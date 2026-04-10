Muere Afrika Bambaataa, uno de los pioneros del hip hop, a los 67 años

Este jueves murió a los 67 años Afrika Bambaataa, uno de los grandes pioneros del rap y la cultura hip hop. Falleció en Pensilvania a causa de un cáncer de próstata.

El cantante falleció mientras dormía, precisa un comunicado publicado en la cuenta de Facebook de su amigo y también músico Mickey Bentson, que aseguró que "gracias a su visión, liderazgo y compromiso inquebrantable, ayudó a transformar el hip hop en una poderosa fuerza de expresión, construcción de comunidad y cambio social".

Bambaataa, cuyo nombre real era Lance Taylor, fue un DJ visionario que transformó las calles del Bronx en un laboratorio sonoro y social. Fue uno de los arquitectos, junto a otros pioneros como Kool Herc y Grandmaster Flash, de una revolución cultural que cambió para siempre la forma en que el mundo se entiende a través del ritmo, la palabra y la comunidad.

Nacido en el barrio de South Bronx en Nueva York, Bambaataa vivió su juventud inmerso en el caos urbano de la década de los setenta: pobreza, violencia y un clima social convulso. Pero de ese entorno hostil emergió su energía creativa. Inspirado por los ideales de paz y unidad y por el movimiento político de los Black Panthers, decidió transformar la rivalidad de las pandillas en competencia artística. Así nació Universal Zulu Nation, un colectivo que abrazaba la música, la danza, el graffiti y la conciencia social como herramientas de cambio.

Bambaataa comenzó su carrera como DJ en fiestas locales, utilizando vinilos y mezclas innovadoras. En una época dominada por el funk y el soul, sus sesiones se convirtieron en terreno fértil para lo que pronto se reconocería como el hip hop. Lo que distinguió a Bambaataa fue su afán por mezclar influencias aparentemente inconexas —de Kraftwerk a James Brown, de Sly & The Family Stone a Yellow Magic Orchestra— hasta crear un lenguaje propio, expansivo y futurista.

Ese impulso culminó en 1982 con “Planet Rock”, la pieza que definió su legado. Utilizando un ritmo electrónico tomado del grupo alemán Kraftwerk, la canción se convirtió en un himno planetario y en la piedra fundacional del electro, adelantándose décadas al cruce entre hip hop, techno y música digital.

Para muchos, “Planet Rock” fue el primer sonido verdaderamente global del hip hop: una fusión de calle y cosmos, de Bronx y Berlín. Su influencia sigue todavía presente en géneros como el house, el techno o el trap. Otros de sus trabajos más destacados son "Looking for the Perfect Beat" (1983) y "Unity" (1984), junto a James Brown.

En 2004, fue incluido en la lista de “hip-hop’s 50 most influential people” de la revista Rolling Stone, y en 2007 fue nombrado embajador cultural del género por la Universidad de Cornell, que custodia los archivos fundacionales del movimiento.

Sin embargo, su trayectoria también se vio ensombrecida en los últimos años por acusaciones de abusos sexuales supuestamente cometidos en el pasado contra hombres cuando eran menores de edad. Esto dañó su imagen pública y deterioró su relación con la comunidad que ayudó a crear.

Las acusaciones comenzaron en 2016 y, aunque en algunos casos las supuestas víctimas se retractaron, hubo un caso que llegó a los tribunales y en 2025 se declaró culpable a Bambaataa por abusar sexualmente de un niño de 12 años durante cuatro años, informa EFE.

En sus últimos años, vivió una vida más discreta, centrado en proyectos comunitarios y alejado de los grandes escenarios.