La escuela de teatro Estudio Juan Codina despide a su fundador, acusado de violar a una alumna

La escuela de teatro Estudio Juan Codina ha anunciado la suspensión "permanente" de Juan Antonio Codina en cualquiera de sus ámbitos dentro de la entidad y ha cesado su labor como profesor, tras ser acusado de violación por la actriz Miranda Yorch.

"Tras la información aparecida en estos últimos días, el equipo directivo está tomando medidas y analizando la situación. El primer cambio, de naturaleza interna, será la suspensión permanente de Juan Antonio Codina en cualquiera de sus ámbitos dentro de la estructura y cesando su actividad como profesor de inmediato", ha señalado la escuela teatral en su perfil de Instagram, en el que muestra su "apoyo" a las víctimas. "Estamos aquí para escucharos, sanar, reparar y ayudar", subraya la entidad.

El pasado sábado 2 de noviembre, la actriz Miranda Yorch, conocida por participar en Hit o Escape, aseguraba en una publicación desde su cuenta de Instagram que había sido violada por el director de la escuela a la que había acudido, cuando ella tenía 19 años y él 51. Ella estudió arte dramático en el Estudio Juan Codina entre 2018 y 2022.

La actriz describe el momento como "un temblor incesante que emerge de lo más profundo" y que le lleva a recordar en el momento en que la violaron. "Un temblor que me lleva a todos los momentos posteriores en los que me encontraba cerca de mi violador, que era una figura de poder, en un espacio que suponía como seguro. Y te haces creer que aquello fue con consentimiento", escribe en su mensaje.

Yorch recuerda que la violación se produjo en un baño "diminuto" de la escuela y que su agresor le ofreció cocaína. En la misma publicación, la actriz lamentaba "la impunidad, desconocimiento, silencio y normalización de lo ocurrido" hasta por ella misma. "A pesar de que tu cuerpo te avise, y vomite y vengan a ti las arcadas, a pesar de que te hundas en una cama, y la apatía emerja. A pesar de que todo tu sistema se bloquee y te avise de que algo no va bien, que ese ya no es tu sitio y no es un sitio seguro", añadió antes de confesar que se intentó "reconciliar" con todo eso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de M. De ceremonias🌹 (@miranda_yorch)

Yorch aseguró que no quería callarse más. "Se me revelan las verdades más absolutas: no estoy sola, no tengo por qué callarme ni tener miedo o vergüenza. Esto lo puedo contar y no sentirme culpable. Estoy segura de que el señor en cuestión tendrá su propio relato de lo ocurrido, pero también estoy segura de que él no tiembla", resaltó.

Además, la actriz señaló que su agresor "presumió de ello" en un escenario y "blanqueó" lo ocurrido ante un público "que desconocía la realidad de los hechos". "Igual es el momento de que comience a temblar, si le queda un ápice de humanidad. Porque el temblor ya no me calla, más bien es el motor que me impulsa a hablar", concluía su mensaje.