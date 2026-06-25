Música clásica con sol y solera: una ruta por los mejores festivales de la temporada estival

Hasta el 18 de julio

Abundoso en formulaciones, generoso en ofertas, variado en sugerencias, extenso –36 días bien contados– se ofrece este año la segunda propuesta del reinado de Paolo Pinamonti. Tenemos a dos grandes popes de la dirección moderna. El primero, el nonagenario Zubin Mehta, de quien hablábamos en este medio hace muy poco y que interpretó las tres últimas sinfonías de Mozart con la Orquesta del Maggio Fiorentino.

El segundo, Riccardo Muti, octogenario ya, con la Orquestra Giovanile Cherubini (Verdi, Falla, Ravel). Sumemos a Gustavo Gimeno, con la Orquesta de la Comunidad Valenciana y David Afkham con la OCNE (Sinfonía n.º 9 de Mahler) o la Orquesta del Festival de Budapest con Ivan Fischer (Schumann, Wagner: Walkiria, acto III). Muy poblado viene también el capítulo de música antigua y barroca de la mano de Stile Antico, Ensemble Odhecaton, Capilla Santa María… A señalar el concierto del Coro Gulbenkian, que estrenará el Paradiso (Cuaderno III) de Alfredo Aracil.

Quincena de San Sebastián

2–30 de agosto

El Festival alcanza su edición número 87. No falta algún brillo refulgente digno de atención. Por ejemplo, las actuaciones solistas de la talla y reconocimiento del tenor Juan Diego Flórez y del pianista Grigory Sokolov. La Filarmónica de Seúl interpretará en unión del Coro Easo, a las órdenes del veterano Jaap van Zweden, la Novena de Beethoven. La filarmonía donostiarra podrá degustar también manjares sonoros como el ofrecido por la Orquesta de Euskadi y la Sinfónica de Bilbao al alimón en unión del Coro Easo (aquí también) y del Orfeón Donostiarra: Requiem de Berlioz al mando de Erik Nielsen, un maestro para todo.

Y hablando de maestros, ahí tenemos al veteranísimo John Eliot Gardiner al frente de sus nuevos conjuntos, The Constellation Coro y Orquesta (Brahms, Mendelssohn). Pero aún hay más en este terreno: la Orquesta Filarmónica de la Scala junto a su titular de tantos años Riccardo Chailly nos prepara un programa Dvorák y un programa Verdi/Chaikovski. Y reaparece Juanjo Mena con un programa Arriaga (200 aniversario) con la Euskadiko Orkestra y el Easo de nuevo.

John Eliot Gardiner se pondrá al frente de The Constellation Coro y Orquesta en la Quincena de San Sebastián para entregar piezas de Brahms y Mendelssohn. Foto: Chris Christodoulou

Festival de Santander

3 de julio–1 de agosto

Comenzamos por un plato fuerte: La flauta mágica de Mozart. Se nos va a ofrecer una nueva producción del 2026 de la Mozartwoche recreada en el Mozarteum de Salzburgo. En principio se tiene una buena garantía musical pues en el foso estará David Afkham. La puesta en escena es del tenor Rolando Villazón. Parece que se emplea la figura del compositor como uno de los elementos esenciales de la historia. Entre las voces concurrentes citemos las de Javier Camarena (Tamino), Franz Josef Selig (Sarastro) y Sofía Esparza (Papagena).

Platos tampoco nada despreciables en lo sinfónico son, por ejemplo, las actuaciones de la Mahler Chamber Orchestra dirigida por Daniel Harding (con Daniil Trifonov), la Orquesta Real Sueca a las órdenes de Alan Gilbert, la de Gardiner y la de Chailly, y, claro, la del Festival de Bayreuth con Pablo Heras-Casado.

Nada despreciable la gala lírica protagonizada por el tenor Piotr Beczala y la soprano Kathryn Lewek, con Pérez Sierra a la batuta y la Sinfónica de Bilbao. Muy atractivo sin duda el programa dirigido por Valentin Dumestre al Poème Harmonique y a una serie de solistas. Y en los marcos históricos nos encontramos con la Real Cámara, los Zapico, La Ritirata y la Capella de Ministrers.

Festival de Peralada

17 de julio–9 de agosto

Como tiene por costumbre este certamen, se centra fundamentalmente en el género lírico, con propuestas en las que son protagonistas algunas de las mejores voces del presente. Tenemos en primer lugar la colaboración de la soprano albanesa Ermonela Jaho y el tenor francés Benjamin Bernheim, cantantes de sustanciosos y emotivos lirismos, con canciones y arias. Después un recital del barítono–bajo Bryn Terfel, con baladas anónimas y canciones de Schubert, Schumann, Wagner, Debussy y, cosa curiosa, Guridi. Luego un combate, podríamos decir, entre un tenor para todo como Michael Spyres y una arrostrada soprano lírico–ligera como Sara Blanch.

Apuntaría también la singular velada de Les Musiciennes du Concert des Nations dirigidos por Jordi Savall junto a la exquisita soprano Núria Rial con músicas de Vivaldi, Ferrandini, Albinoni y Geminiani.

La colaboración de la soprano albanesa Ermonela Jaho con el tenor francés Benjamin Bernheim es uno de los grandes atractivos del Festival de Peralada. Foto: Festival de Peralada

Schubertiada

16–30 de agosto

Como cada agosto desde hace 33 años, y muchos de ellos bajo la férula del histórico Jordi Roig, renace la Schubertiada de Vilabertrán, una de las principales vías de conocimiento directo de la fecunda obra liederística del autor de Margarita en la rueca.

Encontramos, como en cada edición, sustanciosas propuestas líricas protagonizadas por los cantantes especializados más dotados. Este año destacamos las defendidas por la soprano lírica Erika Baikoff, muy activa últimamente en nuestro país (Schumann, Barber, Médtner, Beethoven, Rajmáninov, con Roman Borisov al piano) y las propuestas por tres estupendos barítonos, cada uno en su estilo: el límpido y lírico Samuel Hasselhorn (Schubert, con Ammiel Bushakevitz al piano), y el sólido y noble André Schuen (La bella Magelone de Brahms).

Little Opera Zamora

24–26 de julio

Este año el estreno operístico habitual viene de la mano de la compositora canaria Laura Vega, que, sobre libreto de la directora de escena Rita Cosentino, ha construido una ópera, Él, que alienta el misterio y que busca la solución en el mensaje poético.

El texto original proviene de la novela de Mercedes Pinto, fallecida hace 50 años. Coproducción con la Fundación Caja Canarias, Little Opera y el Teatro Solís de Montevideo, que cuenta con las voces de Cristina Faus, Manuel Gómez Ruiz, Teresa del Olmo y Aarón Martín. Dirección musical de Martín Jorge, dirección de escena de Cosentino.

La gala lírica habitual en la plaza de la Catedral estará protagonizada por la soprano lírica Vanessa Goicoetxea, el tenor Andeka Gorrotxategi, la Orquesta de Castilla y León y el maestro Oliver Díaz. La ópera tradicional estará representada por una obra que ha circulado por nuestro país en los últimos años, muy simbólica del arte de Manuel García: I tre gobbi, una sátira basada en Carlo Goldoni.

Festival de música antigua de Xixón

29 de junio–5 de julio

“Reflejar el mapa actual de estos repertorios, atender a tendencias y enfoques y observar los cada vez más frecuentes proyectos de recuperación”. He aquí el Santo Evangelio de este ya veterano festival, que cumple su vigésimo novena edición. Con un programa en el que se agrupan intérpretes especializados de alto nivel.

Destaquemos a vuela pluma algunos de los más acreditados y señalemos sus propuestas: La Floreta & Collegium Musicum Madrid (La flor del danzado); Manuel Ruiz & Íliber Ensemble (Héroe desvelado); la magnífica arpista Sara Águeda (Ellas renacen); la violista Isabel Villanueva en una nueva propuesta de sus ya famosos ’rituales’… El cierre de la muestra corre a cargo de La Rêveuse, que hace un recorrido por obras musicales en las que se evoca el canto de las aves (El concierto de los pájaros, 5 de julio). Hay además muy interesantes cursos monográficos y conferencias.

FeMAP Pirineus

3 de julio–23 de agosto

Cincuenta conciertos son los que ha organizado y previsto la dirección de la décimo quinta edición del peculiar Festival de Música Antigua de los Pirineos. Un certamen que camina, viaja, escala riscos para llevar la música a lugares a veces recónditos.

Aquí hacen su agosto, nunca mejor dicho, grupos muy especializados y a veces poco conocidos dedicados a la música de siglos atrás. Nos parecen especialmente interesantes las convocatorias presididas por el Ensemble Barcelona Comtal (Pequeñas joyas de la Catedral de Barcelona), Polifem Consort (El nacimiento de Orfeo), Bachcelona Consort (Cantatas de Bach), La Caccia (Mundo Machault), La Spagna (Las siete palabras de Cristo en la Cruz) y Gli Incogniti (De una exquisita singularidad).

Ópera a quemarropa

3–18 de julio

Sigue adelante y reafirmándose este breve y edificante festival que pretende alumbrar pequeñas y sustanciosas obras líricas de nuestro tiempo, y ofreciéndolas, con el patrocinio de la Comunidad de Madrid, en tres puntos y teatros fundamentales del territorio: San Lorenzo de El Escorial (Teatro Auditorio, Sala de cámara), Aranjuez (Teatro Real Carlos III) y Alcalá de Henares.

Se anuncian Svadva, Una boda, de Ana Sokolovíc, con dirección musical de Juan Jurado y escénica de Aixa Guerra (estreno en España); Estètica i massacre de Carles Prat, que dirige la música, con regiduría escénica de Oriol Pla (estreno absoluto); La clausura del amor, con música de Reyes Oteo sobre un texto de Pascal Rambert, con dirección musical de Juan Bautista Carmena (estreno absoluto).

Hay que sumar una obra pretérita de Alessandro Scarlatti, Pericca e Varrone, La dama spagnola ed il cavalier romano, que será dirigida en escena por Ignacio García y en el foso por José Antonio Montaño. En Aranjuez se recupera Klara, de Pedro Halffter, ópera en cuatro haikus e inteligencia artificial. Y en Alcalá de Henares se propone la tercera edición de La Plaza, un experimento dirigido por Caro Perelman.

Un momento del montaje de 'Klara', la insólita obra que une IA y Haikus incluida en el programa de Ópera a quemarropa. Foto: Ópera a quemarropa

Piano City

26-28 de junio

Se abre ya la quinta edición de esa aventura, realmente original, comandada por Carmelo di Gennaro y su esposa, Federica Lonati, denominada Piano City, que distribuye por los más variados escenarios de la capital conciertos de la más diversa catadura en los que participan teclistas de toda laya.

Debemos citar en esta oportunidad, muy a vuelapluma, algunos nombres de artistas significativos: Rita Marcotutti, Nick Bärtsch, Andreas Kern, creador de Piano City, Roberto Prosseda, Eduardo Frias... Entre los más jóvenes señalemos a Pablo García Pont (2010) ganador del primer premio absoluto en el concurso de piano Jóvenes Intérpretes Valencianos.

Otras citas

En este apartado, necesariamente telegráfico, debemos referirnos en primer lugar, al Festival Bal y Gay (5-29 de agosto), con centro de operaciones en la localidad lucense de Foz. Se anuncian conciertos de Vox Luminis con Lionel Meunier, el gran violista Antoine Tamestit, el severo pianista Sokolov, La Ritirata de Josetxu Obregón y el estupendo barítono Samuel Hasselhorn (La bella molinera de Schubert).

Sigue prosperando el Festival ClasClas de Vilagarcía de Arousa (20-27 de junio), con platos fuertes como la Sinfónica de Galicia o la Pasión según San Juan de Bach.

La ilustrativa oferta del MUSEG de Segovia (15 de julio-8 de agosto), va de un concierto del Orfeón Donostiarra a un recital de Judit Jáuregui o una actuación del gran organista Bernard Foccroulle. Cerramos con el espectacular Cap Rocat, (31 de julio-2 de agosto) que programa un recital de Juan Diego Flórez, otro del veterano pianista Rudolf Buchbinder y una Tosca en versión concierto con la soprano noruega Lise Davidsen al frente.