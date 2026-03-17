Vetusta Morla anuncia su regreso a los escenarios este 2026 con 'Gira de vuelta. Canciones de ida'

Tras su parón temporal anunciado en 2024, el grupo musical Vetusta Morla acaba de anunciar su regreso a los escenarios este 2026 con una gira llamada Gira de vuelta. Canciones de ida, cuyas ciudades y fechas se comunicarán "próximamente".

"Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo. Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay "algo". Ese “algo” es nuestra forma de creer en el futuro. Es el tiempo de la música que no se ve", expresa la banda de Tres Cantos (Madrid) en un comunicado.

De momento no han dado detalles de la gira, pero seguramente lo harán en los próximos días, ya que el 24 de marzo se activará a las 12 horas la preventa de entradas en su espacio para fans, 'Valientes', al que se puede acceder gratuitamente. Dos días después, el 26 de marzo, comenzará la venta general.

El anuncio del regreso de Vetusta Morla a los escenarios disipa las dudas sobre la continuidad de la banda, que aumentaron recientemente por el próximo lanzamiento de un disco en solitario de uno de sus miembros, Guille Galván.

El grupo ha acompañado la noticia de su regreso con un breve vídeo en el que se ve la puerta de su sala de ensayo y se oye dentro a sus miembros en pleno ensayo, intercambiando ideas y opiniones con entusiasmo.

Vetusta Morla fue fundada en 1998 en Tres Cantos por un grupo de amigos del instituto que empezó tocando en conciertos locales antes de consolidarse como uno de los nombres más influyentes de la música alternativa en español.

El sexteto, integrado por Juan Pedro Martín “Pucho” (voz), Guillermo Galván, Juan Manuel Latorre, Álvaro B. Baglietto, Jorge González y David García “el Indio”, se caracterizó desde sus inicios por la autogestión y la independencia respecto a la industria discográfica, hasta el punto de crear su propio sello, Pequeño Salto Mortal, para publicar su debut.

Su primer álbum, Un día en el mundo (2008), apareció casi diez años después de su fundación y se convirtió en un fenómeno inesperado, con canciones que se volvieron himnos generacionales dentro del panorama indie español.

A partir de ese éxito, el grupo desarrolló una trayectoria sostenida basada en la coherencia artística, los directos multitudinarios y una evolución sonora constante. Discos como Mapas (2011), La deriva (2014), Mismo sitio, distinto lugar (2017) o Cable a tierra (2021) consolidaron su prestigio tanto en España como en América Latina, combinando rock alternativo con influencias electrónicas y folk, y letras de tono introspectivo y social.

Su carrera ha estado marcada por el control creativo de sus proyectos y por largos periodos de gira, lo que los convirtió en una de las bandas más respetadas del siglo XXI en la música española.

En 2018 dieron uno de los conciertos más multitudinarios de una banda indie española (sin contar festivales), con 38.000 asistentes en La Caja Mágica de Madrid, y en 2022 repitieron la hazaña en el Estadio Metropolitano, también en la capital, con 35.000 personas, un concierto que quedó inmortalizado en el disco en directo Bailando hasta el apagón.

Tras más de dos décadas de actividad y el lanzamiento de su disco Figurantes (2024), el grupo anunció una pausa temporal después de su última etapa de conciertos, manteniendo abierta la posibilidad de regresar tras un descanso.

"Hasta entonces, veremos la acción desde otros lugares, empujaremos en otros proyectos, dedicaremos el tiempo a disfrutar y cuidar de nuestra gente, poner más lavadoras, en definitiva, vivir y disfrutar de la vida", decían en aquel comunicado. Para alegría de sus seguidores, el momento del regreso por fin ha llegado.