusquets), de Patrick Rotman

Buena parte de la sabiduría recopilada por Rotman en sus documentales sobre el escritor Jorge Semprún y el actor Yves Montand queda patente en este exquisito volumen atravesado por las peripecias existenciales de ambos. De la Guerra Civil a los cabarets de la ocupación francesa, de la Plaza Roja a la Casa Blanca, del maquis y la Resistencia a Hollywood, de Buchenwald a Madrid... Y comparten protagonismo con Simone Signoret, Hemingway, Edith Piaf y Costa Gavras, entre otros. Fascinante.

Infocracia (Taurus), de Byung-Chul Han

Libro tan necesario como útil para comprender la sociedad de la información en la que estamos sumergidos. El escritor surcoreano, uno de los más citados de las últimas décadas (a veces sin un mínimo conocimiento de su obra), se atreve a realizar un diagnóstico en torno a la manipulación en internet, las conspiraciones electorales y la difusión de las mentiras que generan las redes sociales. ¿Qué ha sido de la iniciativa individual? ¿Ha muerto la opinión pública? Contesta Infocracia.

Historia

Historia secreta de la ocupación inglesa de Egipto (Belvedere), de Wilfrid S. Blunt

Publicada en 1907, el poeta, mediador y diplomático narra el proceso que a finales del siglo XIX condujo a establecer un condominio en el país del Nilo, entonces al borde del colapso financiero. Un clásico de la literatura británica que muestra más simpatía por el nacionalismo árabe que por el imperialismo inglés.

Zelenskyi (Pinolia), de Serhiy Rudenko

Una biografía para tratar de descifrar la personalidad del actor que se convirtió en némesis de Putin. El periodista ucraniano analiza todas las aristas de su presidente, desde las acusaciones de nepotismo hasta la capacidad de unir a todo su pueblo para enfrentarse a la invasión de las tropas rusas. Queda por escribirse el capítulo seguramente más importante.

Los alpinistas de Stalin (Crítica), de Cédric Gras

Una mirada fresca y diferente a la historia de la URSS y sus sombras. Coronar el techo de la geografía soviética, los picos Lenin y Stalin, se convirtió en una “misión de gobierno” más que en un deporte extremo. Los pioneros fueron los hermanos Abalákov, héroes que pese a su fama y la gloria entregada al régimen no se librarían de las purgas de 1938.

Toledo. Biografía de la ciudad sagrada (La Esfera de los Libros), de Daniel Gómez Aragonés.

Capital visigoda, corazón de un reino taifa, plaza clave durante la Reconquista, ciudad multicultural, rebelde e imperial, baluarte de las artes y las letras… “Nuestra Jerusalén, nuestra Roma”, como la define Daniel Gómez Aragonés, Toledo conjuga toda la historia de España. Una obra para conocer a sus protagonistas y descifrar sus mitos y secretos.

los árabes. Tim Mackintosh-Smith. Ático de los Libros. Un ensayo monumental que analiza los tres milenios de historia del pueblo y de la cultura árabes. Una crónica profunda y detallada que muestra el nacimiento de la escritura árabe, la eclosión de Mahoma y las conquistas del islam, las cruzadas, el esplendor de al-Ándalus, el auge y declive del panarabismo, la Primavera Árabe o el ascenso del islamismo radical.

Moros. España contra los piratas musulmanes de Filipinas (1574-1896) (Desperta Ferro), de Julio Albi de la Cuesta

El prestigioso historiador militar reconstruye una feroz y olvidada guerra que enfrentó a la Armada y al Ejército españoles, durante tres siglos y en mares inclementes y junglas exóticas, con unos empedernidos adversarios del remoto archipiélago del Pacífico. Una lectura fascinante por lo que se cuenta y por cómo se cuenta.

Cómics | Ilustrados

Los diarios de la anguila (Anagrama), de Paula Bonet

Pintura y escritura son inseparables para Paula Bonet, porque “el léxico es finito”, mientras que el trazo es inagotable y “trae consigo revelaciones”. Más allá del puro goce estético, leer estos diarios nos permite entrar en la mente de una artista y narradora en permanente búsqueda y descubrir los mimbres de su anterior libro, La anguila.

Siempre nos quedará Pamplona (Astiberri), de Jason

En aquel París que era una fiesta, Hemingway y su pandilla de bohemios conocen al mosquetero Athos, que se une a su viaje a los Sanfermines. Entre toros, literatura, alcohol, amistad y conflictos amorosos se cocerá la primera gran novela del escritor, Fiesta. No acaban aquí las ucronías: en la segunda parte, Hemingway idea y ejecuta un plan para acabar con Hitler y poner fin a la guerra.

Thoreau en Walden (Libros Walden), de John Porcellino

En su obra más célebre, Thoreau plasmó su experimento de vida en el bosque. En esta versión en viñetas, el trazo sencillo de Porcellino hace honor al texto, que ha sido reducido a lo esencial para mostrarnos a cambio los incontables momentos de silencio que el escritor experimentó en su retiro.

Goomer (Norma Editorial), de Nacho Moreno y Ricardo Martínez

Casi un año después de la muerte de su guionista, Nacho Moreno, ve la luz la colección integral de las tiras protagonizadas por este transportista espacial en una lejana galaxia. Picaresca, humor y enredos de pareja envuelven las aventuras de este entrañable y alopécico antihéroe.

SENSO (Salamandra Graphic), de Alfred

En pleno agosto y con un calor asfixiante, un hombre llega a un hotel perdido en el sur de Italia solo para descubrir que su reserva fue cancelada y no queda una sola habitación libre. Es solo el primero de muchos infortunios que serán compensados por un fugaz romance que convertirá esta pesadilla en el sueño de una noche de verano.

El tlacuache (Aristas Martínez), de Emmanuel Peña

Recorremos la ciudad de México, una “descomunal desdicha” plasmada con acuarelas, para seguir las andanzas de un actor que se ve obligado a trabajar como vendedor de seguros. Es entonces cuando interpreta su mejor papel: finge estar enfermo para dar pena y cerrar ventas, igual que los tlacuaches (zarigüeyas) se hacen los muertos para despistar a los depredadores.

