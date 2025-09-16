'American Buffalo', la obra que David Mamet escribió hace 50 años y todavía refleja nuestra sociedad actual

Obra icónica del teatro contemporáneo, American Buffalo supuso la entrada definitiva de David Mamet en el olimpo escénico. Un poco cuento de la lechera en versión adulta, moderna y violenta, esta obra escrita en 1975 contaba la historia de ambición de tres hombres –el dueño de una tienda, un joven exdrogadicto que trabaja para él y un amigo del primero– que planean robar una moneda antigua con la imagen de un búfalo cuyo valor real desconocen.

“Ellos son tres perdedores, el despojo de esta sociedad”, explica a El Cultural el director escénico Ignasi Vidal (Barcelona, 1973), al frente de una nueva adaptación de la obra. “Es gente que vive el día a día con una ansiedad por salir de donde está, pero que no hacenada por evitarlo. Más bien fomentan con su actitud esa sensación de hastío y cansancio. Emiten opiniones de cómo debería ser el mundo, pero actúan de la manera opuesta. Se convierten en antisistemas hablando del sistema”.

Radiografía de una sociedad cruel y egoísta, desde que en 1990 Fermín Cabal la estrenara en nuestro país, varias han sido las veces que esta obra ha recorrido los escenarios españoles. La última, ahora en el Teatro Fernán Gómez, del 16 de septiembre al 26 de octubre, con un reparto de lujo –Israel Elejalde, David Lorente y Roberto Hoyo–.

“Me fascina todo de esta obra. El lenguaje que tiene y la podredumbre de estos personajes, esa bajeza moral, que no es más que el reflejo de una sociedad en decadencia”, cuenta el regista, que se enfrenta por primera vez a ella desde la óptica de la dirección y que gracias a esa relectura entiende mejor “a dónde te lleva Mamet con su estructura”.

Esa especie de “parón en el tiempo donde no ocurre nada, donde los personajes están elucubrando, lanzando opiniones e ideas que realmente van a un callejón sin salida”.

"La bajeza moral de estos personajes no es más que el reflejo de una sociedad en decadencia". Ignasi Vidal

Sobre el escenario, varias estanterías, un mostrador y un sofá dan forma a una tienda de antigüedades. “El espacio juega como metáfora de lo que hay fuera de ahí. Es un mundo donde se acumula basura, cosas inservibles a las que, de repente, damos un valor que no tienen”.

En ese sentido, American Buffalo es la representación de la mediocridad, una reflexión sobre la amistad, la confianza y la inacción. “Sobre todo es la sensación de haber perdido algo que no se ha tenido nunca”, dice el director, que el 23 de septiembre estrena además obra propia, Si alguna vez hubo un nosotros, en los Luchana. “Ellos se creen desposeídos de algo que nunca tuvieron y reaccionan siempre contra el más débil”.

Escrito hace 50 años, este emblemático título de Mamet continúa arrojando luz, o sombras, sobre nuestro presente. ¿Qué efecto puede tener hoy una obra de 1975?, se plantea Vidal.

“Es curioso cómo tiene cierto olor premonitorio, ¿sabes? Es decir, esta sociedad en decadencia en la que actualmente vivimos, que desprecia lo distinto, se empieza a fraguar entonces. En aquellos años se siembra el germen de esos valores que nos han llevado a normalizar una serie de actitudes alejadas de una ciudadanía preocupada por el ser humano”.