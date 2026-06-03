Churchill y De Gaulle: parecidos y diferencias de 'Los últimos titanes' de Reino Unido y Francia

El 9 de junio de 1940, Charles de Gaulle pisaba Inglaterra por primera vez en su vida. Pocas semanas atrás, había ascendido a general de brigada, y solo cuatro días antes había sido nombrado secretario de Estado para la Guerra. Con los alemanes amenazando París, el gobierno francés lo enviaba a Londres en compañía del diplomático Roland de Margerie para coordinar con los británicos la lucha contra Hitler en una situación desesperada.

Los últimos titanes. Churchill y De Gaulle Portada de 'Los últimos titanes. Churchill y De Gaulle' Richard Vinen Traducción de Héctor Piquer

Crítica, 2026

400 páginas. 23,90 €

Winston Churchill residía en el número 10 de Downing Street desde apenas un mes antes, el 10 de mayo, cuando la dimisión de Neville Chamberlain, apaciguador frustrado de la bestia nazi, le puso en bandeja el cargo de primer ministro del Gobierno de Su Majestad. Sin embargo, a sus 65 años cumplidos, llevaba en política desde su primera elección como diputado en 1900, tras una breve carrera militar.

No era ese el caso de De Gaulle, que aún no había llegado a los 50 y hasta entonces se había consagrado a lo castrense. En ese primer encuentro, el francés aseguró al británico que Francia estaba decidida a seguir luchando.

Horas después, De Gaulle y De Margerie –quien dejó escrito que durante la reunión Churchill se paseaba por la sala “como un león enjaulado”– regresaron a Francia y casi no lo cuentan. El aeropuerto de Le Bourget, cercano a París, estaba sembrado de bombas sin detonar, por lo que el piloto aconsejó a De Gaulle aterrizar en Caen, lo que supondría un traslado de cinco horas por carretera. Pero el general no podía permitirse tal pérdida de tiempo y ordenó tomar tierra en Le Bourget “sin importarle las bombas”.

“Cuando vio al piloto secarse el sudor de la cara después de aterrizar, De Margerie se dio cuenta del riesgo que habían corrido”, narra Richard Vinen (1963) en Los últimos titanes, un ensayo en el que el autor, profesor de Historia en el King’s College de Londres, entrelaza las biografías de los protagonistas y la relación personal –a veces tensa, a veces cordial– entre ambos.

El carácter altivo de De Gaulle incomodó a Churchill, quien afirmó: "Se cree Juana de Arco, pero no consigo que mis malditos obispos lo quemen"

El devenir del conflicto haría retornar en pocos días a De Gaulle a suelo inglés, esta vez para no regresar a Francia hasta la liberación por sus aliados norteamericanos y británicos en 1944.

El 18 de junio de 1940, desde los estudios de la BBC, el general hizo un llamamiento a los franceses para que continuaran la lucha y se unieran a él en Inglaterra. “Al principio, pocos secundaron a De Gaulle”, relata Vinen, quien cifra en “poco más de seis mil franceses” el número de los que “se habían unido a las fuerzas gaullistas” en julio de 1940.

Para entonces, De Gaulle ya era más un político que un militar. Empezaba a parecerse a Churchill, que desde su entrada en política en los albores del siglo XX solo retornó a la milicia durante unos meses en la Primera Guerra Mundial, en la que “dirigió un batallón de los Fusileros Reales Escoceses con el rango de teniente coronel” en 1915. En la Gran Guerra, De Gaulle fue hecho prisionero por los alemanes en 1916, y no sería liberado hasta el final de la contienda tras varios intentos frustrados de fuga.

Las vidas de Churchill y De Gaulle están plagadas de comparaciones no odiosas. En la década de 1930 ambos tenían líneas de pensamiento similares en cuestiones como la alianza con la Unión Soviética para hacer frente a la Alemania nazi. Los dos denunciaron los acuerdos de Múnich de 1938, en los que sus respectivos gobiernos permitieron a Hitler desmembrar Checoslovaquia.

“Churchill comparó a las potencias occidentales con alguien que da de comer a un tigre con la esperanza de que a él se lo coman el último”. Y De Gaulle, “con el anciano aristócrata que, durante el Terror revolucionario, se volvió hacia su verdugo en el cadalso y le dijo: ‘Solo un momento más, por favor’”.

La acogida de Churchill a De Gaulle en 1940 no significó que Reino Unido lo reconociera como representante legítimo de Francia. Aunque a los británicos no les gustara el régimen de Vichy, lo aceptaban como “el gobierno legal de Francia”, pues había sido la propia Asamblea Nacional gala la que había decidido entregar plenos poderes al mariscal Pétain. “Nadie reconoció a De Gaulle como jefe de Gobierno hasta 1944”, precisa Vinen.

El carácter altivo de De Gaulle en Inglaterra incomodó a Churchill, quien afirmó de él: “Se cree Juana de Arco, pero no consigo que mis malditos obispos lo quemen”. Pero en noviembre de 1944, ya con la mayor parte de Francia liberada de los nazis, un De Gaulle “extraordinariamente cortés” recibió con honores al primer ministro británico, hasta el punto de ordenar a la banda de música que tocara Le Pére de la Victoire –apodo de Clemenceau, primer ministro de la Francia victoriosa en la Primera Guerra Mundial– y le dijera: “For you”.

Los dos líderes coincidieron en más asuntos. “Siempre fueron conscientes de que el resultado de la contienda lo decidiría el poderío industrial estadounidense”. El autor va más lejos y subraya que “el poder real” de los imperios británico y francés antes de la Segunda Guerra Mundial estaba en un “declive” que “había quedado enmascarado por el hecho de que ningún país los desafiaba”.

Pese a ser políticos de derechas, supieron aliarse con la izquierda durante la guerra. Ambos perdieron el poder poco después de la rendición alemana –Churchill por su derrota electoral de 1945, De Gaulle, por abandono voluntario en 1946–. No obstante, lo recuperarían, pero de forma muy distinta. Churchill, en las elecciones de 1951; De Gaulle, llamado al poder como salvador en la crisis de Argelia de 1958.