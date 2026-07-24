Charli XCX, la estrella del pop británica que se enfrentó a Madonna, se pasa al rock y al cine

“Lo gracioso es que iba tan borracha que apenas lo recuerdo”, afirma Charli XCX (Cambridge, 1992) sobre la conversación con el director Pete Ohs que propició su primer papel protagonista en una película de ficción, Erupcja.

'Music, Fashion, Film'. Atlantic Records Music, Fashion, Film Charli XCX SELLO: Atlantic Records. LP: 27,99 €. CD: 12,99 €

Ella es así: sincera, desmedida, juerguista, caótica, salvaje. O, al menos, así es el personaje que construyó en torno a Brat, el disco que la convirtió en el fenómeno global que dio nombre al verano de 2024, el Brat Summer, e incluso inspiró la campaña electoral de Kamala Harris para la presidencia de Estados Unidos.

Aunque no era ni mucho menos una novata en el mundo de la música –era su sexto álbum de estudio–, con Brat Charli XCX pasó de tener una moderada base de seguidores fieles a convertirse en una superestrella, casi de la noche a la mañana.

El falso documental The Moment, protagonizado, coproducido y coescrito por ella junto con el director Aidan Zamiri, es una autoparodia que lleva hasta el absurdo el afán por prolongar ese éxito todo lo posible.

La película, presentada este año en Sundance y la Berlinale y recién estrenada en Filmin, plasma con un humor seco la vorágine y el estrés de los preparativos de la gira de Brat mientras un director de cine (interpretado por Alexander Skarsgård) encargado de rodar el espectáculo para Amazon trata de convertir la irreverente propuesta original en un descafeinado producto para todos los públicos.

En esta nueva Charli XCX percibimos cierto desencanto, pero jamás una renuncia a seguir de fiesta

Entretanto, vemos un frenético vaivén de managers, asesores, creativos y ejecutivos de discográficas, encuentros con fans y colaboraciones con marcas, mientras todo se precipita hacia el desastre.

La película es una mordaz crítica a la industria del entretenimiento: cuando Charli XCX hizo Brat, pudo hacerlo a su manera porque a nadie le importaba.

Después de dar el pelotazo, la cosa cambia y de repente hay un montón de gente manoseando su identidad artística con el objetivo de exprimir al máximo la gallina de los huevos de oro.

En la vida real, Charli mantuvo el control creativo y supo decir no a la propuesta de rodar una película-concierto, pero durante los últimos compases de la gira ya se sentía como si estuviera intentando “sacar sangre de una piedra”.

Estaba estirando como un chicle un concepto que había ideado cuatro años atrás. “Estaba atascada, estaba vacía, estaba estéril”, escribió en su blog de Substack.

El cine ha sido su tabla de salvación tras el éxito descomunal de Brat. Ha tenido papeles secundarios, compartiendo elenco con estrellas de Hollywood, en The Gallerist –otra sátira, en este caso del mundo del arte–, de Cathy Yan; I Want Your Sex, de Gregg Araki; 100 Nights of Hero, de Julia Jackman, y Sacrifice, de Romain Gavras.

Charli XCX en un momento de 'Erupcja'. Elástica

Erupcja, que ella misma ha producido y coescrito, se rodó durante el Brat Summer en Varsovia, con pocos medios y mucha improvisación. Es una comedia romántica que narra el reencuentro entre dos amigas atrapadas en la capital polaca por la erupción de un volcán y que se estrenará en las salas españolas el próximo 28 de agosto, previo paso por el Atlàntida Mallorca Film Fest.

El séptimo arte la ayudó incluso a romper el bloqueo creativo en el plano musical. “Creí que no sería capaz de volver a escribir música nunca más”, confesó Charli XCX, pero el encargo de la banda sonora para la nueva adaptación de Cumbres borrascosas dirigida por Emerald Fennell la ayudó a encarar la composición desde una perspectiva nueva, al servicio de la película.

Ahora ve la luz su siguiente trabajo discográfico, que es la antítesis de Brat, el que entierra definitivamente aquella etapa. “No me resulta gratificante hacer lo mismo dos veces”, dijo el mes pasado en una entrevista con Rolling Stone.

Por eso, el verde flúor da paso al blanco y negro y el desenfreno a la introspección en Music, Fashion, Film, cuya portada muestra una foto de tres dioses de sendas disciplinas: John Cale, de The Velvet Underground (con quien ya colaboró en Cumbres borrascosas), Marc Jacobs y Martin Scorsese.

En Rock Music, la primera canción del álbum, dice que “la pista de baile está muerta, así que ahora estamos haciendo rock”. Se refiere a su etapa Brat, pero Madonna se lo tomó como un ataque personal porque ella acaba de sacar su Confessions II, continuación de su aclamado Confessions on a Dance Floor.

La Reina del Pop publicó en Instagram: “Si tu pista de baile parece muerta, quizá estés poniendo la música equivocada”. Días después enterraron el hacha de guerra con un gran abrazo y una noche de farra tras un desfile de Yves Saint Laurent en París.

Charli XCX en 'The Moment'. Filmin

En SS26, también con fondo guitarrero, canta: “Estamos caminando por una pasarela que va directa al infierno. Nada va a salvarnos: ni la música, ni la moda, ni el cine”.

En Wink Wink, la más bailable de los tres adelantos, promete que “ya no es una chica mala”, pero el “guiño, guiño” que viene justo después y el sicalíptico videoclip de la canción lo desmienten. En Card Declined habla de ir de compras y adquirir, además de un bolso, una nueva personalidad.

En esta nueva Charli percibimos cierto desencanto, cierto pesimismo, pero jamás una renuncia a seguir de fiesta. Estamos convencidos de que el fin del mundo la pillará en un after.