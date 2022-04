¡Buenos días!

Estuvieron muy cerca de ganar los siguientes poemas:

PabloCavero

En la playa de las conchas demócratas // algas oligopólicas y medusas caciques// colonizan la orilla.

Poema lleno de hallazgos sorpresivos y felices, como esas “conchas demócratas” que comienzan y dan todo al resto de la composición. La fórmula se repite en el segundo verso y el cierre acaba dando una perspectiva más plana y real que el inicio metafórico.

Elizeus

Los plomos dislocan los goznes de la patria/ Qué amarga la herrumbre del silencio/ Qué rojas son las cenizas.

Ese primer verso que también parece haberse “dislocado” en la propia escritura marca todo el poema: su estructura formal y también la ética que lleva consigo. A partir de ahí, las imágenes se van volviendo reconocibles, comunicativas y sencillas en su expresión.

Saudade

Dobla el mapa / sin secarse la tinta / y otra utopía se borra

Aquí el hallazgo metafórico se potencia con el minimalismo. Doblar el mapa es doblar el mundo y toda la existencia. La sequedad de la tinta el presente inmediato: no tanto lo por venir, sino lo ya existente. Es un poema interesante por lo que sugiere en su estilo.

Pero el ganador es

JiVelías

Me he encerrado en ti porque eres libre / Porque no tienes respuesta para todo / Porque dentro de esas ruinas no puedes encontrarme.

El toque comunicativo de este poema, confesional desde el intimismo presuntamente amoroso, se intensifica desde un uso inteligente del sentido del humor. Ese “Porque no tienes respuesta para todo” tan evocador como evidente, me parece un auténtico hallazgo que llena de sentido todo el poema, antes del espléndido cierre crepuscular.

Tema de la semana: “Qué haríamos sin los libros”. Celebramos el día, la noche de los libros. Uno se pregunta qué haríamos sin ellos: como fundaríamos la memoria que nos nutre la vida, que la vuelve más ancha. Están los libros por dentro: todo lo que guardan, esa pizca de sueño que también somos nosotros. Pero también están los libros como objetos: cuándo los recibimos, que significan en nuestros escenarios. Cuánto espacio ocupan, en qué lugar nos hablan. Escribamos sobre esto, en 3 versos y no más de 140 caracteres: sobre la presencia corporal de los libros, sobre sus abismos, sobre sus precipicios que nos llevan siempre a otras fronteras que nos hacen vibrar, y vivir al leer.

