Muere asesinado a tiros el cantaor flamenco Matías de Paula en un municipio de Badajoz

Matías de Paula ha sido asesinado a tiros en la localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz), de donde era natural el cantaor flamenco, que tenía 52 años. El entorno del mundo del flamenco en la comarca ha mostrado su sorpresa ante el asesinato del cantaor, de reconocida trayectoria, según han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso.

Matías de Paula habría estado más de veinte años actuando en tablaos de Madrid, donde llegó a actuar con artistas como Pitingo, hasta que regresó a su ciudad natal, donde impulsó la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padre, en la que también daba clases.

Matías Corraliza Fernández, que es su verdadero nombre, es hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández. Los miembros de su familia eran conocidos como los Chucarros.

El suceso se ha producido pasadas las tres de la tarde de este viernes en la plaza Rafael Alberti de la localidad pacense. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena, servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.

Según apuntan informaciones de algunos medios, el autor de los disparos habría sido identificado, pero no detenido. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles detenciones.