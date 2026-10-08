La compañía de teatro Chévere devuelve la voz a Castelao, el autor del 'Guernica gallego'

En 1945, Castelao pintó La última lección del maestro como homenaje a su amigo, el político e intelectual gallego Alexandre Bóveda, fusilado el 17 de agosto de 1936 en Pontevedra. Conocido como el Guernica gallego, y propiedad desde 1979 de la colección del Centro Galicia de Buenos Aires, en 2018 el cuadro viajó por primera vez a Galicia y se presentó en un acto de recepción protagonizado por el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que lo definió como un homenaje a la educación, obviando su vertiente más política.

A partir de este hecho, tan anecdótico como significativo, la compañía de teatro -Helen Keller, la mujer maravilla, N.E.V.E.R.M.O.R.E, Curva España…- quiso abordar el tema de la memoria histórica y sus diferentes narrativas. “Nos pareció que había algo que podíamos contar sobre el intento de reescribir la historia en aquel acto. Trataba de un contexto que no era el real, como si el cuadro no estuviera relacionado con la Guerra Civil. Era como si tratara de desenfocarlo”, cuenta Xron, dramaturgo y director de ICTUS (Anatomía de ‘La última lección’ de Castelao).

Pero, ¿por qué cuesta tanto aceptar, tantos años después, que aquello ocurrió como ocurrió y que hubo una violencia extrema que acabó con la vida de miles de personas inocentes que eran nuestros vecinos?, plantean desde la compañía de teatro. “Eso es algo que nos sigue rompiendo la cabeza. Y creo que también está en la explicación de muchas de las cosas que pasan ahora mismo en España”.

Esta propuesta, que se presenta en el Teatro Valle-Inclán tras una breve gira por la geografía gallega, arranca con una mujer que, tras sufrir precisamente un ictus durante el acto de recepción del famoso cuadro, se queda con la memoria algo tocada. Basada, en parte, en la historia real de una mujer que les contó cómo los problemas de memoria suponían para ella una marginación social y un constante entrenamiento de su capacidad de recordar, a Chévere les pareció que aquel podía ser un punto de partida interesante para enfrentarse a una memoria colectiva traumatizada.

Rodeados de objetos como cajas, documentos, caballetes o maquetas, los cinco actores que dan forma a esta pieza –Borja Fernández, Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo, Marcos Pereira y Gema Santos– tratan de reconstruir, a partir de diferentes testimonios, la memoria de esta mujer y, con ella, la de aquel acto de 2018 y la de la propia pintura.

“La historia de este cuadro está aún por escribir –explica Xron–. Nosotros hemos hecho simplemente un acercamiento, pero nos quedan muchas incógnitas. Es un cuadro que nace casi desde el anonimato y la subordinación y falta por saber el proceso por el cual se convierte en un símbolo que ha llegado a nuestros días”.

Lo que sí que está documentado es el fusilamiento de Bóveda, que es el protagonista reconocible en la pintura, la figura de ese hombre que aparece muerto en el borde de un camino. “Hemos tenido acceso al sumario del juicio que se le hizo en agosto de 1936, que sirve de paradigma de cómo fueron las causas militares contra miles de personas en Galicia y después en el resto de España”.

A partir de ahí, Chévere se adentra “en la literatura autojustificativa que tenían estos pleitos para avalar asesinatos que eran totalmente injustificables”, explica sobre esta parte de la obra. “Al final, la manera de contar la historia adopta el formato de un drama judicial”. Pero el tratamiento documental se expande a esta historia de ficción presentada como un juego escénico.