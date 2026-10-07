Rosalía gana el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026 por la "trascendencia artística" de su disco 'LUX'

La cantante Rosalía ha ganado el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

El jurado ha decidido este año concederle este premio “por la trascendencia artística de su disco LUX (2025), una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público”.

Asimismo, el jurado ha señalado que “LUX reafirma una trayectoria de alcance internacional caracterizada por la investigación, el riesgo y la evolución creativa a través de la búsqueda de un lenguaje sonoro propio que trasciende géneros, estilos y épocas, reflejo de su enorme capacidad para combinar vanguardia y patrimonio”.

El jurado ha valorado especialmente “su contribución a la proyección global de la música española y su habilidad para aunar talentos y aportaciones de otros artistas, poniendo en valor la colaboración en el proceso de la creación artística”.

Este premio reconoce la labor de una persona o entidad en el ámbito de los géneros que integran las músicas actuales, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2025 o, en casos excepcionales debidamente motivados, también puede distinguir una trayectoria profesional.

La trascendencia de 'LUX'

Sin duda, LUX ha situado a Rosalía en el punto más alto de su carrera. El disco debutó en el número uno del ranking global de álbumes de Spotify y fue el mayor estreno en streaming de una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

Es además un trabajo muy ambicioso en lo artístico: fue grabado con la London Symphony Orchestra y mezcla composición clásica, pop global y una visión íntima y espiritual, con colaboraciones de artistas como Björk, Sílvia Pérez Cruz, Estrella Morente y Carminho.

Además, ha encabezado toda una corriente cultural que vuelve la mirada hacia la fe religiosa, entendida de una manera libre y personal, asumiendo (y transgrediendo) ciertos códigos estéticos y espirituales del catolicismo, algo que ha generado bastante debate.

Ese impulso se ha sostenido durante todo 2026. En marzo se llevó el BRIT a Artista Internacional del Año, y las entradas de la gira de LUX, incluidas las fechas de Madrid y Barcelona, se agotaron en pocas horas.

La gira, que en Madrid llenó cuatro noches en el Movistar Arena, recorrió Europa y América durante seis meses antes de cerrarse en Miami.

Justo ese día se conocieron sus siete nominaciones a los Grammy Latinos 2026, entre ellas Álbum del Año por LUX y Mejor Canción por "La perla".

A esto se suma su salto a la moda y al cine: fue imagen de Calvin Klein, embajadora de New Balance y confirmó su debut como actriz en la tercera temporada de Euphoria.

Todo ello la consolida como una de las figuras culturales más influyentes del momento, más allá de la música.

Una década de carrera

Esta ristra de logros se han ido acumulando en una carrera que apenas suma una década. En 2017 publicó su álbum debut Los Ángeles, realizado junto al productor y músico Raül Refree.

Un año después, en 2018, lanzó su segundo disco, El mal querer, coproducido junto a El Guincho, con sencillos como ‘Malamente’ y ‘Pienso en tu mirá’.

En 2022 publicó Motomami, un disco en el que combinó ritmos urbanos latinos, flamenco y electrónica.

En paralelo, su fama fue ensanchándose dentro y fuera de España. Hasta la fecha ha ganado dos Premios Grammy y once Latin Grammy, entre los que están el premio al Álbum del Año por El mal querer y por Motomami.

Jurado y premiados anteriores

El jurado del Premio Nacional de Músicas Actuales ha estado presidido por el director general de Artes Escénicas y Música, Javier Monsalve Iglesias, y ha actuado como vicepresidenta la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Paz Santa Cecilia Aristu.

Como vocales, han participado la subdirectora general de Música, Ana Belén Faus Guijarro, además de Nuria Sempere Comas, Isabel Villanueva Benito, Rubén Gutiérrez del Castillo, José Luis Sevillano Romero, Almudena Heredero Borreguero y el último galardonado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales, Antonio Serrano.

Entre los premiados en convocatorias anteriores se encuentran: Antonio Serrano (2025), Tulsa (2024), Rodrigo Cuevas (2023), Sílvia Pérez Cruz (2022), Rozalén (2021), Chano Domínguez (2020), Mala Rodríguez (2019), Christina Rosenvinge (2018), Javier Ruibal (2017), Martirio (2016), Jorge Pardo (2015), Carmen París (2014), Luz Casal (2013), Kiko Veneno (2012), Santiago Auserón (2011), Amaral (2010) y Joan Manuel Serrat (2009).