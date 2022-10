Un impresionante mosaico con imágenes de la guerra de Troya y amazonas sale a la luz en Siria

Un impresionante mosaico romano con escenas de la guerra de Troya e imágenes de las guerreras amazonas, datado en el siglo IV d.C., ha sido descubierto en la ciudad siria de Rastán, una pequeña localidad situada al norte de Homs, la antigua Emesa. Según la Dirección General de Antigüedades y Museos, se trata del hallazgo arqueológico más importante de la última década, concretamente desde que estalló la guerra en 2011.

Con una extensión de unos 120 metros cuadrados, el mosaico, casi completo, formaba parte de una estructura desconocida hasta el momento. "No podemos identificar el tipo de edificio, si es un baño público u otra cosa, porque todavía no hemos concluido las excavaciones", ha explicado Humam Saad, director asociado de los trabajos arqueológicos, a la agencia The Associated Press.

El gran estado de conservación de las teselas y sus colores ha permitido identificar a los protagonistas del mosaico, cuyos nombres aparecen escritos en griego. Como ha explicado en sus redes sociales Néstor F. Marqués, el arqueólogo y divulgador especializado en la Antigua Roma, en el círculo central están representados Herakles (Hércules) e Hipólita, la reina de las amazonas, a quien, según la mitología griega, el héroe tuvo que dar muerte durante sus doce trabajos.

Otra imagen del mosaico de Rastán (Siria). Firas Makdesi Reuters

En el otro lado figura la también la amazona Pentesilea, hermana de Hipólita, que fue abatida por Aquiles clavándole su lanza en el pecho. Los relatos mitológicos destacan que, al verla morir, el héroe quedó sobrecogido por su belleza. Alrededor del epicentro del mosaico destacan otros de los principales personajes griegos de la guerra de Troya, como Agamenón, su hermano Menelao o Patroclo, en plena batalla. Neptuno (Poseidón), la deidad romana del mar, está rodeado de cuarenta de sus sirvientas.

"Lo que tenemos delante es un descubrimiento raro a escala global", ha resumido Humam Saad, destacando que el mosaico es "rico en detalles". "No es el más antiguo que se encuentra en Rastán, pero sí el más completo y excepcional", ha añadido. La ciudad fue tomada por las tropas de Bachar al Asad en 2018 tras varios años de combates contra los rebeldes.

El gobierno sirio ha difundido el espectacular hallazgo con una visita al sitio organizada para la prensa que contó con la participación de la famosa actriz Sulaf Fawakherji, que es también arqueóloga y miembro del consejo del Museo Nabu, una institución privada que ha comprado y cedido al Estado sirio los terrenos donde se encontró el mosaico.

Sin embargo, la obra de arte de la Antigüedad pudo haber sido hallada en realidad un lustro antes. Según ha asegurado Humam Saad, los rebeldes habrían colgado imágenes del mosaico en distintas plataformas y redes sociales para intentar venderlo. En cualquier caso, la ciudad de Rastán, a pesar de su importancia histórica que empieza a aflorar materialmente, nunca ha sido sometida a una investigación científica en condiciones. La guerra civil que desangra el país tampoco lo está permitiendo.

