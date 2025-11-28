'Del fandom al troleo': Berta Prieto lleva a La Abadía su sátira del victimismo y la soberbia de la élite cultural

Berta Prieto (Barcelona, 1998) obtuvo fama nacional al protagonizar y codirigir junto a Belén Barenys y Miguel Ángel Blanca en 2021 la serie Autodefensa, un descarnado retrato generacional de una juventud que se mueve entre el hedonismo decadente y la autoconciencia compartida que otorga internet.

Fundadora en 2017 de la compañía de teatro Las Chatis de Montalbán, Prieto ya había combinado la función de actriz y directora sobre las tablas en Chinabaum remix (2023). En su versión original (Chinabaum, 2017), dirigida por Lola Rosales, participó asimismo como intérprete y dramaturga, labores que repitió en Fuck You Modern Family (o todo sobre mi abuela) (2019) y Derecho a pataleta (2020).

En Del fandom al troleo. Una sátira del blablabla, obra que acoge el Teatro de la Abadía a partir de este viernes, 28 de noviembre, y hasta el 14 de diciembre, es la primera vez que la barcelonesa se limita al trabajo fuera de escena, centrando sus esfuerzos en la dramaturgia y dirección.

Una decisión que, confiesa Prieto durante una conversación con El Cultural, surge de un rechazo a la rutina inherente al trabajo actoral en el mundo del teatro: "En la anterior obra en la que aparecí, Derecho a pataleta, donde tenía un pequeño papel, corroboré que me aburre repetir día tras día la misma función. Me siento como si trabajara en una oficina. Prefiero no repetir lo mismo una y otra vez y tener la oportunidad de trabajar en nuevos proyectos".

Estrenada originalmente en la Sala Beckett de Barcelona en 2024, esta obra estructurada en tres actos nos cuenta la historia de dos mujeres. Por un lado, Paula Miró, una ciberactivista que, convencida de que la angustia que origina pensar las cosas demasiado es una rémora que solamente persigue a los individuos dotados de cierta inteligencia, toma la decisión de "transicionar" a tonta. Sus métodos son de lo más extravagantes: de beber agua estancada a inyectarse aire en el cerebro.

"Estamos en un momento de mucha victimización. Pensaba que sucedía solo en la generación Z, pero ahora está de moda". Berta Prieto

En segundo lugar, entrará en escena Ximena White, una directora y guionista que presenta una película sobre el devenir de la ciberactivista tras su repentina desaparición del mundo digital. Un argumento que le permite a Prieto "plantear el absurdo de considerar que el sufrimiento de una persona es de alguna forma cuantificable o si realmente hay algún camino practicable para sufrir menos".

El personaje de Paula Miró, nos explica, "se desenvuelve en un contexto de privilegio. Es la representación de ese tipo de gente que se dedica al sector cultural y vive en una burbuja. Tienen una visión ridícula de todos aquellos que no son como ellos".

Prieto compone así una sátira sobre la popularización de un estado mental en el que todo individuo se considera víctima de una u otra injusticia: "Pensaba que era algo que sucedía principalmente entre los miembros de la generación Z, pero ahora mismo creo que se ha generalizado. Quizás los jóvenes lo hayan difundido. Estamos en un momento de mucha victimización. Está de moda".