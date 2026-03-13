LaJoven planta cara al acoso con 'Invisible', la adaptación teatral de la exitosa novela de Eloy Moreno

Con más de un millón de ejemplares vendidos y una serie en Disney, Invisible, de Eloy Moreno, es sin duda uno de los libros juveniles más populares de los últimos años. También uno de los más necesarios, a tenor del triste aumento del acoso en nuestras aulas.

Si en la novela su autor dotaba a sus personajes de imaginación, fantasía y superpoderes para hacer frente al maltrato de otros compañeros, en esta nueva propuesta, LaJoven, bajo la dirección de José Luis Arellano y con adaptación de Josep Maria Miró, invoca el poder de los escenarios.

El bullying era, desde hace tiempo, una cuenta pendiente de esta compañía teatral que se encuentra detrás de otras adaptaciones como Un monstruo viene a verme o El señor de las moscas. “Es un tema que habíamos tratado poco o, al menos, no como algo central –reconoce su director–. Eloy lo aborda a través de la literatura. No es una historia documental, utiliza palabras que tienen que ver con los cuentos para narrar un relato colectivo, y eso nos atrajo”.

La versión de Miró, absolutamente fiel a la novela, arranca en un hospital donde un joven se recupera de las secuelas de un misterioso ‘accidente’ en lo que parece ser el punto de partida de una historia de acoso escolar. La novela de Moreno nos habla de la violencia en las aulas, pero también en la vida y la sociedad. “Cuando una violencia se inicia, uno no sabe muy bien cómo ni por qué, pero es muy difícil de parar”.

En el caso del acoso, “es un asunto que, probablemente, tenga más impacto hoy, porque le ponemos nombre”. A ello hay que añadir la irrupción de las redes sociales en los entornos juveniles. “Es inquietante, porque ahora no se sufre un acoso ‘simplemente’ en el aula, tampoco se encuentra descanso en casa, donde continúa a través de internet”, reflexiona el director de escena antes de arrojar otro triste dato.

“El bullying está bajando de edad, de adolescentes a niños de primaria. Es algo que nos debería hacer pensar qué estamos haciendo como sociedad, porque los personajes que ejercen esa violencia son niños. Eso no le quita ni valor ni terror, pero hay que pensar en qué responsabilidad tenemos los demás cuando este niño ejerce la violencia como única respuesta en la vida”.

LaJoven parte de todo esto, sin embargo, desde una premisa distinta. “Nosotros no somos una entidad social, somos una compañía teatral, con lo cual utilizamos el arte para contar cuentos. Invisible es una historia y, como tal, es mucho más ejemplarizante, porque utiliza elementos fantásticos para evocar una realidad”.



Dragones y niños-avispas dotados de gran velocidad son el trasfondo de “una existencia mucho más terrible, que es la idea de hacerse invisible, de tener superpoderes para poder luchar contra las amenazas”, destaca Arellano.

El texto de Moreno llega también con toda su crudeza al escenario. Unas palabras con las que los propios actores se han tenido que enfrentar. Compuesto por Juan Acedo, Javi Morán, Marcos Pérez e Iballa Rodríguez –además de la colaboración especial de Mabel del Pozo–, se trata de un reparto muy joven al que este periodo de la vida le resuena de manera bastante cercana.

“Siendo tan vívido les hace daño durante el proceso. Luchan para que no ocurra y lo que les sucede muchas veces es que intentan salvar a sus personajes. Lo viven con la frustración de querer hacer algo, de querer ser héroes y no poder”.

LaJoven nos devuelve así a las aulas como campo de batalla, pero con una propuesta escénica muy luminosa. “Una de las muchas cosas bonitas que tiene la novela, y por supuesto la obra, es que aunque estamos tratando de temas terribles, los personajes tienen mucha luz. No hay derrota en ellos. Hay momentos en los que la vida les resulta muy pesada y muy compleja, pero no hay abatimiento, hay mucha lucha”.

Un momento de 'Invisible'. Foto: Ilde Sandrin

De tal modo que José Luis Raymond y Laura Ordás –escenografía y vestuario– han planteado el universo de Invisible de manera muy fantasiosa. “Hay mucho efecto especial y vídeo –Álvaro Luna– para crear ese ámbito de la imaginación”, explica su director.



Producida por Fundación Teatro Joven y el malagueño Teatro del Soho CaixaBank, donde fue estrenada los pasados 6 y 7 de marzo, Invisible inicia una amplia gira en el Teatro de La Abadía de Madrid –del 13 de marzo al 5 de abril–, que la llevará a ciudades como Cádiz, Sevilla, Las Palmas o Salamanca, entre otras.