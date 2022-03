Voces nuevas y consagradas para celebrar el Día Mundial de la Poesía

Versos escritos, versos recitados, versos cantados, versos conocidos, versos anónimos, talleres para escribir versos, talleres para descubrir el mundo de los versos, poetas conocidos, poetas por conocer, poetas nuevos… Así celebra Ámbito Cultural el Día Mundial de la Poesía este 21 de marzo con una programación especial de 4 jornadas que empieza el viernes 18. Será en la sala de El Corte Inglés de Callao, de Madrid, donde se podrá asistir de manera presencial o siguiendo las transmisiones en streaming.

Organizadas por Gonzalo Escarpa, coordinador del ciclo #LdeLírica, durante estos cuatro días pasarán por la sede de Callao de Ámbito Cultural los poetas Rafael Sarabia, Luis Pastor, Vanesa Pérez-Sauquillo o Ángeles Mora. Además, el domingo tendrá lugar el homenaje a Ginés Liébana, fundador del grupo Cántico de Córdoba y la revista del mismo nombre.

Estas son todas las actividades previstas para esta fiesta de la poesía:

Viernes 18

19:30 h. Inauguración. Apertura del Ciclo de la Delicia con un concierto del mítico cantante y poeta Luis Pastor.

Sábado 19

12 h. El día empieza con el Taller de Poesía #LdeLírica: ¿Qué es eso de la prosa poética? "Nos hemos metido ya en estos talleres sabatinos en camisas de once varas tales como la del verso libre, así que… ¿por qué no enfrentarnos de una vez por todas a ese espinosísimo tema del poema en prosa, tan complicado como el de la prosa poética? ¿Pero no eran lo mismo?", explica Escarpa.

13:30 h. Lectura poética de Rafael Saravia, del Club Cultural Leteo y director del Festival Palabra.

16:30 h. Micro abierto. Esta es una edición estelar, ampliada, eléctrica, luminosa, zigzagueante y antibelicista. Las inscripciones para participar en este Micro abierto se harán en la misma sala de Ámbito Cultural de Callao a partir de su comienzo.

A esta hora, 16:30, empieza La Cofradía de la Palabra: casi dos mil creadores que forman parte del grupo de Facebook creado por el poeta y cantante colombiano Carlos Palacio Pala, para la promoción, el cultivo y la difusión de la escritura de versos, en especial aquellos escritos en las formas clásicas del castellano.

Además, la revista Agua participa con pequeños y hermosos recitales de haikus en diferentes puntos.

17:30 h. El celebérrimo Micro Abierto del Libertad 8, alias MAL8, que coordina Andrés Sudón, cambia por una vez su escenario de la calle Libertad por la sala de Callao.

18:30 h. El colectivo Genoma Poético, un laboratorio experimental de cocreación poética, ha convocado a los poetas Raquel Moreno, Julio Sántxez (con Poetas de Barrio), Aurora Feijóo, Manolo Campoamor y Ernesto Zuazo.

19:30 h. Presentación del IV Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica con la participación de los tres ganadores de las ediciones anteriores: Miguel Sánchez Santamaría (2019), Paloma Chen (2020) y Marta Vicente Antolín (2021). Estarán también los responsables de la editorial Huerga & Fierro y Rafael Saravia, del Club Cultural Leteo, como representante del jurado del Premio.

Lo que más gusta a Gonzalo Escarpa de estas nuevas voces poéticas que se presentan al Premio es “su frescura, su original originalidad, su soberbia modestia, su amor por el lenguaje, su exactitud, la juventud de su lenguaje”.

20:30 h. Como colofón a esta ráfaga de relámpagos líricos, se inaugura la Nueva Era Poética con el Campanazo: Chema San Segundo y Gonzalo Escarpa se unen para saludar al futuro poéticamente junto a 11 poetas que recitarán desde diversos lugares del mundo.

Homenaje a Ginés Liébana en Ámbito Cultural

Domingo 20

11:30 a 12:30 h. La jornada dominical se abre con poesía infantil en un encuentro con Vanesa Pérez-Sauquillo. La poeta interactúa con sus poemas, adivinanzas, fábulas y canciones, acompañada de Paul Gladis a la guitarra. La edad recomendada para este encuentro está entre 3 y 9 años.

13 h. Homenaje a Ginés Liébana (Torredonjimeno, Jaén, 1921, 101 años). Es miembro del Grupo Cántico de Córdoba. Fundó la revista poética Cántico junto a Ricardo Molina Tenor, Juan Bernier Luque, Pablo García Baena, Julio Aumente y Mario López. Recorreremos la trayectoria de nuestro poeta homenajeado a través de las voces de diferentes artistas y amigos suyos que nos pasarán por la sala.

Lunes 21

19:30 h. El día grande lo celebrarán con De canciones y ficciones acompañados por Ángeles Mora, Cristina Mora y Moisés P. Sánchez.

Ángeles Mora es miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada desde 2003, en 2016 recibió el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía. Su hija, Cristina Mora, es cantante, compositora, musicoterapeuta y profesora de música y canto moderno. Moisés P. Sánchez es pianista, compositor y productor, todo un referente de la música en Europa que logró una nominación a los Grammy. Si tomas estos perfiles artísticos y los reúnes en un escenario, sucede De canciones y ficciones.

Todos los encuentros serán con asistencia presencial. Confirma tu asistencia en ambitoculturalcallao@elcorteingles.es.

También puedes seguir la emisión en streaming en las redes sociales de Ámbito Cultural: Facebook, Twitter, Instagram.

