Julián Fuentes Reta estrena 'Cucaracha': "La educación es un dique de contención contra la barbarie"

Dentro de un aula, un grupo de adolescentes se enfrenta a su día a día –temores, inseguridades, romances o deseos– mientras una profesora de Biología imparte una lección sobre supervivencia. “Durante siglos –les dice– las cucarachas han compartido hogar con el ser humano, por lo que se han vuelto más pequeñas y planas a través del tiempo para adaptarse al ambiente doméstico”. Fuera, la guerra se aproxima como una humareda estrechando el círculo poco a poco sobre ellos y su existencia.

Bajo esta inspiradora premisa, Cucaracha narra la historia de un grupo de chicos en una situación límite, en un contexto indefinido –pasado, presente o futuro–, cuya vida se ve transformada cuando su ciudad y su mundo pasan a convertirse en un frente de guerra.

Escrita en 2008 por la dramaturga escocesa Sam Holcroft, la obra es “una especie de contestación a El señor de las moscas de William Golding desde una perspectiva del siglo XXI”, cuenta el director de escena Julián Fuentes Reta, al frente de esta adaptación que firma Javier Amann y que se verá por primera vez en el Centro Niemeyer de Avilés el 6 de junio, punto de partida para una gira que pasará por el Romea de Murcia y los Teatros del Canal de Madrid (del 20 al 28).

La acción que comienza en el aula se irá transformando en una especie de retablo de la vida y la muerte con la llegada del conflicto armado. “Es un viaje lírico al fin de la noche, y conforme vamos ascendiendo ese río al corazón de la oscuridad, las cosas se van volviendo cada vez más absolutas”.

Heredera del teatro británico de Sarah Kane, “Holcroft usa la violencia como recurso escénico y la acción para anclar la historia que está contando en un contexto muy físico”, explica el regista sobre esta puesta en escena que parte de un trabajo muy físico del elenco, formado por Esther Acebo e Hiba Abouk (ambas actrices alternarán el papel de la profesora), Julio Peña, Lucía Díez, Miriam Queba, Nakarey y Javier Amann.

Un momento de 'Cucaracha'. Foto: Álvaro Tierno

Holcroft concibió esta pieza como una advertencia que con el tiempo ha resultado ser más bien profética. “Hay una especie de nube negra a nuestro alrededor y vivimos con esta ansiedad o miedo que, a veces, se transforma en ira o angustia. Nosotros hablamos del elefante en la habitación porque nuestro trabajo consiste en constatar lo obvio y esta obra nos ayuda a compartirlo de manera comunitaria y hablar de todo lo que conlleva”, explica Fuentes Reta sobre este texto que, no obstante, rezuma también dulzura, amor y humor. “Las situaciones extremas producen también todo eso. El espíritu humano siempre busca vencer al miedo y al horror”.

Además de narrar el horror, Cucaracha es una historia de crecimiento y de madurez, un relato de descubrimiento, de amor y amistad. De fondo, un interrogante se desliza por debajo de cada escena: ¿Puede la educación salvarnos del conflicto? “Absolutamente –responde Fuentes Reta–. La educación es un dique de contención contra la barbarie, te provee de herramientas esenciales para vivir”.