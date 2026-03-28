Cuenca y Madrid, capitales de la música sacra: la Semana de Música Religiosa y el FIAS calientan motores

La Semana Santa siempre ha sido un espacio temporal no solamente proclive al recogimiento, sino antesala de acontecimientos especiales en diversos campos. Los de más edad aún recordamos los tiempos en los que durante siete días nos veíamos envueltos en manifestaciones religiosas en muchos casos multitudinarias. Con la música religiosa como protagonista permanente y con las pantallas plagadas de filmes sobre la Pasión de Cristo y temas colindantes.

Todo eso es historia en nuestro país. Ahora la atención se centra de manera especial en la buena música religiosa. Son muchas las iniciativas y muchas las convocatorias. Vamos a fijarnos en dos de ellas, que tienen ya, sobre todo la primera, abolengo y una larga historia.

Son, respectivamente, la Semana de Música Religiosa de Cuenca (28 de marzo-4 de abril), que creara el crítico, organizador y pianista Antonio Iglesias; y el FIAS (Festival Internacional de Arte Sacro), centrado en Madrid y aledaños (29 de marzo-20 de abril).

Cuenca vio y vivió la primera edición en 1964. El FIAS en 1990, aunque realmente empezó a adquirir su actual importancia en 2016, con Pepe Mompeán. Hoy está al frente el chelista y director Josetxu Obregón.

Destacaremos en las siguientes líneas los eventos más importantes y significativos de ambas convocatorias. Cuenca, dirigida desde hace tres años por el director de coro y musicólogo Andoni Sierra, ha visto renovada su programación, bien meditada y organizada.

Este año hay que destacar en primer término el estreno según parece mundial del oratorio Santa Elena en el Calvario de Marianne von Martínez, una pionera, discípula nada menos que de Haydn y Porpora y compañera de recitales de Mozart. Ahí es nada.

Conocíamos ya algunas sinfonías. Será una verdadera revelación degustar esta partitura compuesta sobre texto de Metastasio y parece ser que de un perfecto acabado. Los solistas anunciados son Jone Martínez, María Pujades, Marta Infante, José Pizarro y Elías Benito-Arranz.

El histórico Huelgas Ensemble, con cincuenta años a sus espaldas, dirigido por el incombustible Paul van Nevel, inaugurará la Semana con una sesión titulada Paz y Guerra, articulada en torno a una misa anónima escrita en Borgoña hacia 1480, basada en la famosa melodía de El hombre armado.

El conjunto Il Fervore, que dirige Jesús Merino, nos trae otra novedad, la Pasión según San Marcos de Reinhard Keiser, una suerte de pre-Pasión bachiana, que ha llegado a nosotros precisamente gracias a Bach. El Cantor de Santo Tomás la copió e interpretó en diversas ocasiones. Otra gran obra religiosa, las Vísperas de la beata Virgen de Monteverdi, estará en los instrumentos y en las voces de I Gemelli, dirigidos por Emiliano González Toro y Mathilde Etienne.

En otro orden de cosas, debemos destacar también en este resumen la presencia del Plural Ensemble que dirige Fabián Panisello con un programa titulado Canciones del alma en paz, en el que, junto a obras de Bach, Webern, Kurtág, Dozza y Tarnopolski, figuran dos estrenos absolutos: Canciones del alma en paz de Villa Rojo (obra encargo) y Change del propio Panisello.

La Semana se cerrará por todo lo alto con otra obra maestra: la Misa en Si menor de Bach, que estará a cargo del Coro Accentus, la Monteverdi Insula Orchestra y la batuta de la severa Laurence Equilbey, no hace mucho presente en Madrid al frente de la Orquesta y Coro de la Comunidad.

En el FIAS, Josetxu Obregón se embarca nada menos que en 'La Pasión según San Juan' de Bach con su Ritirata y el coro de la ORCAM

Una composición extremadamente difícil desde un punto de vista polifónico y que en este caso cuenta con un cuarteto solista muy entonado: Núria Rial, Eva Zaïcik, Werner Güra y Gerrit Illenberger. Un cierre verdaderamente espectacular.

Dirigimos ahora nuestra selectiva mirada hacia la programación del FIAS, que tiene lugar en distintos municipios de la Comunidad. Hay que mencionar en primer término dos conciertos de Les Arts Florissants con su fundador, William Christie, al frente y que abren la muestra: Miserere y Misa de réquiem de André Campra, por un lado, y Lecciones de tinieblas para el Miércoles Santo de François Couperin, por otro.

Y, curiosamente, Christie cierra la programación, pero al frente en este caso de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid con un programa de lo más interesante: Litanie Lauretanae de Mozart y Harmoniemesse de Haydn.

Pero hay otras cosas verdaderamente mollares, como la sesión protagonizada por el actual director del festival, el citado Josetxu Obregón, que se embarca nada menos que en la Pasión según San Juan de Bach (no hace mucho interpretada en Madrid por el conjunto portugués Divino Sospiro con el contratenor Andreas Scholl al frente).

Obregón dirigirá a su Ritirata, al Coro de la ORCAM y a algunos solistas de calidad: Alicia Amo, soprano; Pablo García López, tenor; Beatriz Olega, mezzo; Ferran Albrich, barítono. Forma Antiqva, la formación de los Zapico, entrará en liza con Sancta Ovetensis, un repaso a partituras que dieron lustre a la Catedral de Oviedo, entre ellas algunas de Nebra y de Joaquín Lázaro. La sensible soprano lírico-ligera Jone Martínez será protagonista.

El contratenor Carlos Mena acudirá también a la cita madrileña para ofrecer dos actuaciones: una con Concerto 1700 de Daniel Pinteño (In via: El camino de Simón de Cirene) y otra con Tiento Nuovo (Bach antes de Bach).

Por su parte, La Madrileña de José Antonio Montaño propone Universo Bach, que combina conciertos y cantatas. Se escuchará la voz de una especialista como María Espada.

Cerramos esta breve selección citando a la Orquesta Barroca de Sevilla con la mezzo Beatriz Olega (Regina Coeli) y a la también sevillana Accademia del piacere con Fahmi Alqhai (In dulci jubilo). Muchas músicas con las que solazarse y meditar.