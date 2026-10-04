De izquierda a derecha: arriba, Federico Linares (EY); la historiadora Elvira Roca Barea; Mariano de Paco, Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid; abajo, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y escritora; el Coronel Víctor Bados; y Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. EE

EL ESPAÑOL organiza dos ciclos de conferencias que ponen el foco en la comprensión de una identidad compartida. La tradición jurídica hispánica y el legado español en el origen de EE. UU. son la base para la celebración de estos encuentros.

La huella hispánica en la historia y el derecho: El Español acoge dos jornadas clave por la Hispanidad 2026

Centradas en las raíces jurídicas iberoamericanas y en la impronta histórica e intelectual compartida entre España y Estados Unidos, EL ESPAÑOL ha organizado dos jornadas de debate que amplían el foco y analizan el significado y valor de la Hispanidad.

El lunes 5 de octubre tendrá lugar la primera de las citas. Un foro que se desarrollará en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado para abordar la evolución y trascendencia de la tradición jurídica común que une a los países iberoamericanos.

La segunda jornada se celebrará el miércoles 7 de octubre en el auditorio de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Este encuentro toma como referencia el aniversario de la Independencia de los Estados Unidos para analizar las conexiones históricas, culturales y económicas bilaterales.

Y es que estos días, previos al Día de la Hispanidad 2026, la ciudad de Madrid se convierte en el epicentro de la reflexión intelectual e institucional sobre el legado compartido del mundo hispano.

A través de los dos encuentros organizados por EL ESPAÑOL, diferentes personalidades del ámbito jurídico, cultural, académico y estratégico abordarán la profunda impronta histórica de la Hispanidad, tanto en sus cimientos legales como en su decisiva influencia en la construcción de la nación estadounidense.

Los programas incluyen conversaciones con especialistas y una mesa redonda de clausura centrada en el reflejo de la historia española en las artes narrativas.

Tradición jurídica

Bajo el título "Foro Iberoamericano de la Hispanidad: Tradición Jurídica Hispánica", el encuentro matutino del lunes 5 está organizado junto a la Comunidad de Madrid.

Las ponencias estarán centradas en analizar las raíces legales y los principios de derecho que vertebran a la comunidad iberoamericana y que constituyen una de las herencias institucionales más duraderas del mundo hispánico.

Tras el saludo de bienvenida de Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, intervendrán Miguel Ángel García Martín, consejero de presidencia, justicia y administración local de la Comunidad de Madrid, y Pedro Rollán, presidente del Senado de España.

José Varela Ortega, catedrático de Historia y cofundador de la Fundación Ortega-Marañón, y Juan Ángel Soto Gómez, fundador y CEO de Fortius y secretario general de la Escuela Hispánica, conversarán sobre "Los cimientos de la Escuela de Salamanca".

"El verbo y la ley" es la base de la conversación que mantendrán Andrés Ollero Tassara, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, e Ignacio Ruiz Rodríguez, director de la Cátedra para la Promoción Internacional de la Cultura Hispánica de la Universidad Rey Juan Carlos.

En la mesa de debate "Ética, humanismo y el desafío de las ideas en la Hispanidad" participarán Manuel Lucena Giraldo, doctor en Historia de América, Investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Beatriz Paredes Camuñas, presidenta de la Fundación Unidos por la Historia y directora del podcast Osos y Flamencos.

Y sobre "La vigencia del Derecho" debatirán José Ramón Couso, diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, y Rodrigo Tena Arregui, notario y miembro de la Fundación Hay Derecho.

Tras la intervención de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, clausurará la jornada Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

Capital de la Hispanidad

Por su parte, el auditorio de la Real Casa de Correos albergará el miércoles 7 el ciclo de conferencias "Madrid, capital de la Hispanidad", una iniciativa impulsada junto a EY y la Comunidad de Madrid.

Tomando como marco el aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, la jornada vespertina reivindicará el papel fundamental que desempeñó el legado hispano en la génesis del país americano.

A lo largo de la tarde, se planteará la Hispanidad no como una mirada nostálgica al pasado, sino como una alianza viva y con proyección de futuro entre España y Estados Unidos 250 años después.

El encuentro contará con la apertura institucional a cargo del consejero de Cultura Mariano de Paco y el saludo de bienvenida de Pedro J. Ramírez.

A lo largo de la tarde se sucederán intervenciones y conversaciones con destacadas figuras, entre las que figuran la escritora Elvira Roca Barea, el diplomático y escritor Eduardo Garrigues, el presidente de la Cámara de Comercio de EE. UU. en España, Jaime Malet, el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), General Víctor Bados, y el presidente de EY España, Federico Linares.

Como broche final, el ciclo ofrecerá la mesa redonda "Un legado responsable: la historia de España en el cine y la literatura", un diálogo que examinará cómo la creación artística y la narrativa contemporánea abordan la memoria común.

La sesión reunirá a Cruz Sánchez de Lara, que, como escritora, acaba de publicar Las gobernadoras; María José Rubio, historiadora, escritora y académica de la Real Academia de Ciencias Históricas y Bellas Artes de Toledo; Eva García, autora de 1776-We the Hispanics; y Miguel Toral, director general de El Rugido y autor del documental Los Estados hispanos de América.

Ambas jornadas buscan reafirmar a Madrid como un espacio para la divulgación cultural, el análisis histórico y la comprensión de una identidad compartida.