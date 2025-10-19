'El poder sobre una misma', de Lorena Álvarez: un viaje de autosanación que se nutre de la canción popular

La música de Lorena Álvarez, etiquetada en ocasiones como “indie rural”, bebe del folclore, aplicando al pop la herencia de la canción popular, las coplas y las jotas.

El poder sobre una misma Lorena Álvarez Sello: Montgrí

LP: 25 € / CD: 15 €

Aunque la cantautora asturiana es un verso suelto, esa mirada a la tradición la emparenta con la corriente neofolk que ha supuesto en los últimos años un soplo de aire fresco en el panorama del pop español y a la que pertenecen artistas como Rodrigo Cuevas, Tanxugueiras, los Hermanos Cubero, Fetén Fetén, Tarta Relena y tantos otros.

En El poder sobre una misma, su tercer larga duración, Álvarez narra un viaje de autosanación, el proceso de una mujer que se rompe y se recompone.

En la canción que da título al disco, nos cuenta con humor el colapso anímico y mental que sufrió “porque no podía más”. Y es que a veces hay que retirarse, cuidarse y “recuperar el poder sobre una misma, porque te lo quitan, te lo quitan, te lo quitan...”.

Son ocho canciones luminosas con melodías y letras sencillas que abordan temas profundos con una franqueza desarmante.

A pecho descubierto nos habla también del amor que no constriñe sino que estimula la libertad (“en tu vuelo libre y precioso se esconde mi felicidad”, canta en Cuando el amor crece), de la gestión del deseo y de la lucha contra los pensamientos negativos, con una actitud muy influida por la meditación que practica.

A la hora de vestir las canciones, la compositora, productora e intérprete elige pocas prendas pero elegantes: guitarras acústicas, percusiones minimalistas, un piano por aquí, un suave colchón de sintetizador por allá. No necesita más.