Shakira sigue facturando: anuncia una residencia de tres noches en Madrid dentro de su nueva gira mundial

Shakira regresará a España el próximo septiembre con una residencia de tres noches en Madrid, dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Los conciertos —previstos para los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026— tendrán lugar en un recinto temporal de nueva construcción, el Estadio Shakira, integrado en el complejo Iberdrola Music y con capacidad para más de 50.000 asistentes por noche. Será la primera vez que la artista actúe en el país desde su gira El Dorado World Tour en 2018.

El proyecto se presenta como una apuesta por el formato de "residencia artística", habitual en grandes ciudades internacionales —conocida es, por ejemplo, la que llevó a cabo Adele en Alemania— pero inédito hasta ahora en territorio español.

El espacio ha sido diseñado por el estudio Bjarke Ingels Group (BIG), responsable también de la estructura empleada por Adele en su residencia alemana, e incorpora una acústica avanzada y un montaje inmersivo que, según la organización, permite visibilidad completa desde cualquier punto del estadio.

Antes de su llegada a Madrid, la artista continuará su recorrido internacional con nuevas fechas de su gira, entre ellas una actuación el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde encabezará el concierto Todo Mundo No Rio.

Video promocional de la residencia en Madrid de Shakira en su nueva gira

El anuncio sigue al cierre de la etapa mexicana del tour, que el 1 de marzo congregó a unas 400.000 personas en el Zócalo de Ciudad de México, la asistencia más alta registrada en ese espacio público, según los datos oficiales. La cantante también completó trece conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, con más de 800.000 entradas vendidas, consolidándose como la artista con más actuaciones en ese recinto durante una misma gira.

En Madrid, la residencia se acompañará de una programación paralela bajo el título Es Latina, que incluirá conciertos, exposiciones, talleres, proyecciones y actividades gastronómicas. Shakira participará en la curaduría de los contenidos, concebidos como una celebración de la diversidad y de las identidades culturales transnacionales del mundo latino.

Las entradas se pondrán a la venta el viernes 27 de marzo a las 10:00 horas con distintas fases de preventa a lo largo de la semana anterior.

El anuncio consolida un momento de gran visibilidad internacional para la cantante colombiana, cuya gira se ha convertido —según datos de la promotora— en la más taquillera de la historia realizada por un artista hispano. A ello se suma su reciente nominación al Rock & Roll Hall of Fame, en un periodo que marca la madurez comercial y simbólica de una trayectoria que abarca tres décadas de pop latino global.