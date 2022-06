Antonio Banderas y Andrew Lloyd Webber, socios para siempre

El fantasma de la ópera, Cats, Jesucristo Superstar, Evita, Sunset Boulevard… Estos y otros títulos no tardarán en llegar a nuestra cartelera (y la del mundo hispanohablante) de la mano de su creador, el británico Andrew Lloyd Webber y de Antonio Banderas, que han unido sus fuerzas y su experiencia en torno a APS (Amigos Para Siempre, en recuerdo de la canción que creó para los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992), el proyecto que conectará los grandes musicales con los espectadores españoles, latinoamericanos o estadounidenses.

“Frente al contexto tecnológico que vivimos, el hecho teatral. Frente a la saturación audiovisual, la pureza de los escenarios”. Antonio Banderas

Ambos están estos días en Madrid para presentar un proyecto que quiere huir del “sabor rancio” del teatro tradicional y conectarlo con la “verdad” que generan aún los espectáculos en directo. “Para el teatro no hay un Netflix”, ha señalado Banderas durante el desayuno de presentación en el Hotel Ritz de Madrid. “Buscar la excelencia no es garantía de éxito pero sí de que se ha puesto toda la carne en el asador”. El actor, que mantiene una labor empresarial imparable (además del Teatro Soho CaixaBank inaugurado en 2019, ha alquilado recientemente varias naves cerca de la playa de la Misericordia de Málaga para distintos fines escénicos y estudia la posibilidad de hacerse con un espacio teatral en Madrid).

Apetito teatral

Lloyd Webber, cuya compañía Really Useful cederá a APS los derechos escénicos de las versiones en español de sus musicales, señaló que Antonio Banderas no solo forma parte de la realeza del entretenimiento, sino que también es una de las mentes creativas más versátiles con las que he tenido el placer de trabajar: “Es realmente emocionante asociarme con Antonio para presentar mi trabajo, así como otros títulos brillantes de Broadway y del West End, en nuevos mercados. Si bien ya millones de personas en todo el mundo de habla hispana aman nuestros espectáculos y nuestra música, el apetito por recibir más es extraordinario. Estoy impaciente por trabajar con él para traer al mundo producciones de gran calidad".

Una experiencia estética

Ambos están de acuerdo en que ir al teatro en este momento debe ser una experiencia integral. Lloyd Webber en Londres (es propietario de seis teatros, incluidos el icónico London Palladium y el Drury Lane, reabierto en julio de 2021) y Banderas en Málaga (con su mencionado proyecto del Soho malagueño) han conseguido convertir la salida al teatro en una experiencia estética en la que cabe el teatro, la gastronomía e incluso las copas. Para el compositor británico “el teatro está cambiando para convertirse en una experiencia completa. Debe ser algo flexible”. “Frente al contexto tecnológico que vivimos -matiza Banderas-, el hecho teatral, que se revaloriza al ser un acontecimiento en el que hay que estar ahí. Frente a la saturación audiovisual, la pureza de los escenarios”.

Otros autores

Parte de la calidad de los musicales vendrá con la traducción de las canciones en función de la variedad lingüística de cada país, en proyectos de formación (especialmente en el sector técnico), en la producción propia y en la exhibición de montajes de otros autores. En breve, más noticias sobre sus primeros estrenos.

