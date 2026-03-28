La gira 'Lux' de Rosalía en España, entre la polémica y la incertidumbre: las claves de su "ópera" pop

La gira Lux de Rosalía llega a España entre la expectación y la incertidumbre. El pasado miércoles la artista catalana tuvo que detener su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria, pero en Madrid se la sigue esperando el próximo 30 de marzo. De momento, no ha anunciado cambios en el recital previsto para este lunes.

La gira arrancó el 17 de marzo en Lyon, en un estreno que dejó claras las coordenadas de esta nueva etapa creativa. Sin embargo, pese a que Rosalía prometía un tour "maximalista", mucho más que su gira Motomami, las primeras fechas han abierto el debate sobre hasta qué punto esa ambición se ha traducido en el escenario. Analizamos las claves del Lux Tour y todas las polémicas que ha arrastrado por el momento.

ROSALÍA via Instagram Stories:



“Feeling better thank you so much for all the love and understanding from everyone who was there.” ❤️ pic.twitter.com/KUQOA3lKcL — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 26, 2026

Un "cuadro" de concierto

Uno de los ejes principales de Lux es el diálogo explícito con la historia del arte. Desde el Aquelarre de Goya y La Gioconda de Da Vinci, hasta la Venus de Milo o las bailarinas de Degas, el espectáculo encadena escenas que remiten de forma reconocible a obras icónicas.

Más que simples guiños, estas escenas configuran el concierto como una sucesión de cuadros vivientes, lo que ha llevado a describir el tour como "un museo en movimiento".

Más ambiciosa aún, Rosalía ha querido convertir su show en una ópera pop, incorporando una disciplina artística en la que hasta ahora no se había adentrado: el ballet.

La cantante aparece en escena con tutú y encadena varias coreografías basadas en pasos de la danza clásica, lejos del lenguaje urbano que dominaba su gira anterior. La decisión ha generado debate: si para unos es la prueba de que Rosalía es ya una "artista total", para otros evidencia los problemas que surgen cuando una estrella pop se apropia de disciplinas con fuertes exigencias técnicas.

¿Playback?

El inicio de la gira Lux también ha reavivado un viejo debate: hasta qué punto todo lo que se escucha en directo es auténtico. La polémica estalló a raíz de un vídeo viral de Rosalía cantando 'Mio Cristo Piange Diamanti', uno de los momentos de mayor exigencia vocal del repertorio.

Varios usuarios de redes sociales señalaron un supuesto cambio en la respiración captada por el micrófono, detalle que se ha leído como indicio del uso de playback o de una pista pregrabada en el tramo final de la pieza.

ROSALÍA makes several pauses during the performance of “Mio Cristo Piange Diamenti” to prove that she is not lip-syncing. pic.twitter.com/CiDHO6Ft8Y — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 18, 2026

Para desmentirlo, señalan algunos usuarios, Rosalía habría llegado a alterar la interpretación del tema en funciones posteriores para subrayar, precisamente, su potencia vocal en directo.

Con todo, mientras algunos sostienen que el cambio de presencia de la voz es "evidente" y hablan de engaño al público, otros recuerdan que se trata de un pasaje técnicamente extremo y que el apoyo de playback o pregrabados es una práctica extendida en la industria musical.

Un setlist cuestionado

Otra de las claves de la gira es su selección de canciones. Lux ha sorprendido por un repertorio que no se limita al nuevo álbum e incluso deja fuera algunos temas del disco para recuperar favoritos de Motomami como 'Bizcochito' o 'Saoko'. También ha incluido 'Can’t Take My Eyes Off You', clásico de Frankie Valli.

Esa decisión, que puede leerse como un intento de hilvanar todas sus “eras”, se ha percibido como arriesgada y decepcionante para parte de los fans que esperaban un protagonismo casi absoluto del nuevo material.

Además, la mezcla de ambos universos opuestos —el angelical Lux y el encuerado Motomami— ha desconcertado a una parte del público.

Picasso y el feminismo

En pleno arranque de la gira, Rosalía también lidia con un frente abierto fuera del escenario. Días antes del estreno de Lux, la cantante difundió un vídeo y un comunicado en los que pedía disculpas por sus declaraciones sobre Pablo Picasso en una conversación pública con la escritora argentina Mariana Enríquez.

En esa charla había defendido la posibilidad de separar la obra del artista, sin aludir a las denuncias de maltrato hacia las mujeres de su entorno, lo que provocó críticas desde sectores feministas y en redes sociales.

En su rectificación posterior, la artista admitía que no estaba "en paz" con lo que había dicho, reconocía falta de información sobre esos casos de violencia y asumía una "falta de sensibilidad" hacia las víctimas.

En ese mismo vídeo, Rosalía aprovechó para matizar otra idea que venía persiguiéndola desde finales de 2025: su incomodidad con las etiquetas y, en concreto, con la de feminista.

Meses antes había declarado que no se consideraba "dentro de ningún ismo" porque no se veía "moralmente lo suficientemente perfecta" como para representarlo, unas palabras que muchos leyeron como distancia respecto al movimiento.

En el vídeo explicó que se rodea de ideas feministas y que su forma de vivir, escribir y actuar es "muy feminista", pero mantiene una cierta prudencia a la hora de presentarse como icono o líder político del movimiento.

Estar en el centro de tantas polémicas parece haber condicionado también la recepción de la gira entre parte de sus seguidores, cuya decepción se explica en ocasiones tanto por lo que pasa en el escenario como por lo que ocurre fuera de él. Otros, en cambio, han aplaudido la ambición de la propuesta y han subrayado el aguante de la cantante en Milán, donde se mantuvo cerca de una hora sobre el escenario pese a encontrarse gravemente enferma.

La cantante actuará también en España el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril en Madrid, y el 13, 15, 17 y 18 de abril en Barcelona, antes de continuar una gira mundial que sumará más de cuarenta conciertos repartidos en Europa, América y Asia.